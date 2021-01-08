İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi

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2020’nin ilk yarısından itibaren ikinci el araç piyasası rekor kırmış, fiyatlar yükselmişti. Ancak Kasım ayında pandemi sebebiyle hayatımıza tekrar giriş yapan sokağa çıkma kısıtlamaları, ekonomik belirsizlik, aşı çalışmaları ve kredi faiz oranlarındaki artış ikinci el araç satışlarında durgunluk yaşanmasına sebep oldu.

Kış aylarının da etkisiyle zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor. Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık %15’lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Aralık ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Buna göre arabam.com'daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

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Renault, Aralık ayında da %1’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. En çok ilan verilen ilk 10 markanın oranları Kasım ayı ile birlikte stabil ilerlerken markanın %1’lik artışı dikkat çekiyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında Aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

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arabam.com’da Aralık ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,4 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan oranlarının Ekim ayından itibaren artışın devamı, bizlere 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor.

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. Ancak 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı Kasım ayına nazaran %4’lük artış gösteriyor.

İlanlar içinde en yüksek payı %27,3 oranıyla 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Genel hatlarıyla bakıldığında ilan sayılarında düşüş yaşanıyor ancak 2020 yıl sonunda otomobil markalarının yaptığı indirim kampanyalarının etkileri görülüyor çünkü 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanların yüzdesel oranı, Aralık ayında artış göstermeye devam ediyor.

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