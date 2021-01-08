İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi

2020’nin ilk yarısından itibaren ikinci el araç piyasası rekor kırmış, fiyatlar yükselmişti. Ancak Kasım ayında pandemi sebebiyle hayatımıza tekrar giriş yapan sokağa çıkma kısıtlamaları, ekonomik belirsizlik, aşı çalışmaları ve kredi faiz oranlarındaki artış ikinci el araç satışlarında durgunluk yaşanmasına sebep oldu.
Kış aylarının da etkisiyle zamanını daha fazla evde geçirmeye başlayan tüketiciler, fiyatlarda düşüş yaşansa da hem artan faiz oranları hem de fiyatlardaki düşüşün devamı yönündeki beklentileri sebebiyle araç alma konusunda acele etmiyor. Yayındaki ilanlarda önceki aylara göre yaklaşık %15’lik artış olması da, alıcıların fiyatların düşeceğine dair beklentisini destekler nitelikte.
Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Aralık ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Buna göre arabam.com'daki ilanların %72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.İlginizi Çekebilir sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası...
Renault, Aralık ayında da %1’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. En çok ilan verilen ilk 10 markanın oranları Kasım ayı ile birlikte stabil ilerlerken markanın %1’lik artışı dikkat çekiyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında Aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.
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arabam.com’da Aralık ayında en fazla ilan verilen araç model yılı %8,4 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan oranlarının Ekim ayından itibaren artışın devamı, bizlere 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor.
Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. Ancak 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı Kasım ayına nazaran %4’lük artış gösteriyor.
İlanlar içinde en yüksek payı %27,3 oranıyla 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Genel hatlarıyla bakıldığında ilan sayılarında düşüş yaşanıyor ancak 2020 yıl sonunda otomobil markalarının yaptığı indirim kampanyalarının etkileri görülüyor çünkü 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanların yüzdesel oranı, Aralık ayında artış göstermeye devam ediyor.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
|300 olan şeyi 450 e cıkarıp 350 ye indirince indirim olmuyor.
İkinci el satan adam da liste fiyatına bakıyor 300 o da 1 yıllık araca yazıyor 280...
Şu 10 aydır otomobil piyasasi çocuk oyuncağını geçti
200000 tlnin aylık faizi 3000 tl 12x 3000 = 36000 tl eder 12 bini sini çık geriye kalan para 224000 TL yıl sonu idda ediyorum arabanın fiyatı 224000 tl olmaz
1 - Motorlu taşıt verisinden kurtulurum
2 - Trafik sigortasından kurtulurum
3 - Kaskodan kurtulurum
4 - Muayene parasından kurtulurum
5 - Bakım parasından kurtulurum
6 - Benzin parasından kurtulurum
7 - Trafik cezalarından kurtulurum
faizler yükseldiği için extra parada kalır