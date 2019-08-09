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İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor

İkinci el araç ticaretiyle uğraşan işletmelere verilen 1 yıllık sürenin dolmasına az kaldı. 13 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle birlikte Yetki Belgesi olmayanlar satış yapamayacak.
9 sa.
3,9b
11
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor
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Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte az da olsa canlanan ikinci el araç pazarında yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek yeni yönetmelik kapsamında ikinci el araç alım satımı yapabilmek için ‘Yetki Belgesi’ gerekecek.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ ile birlikte gelen yeni düzenleme 13 Ağustos Salı günü yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, ikinci el ticareti yapan işletmeler Yetki Belgesi olmadan alım satım yapamayacak. Ayrıca 8 yaş veya 160 bin km’ye kadar olan ikinci el araçların alım satımında ekspertiz raporu şartı aranacak. Noterler bu rapor olmadan işlem yapamayacak.

Satış için ekspertiz raporu alınacak merkezler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenecek. Bu kapsamda merkezlerin taşıması gereken fiziki şartların, güvenlik tedbirlerinin ve çalışanların yetkinliklerinin belirlenen yeni standartlara uyup uymadığına bakılacak. Merkezlerde kullanılan cihazların yılda bir kalibrasyonu yapılacak ve yalnızca yeterlilik belgesine sahip ustalar çalıştırılabilecek.

Yeni yönetmelikle birlikte ikinci el araç satın alacak kişilerin satıcı veya ekspertiz tarafından mağdur edilmesinin önüne geçileceğini belirten uzmanlar, bu sayede sektörde kaybolan güven ortamının yeniden oluşacağına vurgu yapıyor.

Kimler yetki belgesi almak zorunda?

Yeni yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan işletmelerin yetki belgesi alması gerekiyor. Bu işle uğraşmayan vatandaşların kendi adına tescilli taşıtları satarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor. Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlat yönetmelik kapsamına giriyor.



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Morthor 8 sa. en beğenilen
"Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte az da olsa canlanan ikinci el araç pazarında..."
efendim? :)
1 Yanıt Yanıtla +25
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Emre D 7 sa.
Şu anda bile sahte ekspertiz yapan bir sürü firma var. Onlara da sıkı denetleme gelsin. Verdikleri rapordan sorumlu tutulup yüklü cezalar getirilsin.
Yanıtla +14
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CWaRRioR 8 sa. faniseyler
Experler çok yetersiz kalıyor, güvenemiyorsun. Pert arabaya parça boyalı deyip geçen bile var. O bakımdan denetim olması yerinde bir karar bence.
Yanıtla +6
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Akustik34 2 sa.
Eğer experler Tarcanlar gibi olacaksa ne âlâ...
Ama gene çoğu kişi kılıfına göre hareket eder...
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shade_boi 5 sa.
İkinci ellerde de fiyatları yükseltir bu uygulama. Yetki belgesi olan adam istediği fiyattan koyar artık.
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chetyner 5 sa.
Bu işte standarta binecek. Tüvtürk araç muayene istasyonları gibi tüv'ün expertiz merkezleri yetkilendirilip onlardan alınacak diye biliyorum bu exper raporları.
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Emre D 7 sa.
Şu anda bile sahte ekspertiz yapan bir sürü firma var. Onlara da sıkı denetleme gelsin. Verdikleri rapordan sorumlu tutulup yüklü cezalar getirilsin.
Yanıtla +14
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Archi33tect 7 sa.
Ne acaip bir ülke olduk farkındasınız değil mi ?
Kimse kimseye güvenmiyor ve inanmıyor..
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teknokaptan 4 sa. Archi33tect
Sadece bizim ülkemiz değil bir çok ülkede aynı güven bitmiş maalesef
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ymhaslaman 8 sa.
"Yeğenim gel senin üzerine bir araç alayım bir aya satarız birşey olmaz 300-500'de seni görürüz."
Galerici akrabadan ve tanıdıktan gelecek olan bu teklifi ezberleyin.
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balcis 8 sa.
bence clickbait.
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faniseyler 8 sa.
Güzel bi uygulama bence
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CWaRRioR 8 sa. faniseyler
Experler çok yetersiz kalıyor, güvenemiyorsun. Pert arabaya parça boyalı deyip geçen bile var. O bakımdan denetim olması yerinde bir karar bence.
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Morthor 8 sa. en beğenilen
"Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte az da olsa canlanan ikinci el araç pazarında..."
efendim? :)
1 Yanıt Yanıtla +25
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CihanKURT 3 sa. Morthor
Hee hareketlendi. Ama sadece fiyatlar. Hemide yukarı doğru
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emre1393 8 sa.
bir yararı olacağını sanmıyorum, minareyi çalan kılıfını uydurur nasılsa.
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