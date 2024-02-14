İkinci el araba ilan platformlarında satışlar Ocak'ta yüzde 11 arttı

Indicata isimli araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda kurumsal ikinci el web siteleri, Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi ilan siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlardaki veriler yer alıyor. Günde 460 binden fazla ikince el araç verisi analiz ediliyor. Raporda bireysel satıcıların verileri yer almıyor, sadece kurumsal ilanlar baz alınıyor.
Ocak ayında online platformlarda kurumsal satıcılar tarafından toplam 354 bin 743 ilan yayınlandı. Geçen yılın Ocak ayına kıyasla ilan sayısı yüzde 9 düşüş yaşarken, satış miktarı yüzde 11 artış gösterdi.
En çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 farklı modeli üzerinden yapılan fiyat değişimi analizinde ise satış fiyatlarının 2024’ün Ocak ayında, 2023’ün Aralık ayına kıyasla yüzde 0,09 düştüğü gözlemlendi.
Elektrikli otomobil satışları yüzde 127 arttı
Ocak ayında en çok dizel otomobiller satıldı. Dizel otomobil satışı 107.404 adet olurken bunu 1.866 satışla benzinli ve 5.094 satışla LPG’li otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1.335 olarak açıklandı.
Ocak 2024’te 1.075 adet ikinci el elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Yüzde 127’lik bir artış yaşandı. Geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.
Ocak ayında toplam satışların yüzde 38,2’si ile en çok 11 yaş ve üzeri araçlar tercih edildi. Satılan binek araçların yüzde 42,2’sini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin Ocak ayına kıyasla E, S ve F segment araç satışlarının toplam binek araçlar içindeki payının arttığı görüldü.
İkinci el çevrim içi pazarda, araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.