İkinci el araba ilan platformlarında satışlar Ocak'ta yüzde 11 arttı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ocak ayında online ikinci el araba ilan sitelerinde kurumsal satıcılar tarafından 181 bin 774 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2023’ün Ocak ayına göre satışlar yüzde 11 arttı.

Indicata isimli araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda kurumsal ikinci el web siteleri, Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi ilan siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlardaki veriler yer alıyor. Günde 460 binden fazla ikince el araç verisi analiz ediliyor. Raporda bireysel satıcıların verileri yer almıyor, sadece kurumsal ilanlar baz alınıyor.

Ocak ayında online platformlarda kurumsal satıcılar tarafından toplam 354 bin 743 ilan yayınlandı. Geçen yılın Ocak ayına kıyasla ilan sayısı yüzde 9 düşüş yaşarken, satış miktarı yüzde 11 artış gösterdi.

En çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 farklı modeli üzerinden yapılan fiyat değişimi analizinde ise satış fiyatlarının 2024’ün Ocak ayında, 2023’ün Aralık ayına kıyasla yüzde 0,09 düştüğü gözlemlendi.

Elektrikli otomobil satışları yüzde 127 arttı

Ocak ayında en çok dizel otomobiller satıldı. Dizel otomobil satışı 107.404 adet olurken bunu 1.866 satışla benzinli ve 5.094 satışla LPG’li otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1.335 olarak açıklandı.

Ocak 2024’te 1.075 adet ikinci el elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Yüzde 127’lik bir artış yaşandı. Geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.

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Ocak ayında toplam satışların yüzde 38,2’si ile en çok 11 yaş ve üzeri araçlar tercih edildi. Satılan binek araçların yüzde 42,2’sini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin Ocak ayına kıyasla E, S ve F segment araç satışlarının toplam binek araçlar içindeki payının arttığı görüldü.

İkinci el çevrim içi pazarda, araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı.

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İkinci el araba satışları Ocak'ta yüzde 11 arttı