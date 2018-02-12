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Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Falcon Heavy test uçuşuyla beraber Tesla Roadster'ını uzaya fırlatan Elon Musk, Roadster'ının içerisine ilginç bir cihaz daha yerleştirmiş. İşte detaylar:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
11,6b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk ve popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi geride bıraktığımız haftanın belki de en çok konuşulan konusuydu. SpaceX'in kurucu ve CEO'su Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'yi geçtiğimiz Salı günü ilk kez test etmiş ve bu devasa roketle beraber kendi Tesla Roadster aracını da uzayın derinliklerine göndererek çok enteresan bir olaya imzasını atmıştı. Elon Musk'ın kırmızı Roadster'ı, aynı zamanda uzaydan çekilmiş etkileyici fotoğraflarıyla da günlerdir tüm internet dünyasını adeta eline geçirmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser'ın ilk uçuşu için NASA'dan izin geldi"
Ancak Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı, Falcon Heavy göreviyle beraber uzaya gönderilen tek ilginç cisim değilmiş. Çok fazla sözü edilmemiş olsa da SpaceX'in, 6 Şubat günü uzaya çok enteresan ikinci bir yük daha gönderdiği bugün ilk kez ortaya çıktı. Peki Elon Musk ve SpaceX'in pek sözünü etmediği gizemli cisim tam olarak ne?

Yukarıdaki fotoğrafta görmüş olduğunuz bu ilginç cisim en basit anlamıyla bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan "Arch" isimli cihaz, Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından uzun süreli veri arşivleme amacıyla kuvars kristalleri kullanılarak dizayn edilmiş. Küçük bir DVD diskini andıran Arch, uzayın zorlu şartlarında hiç bozulmadan milyarlarca yıl kalabiliyor.

Southamtpon Üniversitesi araştırmacıları, Arch'ın yapımında kullanılan teknolojiyle beraber yalnızca 3.5 inçlik bir alanda teorik anlamda tam 360 terabayta kadar veri depolanabileceğini ve depolanan bu verinin ekstrem koşullar altında en az 14 milyar yıl boyunca saklanabileceğini söylüyor.

Peki Arch'ın içinde neler var?


Elon Musk'ın Tesla Roadster'ının içinde şu anda yaklaşık saatte 12.908 kilometre hızla hareket etmekte olan minik depolama cihazı Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Arch cihazının geliştirileri tarafından "The Solar Library" (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç içeriği ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesi. Tabi Arch geliştiricilerinin özellikle Vakıf üçlemesini uzaya göndermelerinin arkasında sembolik bir neden var.

Galaktik bir imparatorluğun çöküşünü konu alan Asimov'un orijinal Vakıf üçlemesinde; serinin başkahramanı sayılabilecek Hari Seldon, galaksinin dört bir köşesine yayılmış insanları bir arada tutan dev imparatorluğun çökmek üzere olduğunu görmesinin ardından insanlığın bilgisini ve tarihini yok olmaktan kurtarmak için zorlu bir yolculuğa atılıyor. Matematiksel veriler kullanarak geleceği görme yeteneğine sahip bir psikotarihçi olan Seldon, on binlerce yıl süren planıyla insanlık kültürünü imparatorluğun çöküşüyle ortaya çıkan kargaşada korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

Vakıf serisinin uzaya gönderdikleri ilk Arch diski için en iyi içerik olduğunu söyleyen geliştiriciler,"Güneş Kütüphanesi içindeki bilgilerle beraber Güneş'in etrafında milyarlarca yıl boyunca dönecek." ifadelerini kullanıyor. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu da belirten bilim insanları, Arch disklerinin gelecekte Güneş Sistemi'nin dışına yani yıldızlararası uzaya da gönderilebileceğini söylüyor
 

https://www.sciencealert.com/spacex-launched-second-secret-payload-designed-last-millions-years-tesla-arch Yorum Yaz
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AtiMX4 1 yıl en beğenilen
500 yil sonra bulundugunda dvdplayer.exe bulunamadı hatası alirlarsa o kadar emek boşa gider. :)
1 Yanıt Yanıtla +36
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GAMBIT 1 yıl
güzel gönderme olmuş. bu arada ilginçtir vakıf serisi çok uzun yılların ardından geçtiğimiz aylar itibariyle ithaki tarafından tekrar basılmaya başlandı. şu anda ikinci kitap çıkmış. bir yıl içerisinde falan tamamını basacaklarmış. bilim kurgu severler kaçırmasın.
güzel gönderme olmuş. bu arada ilginçtir vakıf serisi çok uzun yılların ardından geçtiğimiz aylar itibariyle ithaki tarafından tekrar basılmaya başlandı. şu and...
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1 Avatar
DnzIrmk 1 yıl
Daha önce yapıldı, hemde 1977de;
voyager.jpl.nasa.gov/...
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HIGHER 1 yıl
360 terabayte bana jet fadıl gibi geliyor bu herif
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Osakawa 1 yıl
"360 terabayte'a kadar" sözü üzdü bizi. biz daha 4 tb lık hdd yi 600tl ye alırken acaba ne zaman 10tb hdd alabilecek paramız olur diye düşünürken, acaba 50tb-100tb hdd ne zaman çıkar derken adamlar 360 tb a kadarlık disk yapmışlar ve bir hdd nin 30 da biri büyüklüğünde neredeyse. kapitalizmden nefret ediyorum, bazende seviyorum;kapitalizmin tekelleşme kısmına hayır, rekabet kısmına evet.
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aycibin 1 yıl
elon amca kendi arabasını uzaya göndermiş, artık istanbul kart'la geziyor
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sniper23 1 yıl aycibin
aycibin
elon amca kendi arabasını uzaya göndermiş, artık istanbul kart'la geziyor


Uzaya IETT otobüsu göndermek lazımmış
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alito 1 yıl
Lan olm uzaylılar onu şeker sanıp yemesin lan?!
1 Yanıt Yanıtla +2
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gxhero 1 yıl alito
Çok uzağa gitmeye gerek yok eyüp de bağcılar da ayı etki mümkün... :]
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V4LKyR 1 yıl
Neden uzaya bir hikayeyi kaydedip göndermişler? Harry Potter'ı gönderselerdi, en azından bulan uzaylılar güzel bir hikaye okurdu, sonra bitince de işlerine dönerlerdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Spider_hip 1 yıl V4LKyR
V4LKyR

Neden uzaya bir hikayeyi kaydedip göndermişler? Harry Potter'ı gönderselerdi, en azından bulan uzaylılar güzel bir hikaye okurdu, sonra bitince de işlerine dönerlerdi.

Avangers'ı gönderelim, uzaylılar tırsıp bulaşmasın bize :D
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Ben bu Elon'dan pek hazetmiyorum nedense ama adam favori kitaplarımdan Vakıf ve Otostopçu serisine yaptığı göndermelerle gönlümü çeliyor valla.
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AtiMX4 1 yıl en beğenilen
500 yil sonra bulundugunda dvdplayer.exe bulunamadı hatası alirlarsa o kadar emek boşa gider. :)
1 Yanıt Yanıtla +36
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Spider_hip 1 yıl AtiMX4
AtiMX4

500 yil sonra bulundugunda dvdplayer.exe bulunamadı hatası alirlarsa o kadar emek boşa gider. :)

Özellikle microsoft'un, bu dosyayı görünteleyebilmek için illaki windows 45 yükleyeceksiniz dayatmasıyla karşılaşabilirler :D Tam izleyeceğin sırada da, "15 saniye içinde sen istesende istemesende bilgisayar yeniden başlatılacak, illaki önce güncellemeler yapılacak" uyarısı çıkabilir.
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selahattın ısık 1 yıl
Hari seldona kadar arastirip veya hakimseniz yazmaniz cok guzel olmus..
Kitabi sirf merakla ilk okudugumda hari seldon kesin turk olmali diye dusunmustum..

Sonra Isaac i taniyip vakif serisini arastirinca duruma vakif olmustum..
Ekleme
Blackchain teknolojisi iyice olgunlasinda insanlik tarihinin tamaminin sifrelenip sufresinin nasil cozulecehi matetmatik denklemi seklinde eklenip uzaya tekrar yollanmali..
Olurda bir yerlerde maymundan turemek yerine cok daha ileri ki durumda yaratilmis gelismis varliklar bizden haberdar olup biraz gulsunler..

Bir annenin cocuguyla palyacoya dinmesi
Bir kocanin esine kendini affettirmek icin girdigi kmik durum.
Kim bilir belki bulan varliklarda dogum ve olum yokturda dogumumuz onlara ne ilginc gelir.
Bebebkkerimizi canli varlik degilde gelistirilmekte olan bi ugulama gibi gorurler..
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GAMBIT 1 yıl
güzel gönderme olmuş. bu arada ilginçtir vakıf serisi çok uzun yılların ardından geçtiğimiz aylar itibariyle ithaki tarafından tekrar basılmaya başlandı. şu anda ikinci kitap çıkmış. bir yıl içerisinde falan tamamını basacaklarmış. bilim kurgu severler kaçırmasın.
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