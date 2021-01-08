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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi

    arabam.com'un paylaştığı verilere göre sürekli artış eğiliminde olan ikinci el araç fiyatları 2020'nin son ayında düşse de bu durum tüketiciyi satın alma davranışına yöneltmedi.
    1 gün
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    18
    31
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    3

    İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi
    Tam Boyutta Gör

    2020’nin ilk yarısından itibaren ikinci el araç piyasası rekor kırmış, fiyatlar yükselmişti. Ancak Kasım ayında pandemi sebebiyle hayatımıza tekrar giriş yapan sokağa çıkma kısıtlamaları, ekonomik belirsizlik, aşı çalışmaları ve kredi faiz oranlarındaki artış ikinci el araç satışlarında durgunluk yaşanmasına sebep oldu.

    Kış aylarının da etkisiyle zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor. Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık %15’lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte.

    Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Aralık ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Buna göre arabam.com'daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

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    İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi

    Renault, Aralık ayında da %1’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. En çok ilan verilen ilk 10 markanın oranları Kasım ayı ile birlikte stabil ilerlerken markanın %1’lik artışı dikkat çekiyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında Aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla  Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!"

    arabam.com’da Aralık ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,4 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan oranlarının Ekim ayından itibaren artışın devamı, bizlere 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor.

    İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi

    Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. Ancak 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı Kasım ayına nazaran %4’lük artış gösteriyor.

    İlanlar içinde en yüksek payı %27,3 oranıyla 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Genel hatlarıyla bakıldığında ilan sayılarında düşüş yaşanıyor ancak 2020 yıl sonunda otomobil markalarının yaptığı indirim kampanyalarının etkileri görülüyor çünkü 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanların yüzdesel oranı, Aralık ayında artış göstermeye devam ediyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Editörün Seçimi Yorum
    300 olan şeyi 450 e cıkarıp 350 ye indirince indirim olmuyor.
    Yorumu gör »     nuksws_99
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    300 olan şeyi 450 e cıkarıp 350 ye indirince indirim olmuyor.
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    berkenarjen (erkan erkan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İkinci elde indirim mindirim yok,sıfır fiyatlarını bayiler liste fiyatı olarak düşürmüyor ki önceden alan müşterileri mağdur olmasin müşterisi azalmasin diye ,kalkıyor liste fiyatını 300 yazdığı aracı 255e bırakıyor...



    İkinci el satan adam da liste fiyatına bakıyor 300 o da 1 yıllık araca yazıyor 280...



    Şu 10 aydır otomobil piyasasi çocuk oyuncağını geçti
    İkinci elde indirim mindirim yok,sıfır fiyatlarını bayiler liste fiyatı olarak düşürmüyor ki önceden alan müşterileri mağdur olmasin müşterisi azalmasin diye ,k...
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    bjkyener 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Parayı faize yatırır bir taksiciyle anlaşırım eğer hafta 5 gün işe gidiyorsa (20x20= 400 tl gidiş 400 tl de geliş hesapla = 800 tl hadi diyelim 1000 tl olsun) yıllık masraf 12000 tl

    200000 tlnin aylık faizi 3000 tl 12x 3000 = 36000 tl eder 12 bini sini çık geriye kalan para 224000 TL yıl sonu idda ediyorum arabanın fiyatı 224000 tl olmaz

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    faizler yükseldiği için extra parada kalır
    Parayı faize yatırır bir taksiciyle anlaşırım eğer hafta 5 gün işe gidiyorsa (20x20= 400 tl gidiş 400 tl de geliş hesapla = 800 tl hadi diyelim 1000 tl olsun)...
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    Clusive 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almasın zaten kimse. Millet 2015 Model 95.000km Porsche Cayanne aracı 40.000 euro ya alsın (22 asgari ücret) biz clio denen hurdayı 70 asgari ücrete alalım. Onların ki emekte bizimki değil mi? Hiç kimse tüketim yapmazsa herşeyin fiyatı düşer ama bizde bu bilinç nerede?
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    waltran (murat balcı) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    böyle haberler yapan editorlerin fiyatlardan haberi var mı?
    pandemi başladı, üretim durdu ayağına 2. el araç fiyatları 2 katına çıktı. 30 luk araba 60, 150 lik araba 300 oldu. şimdide %1-2 iniyor herkes. 300 den 290 a inmiş aa ne büyük indirim!!! 60 tan 57 ye inmiş vohaha süper hemen gidip alayım 3-4 tane.
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    mkasaroglu (muhammet kasaroğlu) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar hala çok şişik.İnternet de ikinci el ilan sitelerinde ilandaki ürünlere fiyat yazmasını engellemek lazım.Bu siteler yüzünden ve aç gözlü satıcılar yüzünden fiyatlar şişiyor.Hiç kimsenin umrunda değil hak hukuk meseleleri. Varsa yoksa nasıl kazıklarım peşindeler.İkinci el fiyatları düşerse sıfır fiyatlarıda düşer.Sıfır satanlarda ikinci el fiyatlarını takıp eder olmuş.
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    alemburda34 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    ikinci el alacağıma sıfır alırım daha iyi o kdr yükselttiler ki önceki fiyatını bildiğimden bu çakkallara kaptıracağıma parayı yakarım daha iyi
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    millet tükendi, avrupa kıskana kıskana nazar etti.. yehhhhh
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    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Faize yatırıp ondan hayır bereketini bekle paranın!
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    Ne kadar saçma bir kafa. Faiz sana havadan para yağdırmıyor. Faiz senin elindeki paranın aylık bazda kaybettiği değeri veriyor. O ay her şey %15 zamlanmış ise bankalar da sana paranı başka yerde harcama al ben sana %15 kaybını veriyorum diyor. O para sadece paranın değerini yerinde saydırıyor. Ama o para ile dolar, altın, araba, ev alsan kaç katı kar edersin. Sanki bu yatırımlardan kazandığın para haram değil de kaybettiğin parayı karşılayan faiz mi haram? İşte buna beyin düdüklemek denir. Saftirik dindarları böyle kandırıyorlar, altına dolara yatırım yaptırıyorlar oysa aynı paranın ayda dolar altın araba ile %35 havadan getiri getirmesi daha büyük hak yemek, daha fazla malın zamlanarak fakirin aç kalmasına neden oluyorsun asıl o paranın hayrı olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ghostdriver26 (dermann mannn) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakıt tipine göre ilan oranlarına (%57) baktığımızda her 2 araçtan biri şirket çıkması. Muhtemelen de al satçı ve galerici abilerimizin elinde km düşürülmüştür.
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    yorumculuklar 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arttığı gibi bir fiyat inişi olmadı. Haberlere bakıyorum aman öyle indi böyle indi diyorlar, ilanlara bakıyorum hala aynılar.
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    star scream (eaaa oooo) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    4 5 yıllık araçlara hala sıfırından 10 15 bin ucuza kakalamaya , 15 yıllık araçları hala 60 70 binden satmaya çalışanlar oldukça insanlar almamaya devam edecektir.
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    Snn_bln23 (Atmaca Snn ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç kimse almasın bakalım ne olacak
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