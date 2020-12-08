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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü

    Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte ikinci el araç pazarındaki talebin yeniden artacağını ve radikal fiyat artışlarının tekrar edeceğini belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü
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    2020'de fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen ikinci el araç piyasasında sön dönemde gözle görülür bir durgunluk yaşanıyor. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, piyasanın son durumuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

    Son üç haftada ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına geldiğini ifade eden Karakaş, "Pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi sebebiyle 15 Kasım itibariyle oto alım-satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90'a varan düşüşler söz konusu. Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. Piyasanın regülasyonu ve belirsizlikten kaynaklı olarak tüketici araç alım kararından vazgeçmiş ya da ertelemiştir" dedi.

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    Fiyatlar yüzde 7-8 oranında düştü

    Küçük işletmelerin kepenk indirip işlerini evden takip etmeye başladıklarını aktaran Karakaş, "Kısıtlamaların ne zaman biteceği ve aşılanmanın ne zaman tüketici nezdinde başlayacağına dair belirsizlikler oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethaneleri olumsuz yönde etkiliyor. Hali hazırda bu işletmelerin kira, personel gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor. Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

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    Radikal fiyat artışları yeniden yaşanacak

    Karakaş, ikinci el araç pazarındaki fahiş fiyat artışlarının yeniden yaşanacağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bekleyen ve ertelenen ikinci el araç talebinin, aşılanma ve vakaların düşüşüyle birlikte tekrar ani bir şekilde yükseleceğini öngörüyoruz. Fakat bu ani talep artışı, geçtiğimiz yaz başında yaşadığımız radikal fiyat artışlarının tekrar edilmesine sebep olacaktır."

    Tüketicinin yeni bir araç alması ya da aracını yenilemesi için Aralık ayının en doğru zaman olduğunu belirten Muhammed Ali Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı, pandeminin seyri ve fiyatlarda potansiyel bir yükseliş beklendiğinden, aklı selim tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için Aralık ayının en doğru zaman olduğunu önemle ifade etmek isteriz."



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    ssj (Kamuran TOPRAK) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millette para yok, Faizler uçmuş, Şişen balon sınıra dayanmış Ne olduğu belirsiz bir adam çıkmış fiyatlar uçacak diyor. Bu numarayı ancak Cahil ve manipüleye hazır kişiler yer. 30’’a satılan ikinci eller 60 olmuş beyefendi kardan zarar etmiş ve şikayetçi. Sizin gibilere beddua etmeye bile değmez.
    Millette para yok, Faizler uçmuş, Şişen balon sınıra dayanmış Ne olduğu belirsiz bir adam çıkmış fiyatlar uçacak diyor. Bu numarayı ancak Cahil ve manipüleye ha...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye maddi kayıp söz konusu ki? Daha düne kadar 65 bin olan araba 100 bin olmuş. Şimdi 95' e düşmüş. Neresi maddi kayıp bunun. Dalga mı geçiyor. 0 fiyatları ile kafa kafaya idi hatta geçiyordu. Şimdi 0 fiyatlarının biraz altına e haliyle düşmüş. Ne olmasını bekliyordu? 0' ı 150 bin 2. eli 200 bin mi olsun? Amca herhalde bir şekilde 0 ları herkesten önce kapatıp, plaka takıp daha pahalıya satmanın yolunu falan bulmuş herhalde. Hep al satcılar ağlıyor zaten fiyatlar düşerse diye. Benim kendi arabam var, 65'e almıştım. Bugün 95 deniyor. Valla sevinmiyorum. Sevinecek bir şey yok ki. Bi üst modeli o zaman 15 bin daha verip alabiliyordum. Şimdi 30 bin daha verip alabiliyorum. Millet sanki sadece kendi arabası değerleniyormuş gibi takılıyor. Ki işin gerçeği hiç biri değerlenmiyor da. Hepsi eskiyor. Sadece Türk liramız değer kaybediyor.
    Niye maddi kayıp söz konusu ki? Daha düne kadar 65 bin olan araba 100 bin olmuş. Şimdi 95' e düşmüş. Neresi maddi kayıp bunun. Dalga mı geçiyor. 0 fiyatları ile...
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Madem radikal fiyat artışı yaşanacak ne ağlıyorsun demezler mi adama?.
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    jasua85 (çağlar ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben düşüş göremedim
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    asadolu 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir insan kendi aklıyla dalga geçebilir buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur. Ama bu kişi başkasının aklıyla dalga geçiyor ki yeterince zeki bir insan buna izin vermez.

    Eğer ilgili kişinin dediği gibi fiyatlar artacaksa elindeki araçları tutarsın fiyatlara zam geldikten sonra satarsın. Niye milleti uyandırıyorsun ki?
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    Fthcyr (Fatih Çayır) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    piyasa artarmı çıkarmı bilmem ama fiyatlar gerçekten düşmese bile 2 ay önce ile aynı seviyede işler durgun sanırım
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    destannn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boş muhabbet, yüzde yüz artan fiyatlarda yüzde 8 indirim olmuş(!)
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    Zeen (Burak kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    :D bu ay düşer yarın dolar bi tur daha yükselir. zamda gelir.



    Ben arabaya biraz daha binip eskitmeye devam 20 bin km binilmiş 1 yaş yalanmış arabamı



    seneye 20 bin daha kar ile satacağım



    Hadi eyvallah :D



    bu düzende böyle malesef değiştirdiğiniz zaman bir şeyler bekleyin
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    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yüzde 8 düşmeden önceki ay yüzde 20 arttı. Çocuk mu kandırıyorsunuz?
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    xromxnova (Erdem Bütün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pandeminin etkisini kaybetmesi mi ? Ne içiyolar acaba benim içtiklerim böyle kafa yapmıyor
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    erka1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kıyamam sadece %7-8 mi düşmüş.
    voleyi vuran vurdu piyasaya müdahale etmediler, şimdi yersen diye masallar anlatıyorlar.
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iş yeriniz uzak değilse bisiklet alın. stok yapan bol keseden yapsın. yarın "araba aldım zarar ettim cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun " diyen tipler ortaya çıkacak.
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    euludag (EMRE ULUDAĞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ekonomik belirsizlikte yine iyi dayanıyor.
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    6764 kez okundu.
    78 kişi, toplam 82 yorum yazdı.

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