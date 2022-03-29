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    İkinci el otomobilde KDV düzenlemesi: Fiyatlar artacak

    Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarında değişiklik yapılmasına yönelik yeni karar ile galerilerin 2.el araç alım-satımı arasındaki kardan ödediği %1 KDV yeni uygulama ile %18 oldu.
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    İkinci el otomobilde KDV düzenlemesi: Fiyatlar artacak
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    2. el araç pazarına yönelik sürpriz bir düzenleme yapıldı. Oto galerilerin 2. el araç alım-satımı arasındaki kârdan ödediği KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e yükseltildi. Bu da fiyatlara artış olarak yansıyacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, bu düzenlemenin hem fiyatları hem de kayıtdışılığı artıracağını söylüyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araçta KDV'nin yüzde 1'den yüzde 18'e çıkmasının ikinci elde fiyatları yukarı çekeceğini söyledi. Yalçın, "Yapılacak değişiklik, kayıt dışılığı teşvik eder. Kurumsal ikinci el araç işi yapanların maliyetleri artar ve küçük esnafın yaşaması zorlaşır. Olan yine vatandaşa olur" dedi.

    Kurumsal ikinci el firmalarında fiyatlarında mecburen artacağını vurgulayan Yalçın, "Bunu gören vergi vermeyen galerici de fiyat arttıracak ama yine doğru fiyatları yansıtmadığı için vergiden kaçıracak. Maalesef ikinci el araç da almak daha da zorlaşacak" diye konuştu.

    Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş da "Netice itibariyle KDV son tüketicinin ödediği bir vergilendirme olduğu için, nihai tüketicinin üstüne ağır bir yük yüklenmiştir. Bu sebeplerden ötürü bu kararın geri alınması/daha düşük bir vergilendirmeye gidilmesi bizlerin talepleridir. Alım satımda ortaya çıkan kârın yüzde 20'lik gelir vergisi oranının üzerine yüzde 18 KDV de eklenince, ikinci el otomobil ticaretindeki toplam kârlılığın vergisi yüzde 38 olacaktır. Bu oran fiyatlara ciddi anlamda yansıyarak vatandaşın bütçesi, ikinci el otomobil almakta daha da yetersiz kalacaktır" açıklamasında bulundu.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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