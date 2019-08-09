İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor

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Sıfır otomobillere uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte az da olsa canlanan ikinci el araç pazarında yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek yeni yönetmelik kapsamında ikinci el araç alım satımı yapabilmek için ‘Yetki Belgesi’ gerekecek.

‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ ile birlikte gelen yeni düzenleme 13 Ağustos Salı günü yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, ikinci el ticareti yapan işletmeler Yetki Belgesi olmadan alım satım yapamayacak. Ayrıca 8 yaş veya 160 bin km’ye kadar olan ikinci el araçların alım satımında ekspertiz raporu şartı aranacak. Noterler bu rapor olmadan işlem yapamayacak.

Satış için ekspertiz raporu alınacak merkezler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenecek. Bu kapsamda merkezlerin taşıması gereken fiziki şartların, güvenlik tedbirlerinin ve çalışanların yetkinliklerinin belirlenen yeni standartlara uyup uymadığına bakılacak. Merkezlerde kullanılan cihazların yılda bir kalibrasyonu yapılacak ve yalnızca yeterlilik belgesine sahip ustalar çalıştırılabilecek.

Yeni yönetmelikle birlikte ikinci el araç satın alacak kişilerin satıcı veya ekspertiz tarafından mağdur edilmesinin önüne geçileceğini belirten uzmanlar, bu sayede sektörde kaybolan güven ortamının yeniden oluşacağına vurgu yapıyor.

Kimler yetki belgesi almak zorunda?

Yeni yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan işletmelerin yetki belgesi alması gerekiyor. Bu işle uğraşmayan vatandaşların kendi adına tescilli taşıtları satarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor. Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlat yönetmelik kapsamına giriyor.