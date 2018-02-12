Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş

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Ancak Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı, Falcon Heavy göreviyle beraber uzaya gönderilen tek ilginç cisim değilmiş. Çok fazla sözü edilmemiş olsa da SpaceX'in, 6 Şubat günü uzaya çok enteresan ikinci bir yük daha gönderdiği bugün ilk kez ortaya çıktı. Peki Elon Musk ve SpaceX'in pek sözünü etmediği gizemli cisim tam olarak ne? Elon Musk ve popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi geride bıraktığımız haftanın belki de en çok konuşulan konusuydu. SpaceX'in kurucu ve CEO'su Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'yi geçtiğimiz Salı günü ilk kez test etmiş ve bu devasa roketle beraber kendi Tesla Roadster aracını da uzayın derinliklerine göndererek çok enteresan bir olaya imzasını atmıştı. Elon Musk'ın kırmızı Roadster'ı, aynı zamanda uzaydan çekilmiş etkileyici fotoğraflarıyla da günlerdir tüm internet dünyasını adeta eline geçirmiş durumda.Ancak Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı, Falcon Heavy göreviyle beraber uzaya gönderilen tek ilginç cisim değilmiş. Çok fazla sözü edilmemiş olsa da SpaceX'in, 6 Şubat günü uzaya çok enteresan ikinci bir yük daha gönderdiği bugün ilk kez ortaya çıktı. Peki Elon Musk ve SpaceX'in pek sözünü etmediği gizemli cisim tam olarak ne?

Yukarıdaki fotoğrafta görmüş olduğunuz bu ilginç cisim en basit anlamıyla bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan "Arch" isimli cihaz, Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından uzun süreli veri arşivleme amacıyla kuvars kristalleri kullanılarak dizayn edilmiş. Küçük bir DVD diskini andıran Arch, uzayın zorlu şartlarında hiç bozulmadan milyarlarca yıl kalabiliyor.



Southamtpon Üniversitesi araştırmacıları, Arch'ın yapımında kullanılan teknolojiyle beraber yalnızca 3.5 inçlik bir alanda teorik anlamda tam 360 terabayta kadar veri depolanabileceğini ve depolanan bu verinin ekstrem koşullar altında en az 14 milyar yıl boyunca saklanabileceğini söylüyor.



Peki Arch'ın içinde neler var?

Elon Musk'ın Tesla Roadster'ının içinde şu anda yaklaşık saatte 12.908 kilometre hızla hareket etmekte olan minik depolama cihazı Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Arch cihazının geliştirileri tarafından "The Solar Library" (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç içeriği ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesi. Tabi Arch geliştiricilerinin özellikle Vakıf üçlemesini uzaya göndermelerinin arkasında sembolik bir neden var.

Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan Asimov'un orijinal Vakıf üçlemesinde; serinin başkahramanı sayılabilecek Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu görmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.



Vakıf serisinin uzaya gönderdikleri ilk Arch diski için en iyi içerik olduğunu söyleyen geliştiriciler,"Güneş Kütüphanesi içindeki bilgilerle beraber Güneş'in etrafında milyarlarca yıl boyunca dönecek." ifadelerini kullanıyor. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu da belirten bilim insanları, Arch disklerinin gelecekte Güneş Sistemi'nin dışına yani yıldızlararası uzaya da gönderilebileceğini söylüyor



https://www.sciencealert.com/spacex-launched-second-secret-payload-designed-last-millions-years-tesla-arch