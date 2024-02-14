Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkinci el araba ilan platformlarında satışlar Ocak'ta yüzde 11 arttı

    Indicata tarafından yayımlanan rapora göre 2024'ün Ocak ayında otomobil satış sayısı 2023'ün Ocak ayına göre yüzde 11 artış gösterdi.                              
    İkinci el araba satışları Ocak'ta yüzde 11 arttı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında online ikinci el araba ilan sitelerinde kurumsal satıcılar tarafından 181 bin 774 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2023’ün Ocak ayına göre satışlar yüzde 11 arttı.

    Indicata isimli araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda kurumsal ikinci el web siteleri, Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi ilan siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlardaki veriler yer alıyor. Günde 460 binden fazla ikince el araç verisi analiz ediliyor. Raporda bireysel satıcıların verileri yer almıyor, sadece kurumsal ilanlar baz alınıyor.

    Ocak ayında online platformlarda kurumsal satıcılar tarafından toplam 354 bin 743 ilan yayınlandı. Geçen yılın Ocak ayına kıyasla ilan sayısı yüzde 9 düşüş yaşarken, satış miktarı yüzde 11 artış gösterdi.

    En çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 farklı modeli üzerinden yapılan fiyat değişimi analizinde ise satış fiyatlarının 2024’ün Ocak ayında, 2023’ün Aralık ayına kıyasla yüzde 0,09 düştüğü gözlemlendi.

    Elektrikli otomobil satışları yüzde 127 arttı

    Ocak ayında en çok dizel otomobiller satıldı. Dizel otomobil satışı 107.404 adet olurken bunu 1.866 satışla benzinli ve 5.094 satışla LPG’li otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1.335 olarak açıklandı.

    Ocak 2024’te 1.075 adet ikinci el elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Yüzde 127’lik bir artış yaşandı. Geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.

    Ocak ayında toplam satışların yüzde 38,2’si ile en çok 11 yaş ve üzeri araçlar tercih edildi. Satılan binek araçların yüzde 42,2’sini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin Ocak ayına kıyasla E, S ve F segment araç satışlarının toplam binek araçlar içindeki payının arttığı görüldü.

    İkinci el çevrim içi pazarda, araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    185 60 r15 yerine 185 65 r15 olur mu muz silecek lastiği değiştirme bim mutfağım mantı yorumları turkcell tarifeler dm den kıza nasıl yürünür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız