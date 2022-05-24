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Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ikinci el otomobil pazarındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, açıklamasında ikinci elde stokçuluk yapıldığına dikkat çekti. Ayrıca yaz aylarında da fiyatlarda yüzde 20-25 civarında artış öngördüklerini dile getirdi.

"Şu anda ikinci el otomobil pazarında net olarak gördüğümüz durum, belirli otomobillerin sürekli stoklandığı ve bilinçli olarak fiyatlarının artırıldığı" şeklinde konuşan Muhammed Ali Karakaş, fırsatçı ve manipülatörlerin ilan platformlarında tekrar ortaya çıktığını belirterek, "Bir otomobilin değerini artırmak için aynı kişi tarafından birden fazla ilan girildiğini sürekli tespit ediyoruz. Tedarikteki kısıtlı durumun fırsatçılar tarafından kullanılarak bol bol araç stokladıklarını görüyoruz" dedi.

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İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelere de yer veren Karakaş, "Yılbaşındaki kur ile bugünkü kur arasında yüzde 15'lik bir artış olduğunu da göz önünde bulundurursak, ikinci elde fiyatların yüzde 20-25 bandında arttığını söyleyebiliriz. Yaz aylarında da aynı oranda fiyat artışlarıyla karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kurumsal filo kiralama ihalelerinde de otomobillerin afaki fiyatlara satıldığını gözlemlediklerini belirten Karakaş, "Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında günlük ve bireysel kiralamalardaki artışın ikinci ele de bir yansıması olacak. Önümüzdeki 4 aylık süreçte Eylül ayına kadar çip, kauçuk gibi ana hammadde ürünlerinin bulunamaması nedeniyle sıfır kilometre araç tedarikinde sıkıntılar yaşanacağını, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışla otomobil fiyatlarının artacağını öngörmekteyiz." dedi.

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İkinci el otomobil pazarına yönelik 'stokçuluk' açıklaması