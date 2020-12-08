İkinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 8 düştü

2020'de fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen ikinci el araç piyasasında sön dönemde gözle görülür bir durgunluk yaşanıyor. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, piyasanın son durumuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Son üç haftada ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına geldiğini ifade eden Karakaş, "Pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi sebebiyle 15 Kasım itibariyle oto alım-satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90'a varan düşüşler söz konusu. Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. Piyasanın regülasyonu ve belirsizlikten kaynaklı olarak tüketici araç alım kararından vazgeçmiş ya da ertelemiştir" dedi.İlginizi Çekebilir ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı
Fiyatlar yüzde 7-8 oranında düştü
Küçük işletmelerin kepenk indirip işlerini evden takip etmeye başladıklarını aktaran Karakaş, "Kısıtlamaların ne zaman biteceği ve aşılanmanın ne zaman tüketici nezdinde başlayacağına dair belirsizlikler oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethaneleri olumsuz yönde etkiliyor. Hali hazırda bu işletmelerin kira, personel gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor. Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
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Radikal fiyat artışları yeniden yaşanacak
Karakaş, ikinci el araç pazarındaki fahiş fiyat artışlarının yeniden yaşanacağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bekleyen ve ertelenen ikinci el araç talebinin, aşılanma ve vakaların düşüşüyle birlikte tekrar ani bir şekilde yükseleceğini öngörüyoruz. Fakat bu ani talep artışı, geçtiğimiz yaz başında yaşadığımız radikal fiyat artışlarının tekrar edilmesine sebep olacaktır."
Tüketicinin yeni bir araç alması ya da aracını yenilemesi için Aralık ayının en doğru zaman olduğunu belirten Muhammed Ali Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı, pandeminin seyri ve fiyatlarda potansiyel bir yükseliş beklendiğinden, aklı selim tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için Aralık ayının en doğru zaman olduğunu önemle ifade etmek isteriz."
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Eğer ilgili kişinin dediği gibi fiyatlar artacaksa elindeki araçları tutarsın fiyatlara zam geldikten sonra satarsın. Niye milleti uyandırıyorsun ki?
Ben arabaya biraz daha binip eskitmeye devam 20 bin km binilmiş 1 yaş yalanmış arabamı
seneye 20 bin daha kar ile satacağım
Hadi eyvallah :D
bu düzende böyle malesef değiştirdiğiniz zaman bir şeyler bekleyin
voleyi vuran vurdu piyasaya müdahale etmediler, şimdi yersen diye masallar anlatıyorlar.
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