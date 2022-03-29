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2. el araç pazarına yönelik sürpriz bir düzenleme yapıldı. Oto galerilerin 2. el araç alım-satımı arasındaki kârdan ödediği KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e yükseltildi. Bu da fiyatlara artış olarak yansıyacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, bu düzenlemenin hem fiyatları hem de kayıtdışılığı artıracağını söylüyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araçta KDV'nin yüzde 1'den yüzde 18'e çıkmasının ikinci elde fiyatları yukarı çekeceğini söyledi. Yalçın, "Yapılacak değişiklik, kayıt dışılığı teşvik eder. Kurumsal ikinci el araç işi yapanların maliyetleri artar ve küçük esnafın yaşaması zorlaşır. Olan yine vatandaşa olur" dedi.

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Kurumsal ikinci el firmalarında fiyatlarında mecburen artacağını vurgulayan Yalçın, "Bunu gören vergi vermeyen galerici de fiyat arttıracak ama yine doğru fiyatları yansıtmadığı için vergiden kaçıracak. Maalesef ikinci el araç da almak daha da zorlaşacak" diye konuştu.

Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş da "Netice itibariyle KDV son tüketicinin ödediği bir vergilendirme olduğu için, nihai tüketicinin üstüne ağır bir yük yüklenmiştir. Bu sebeplerden ötürü bu kararın geri alınması/daha düşük bir vergilendirmeye gidilmesi bizlerin talepleridir. Alım satımda ortaya çıkan kârın yüzde 20'lik gelir vergisi oranının üzerine yüzde 18 KDV de eklenince, ikinci el otomobil ticaretindeki toplam kârlılığın vergisi yüzde 38 olacaktır. Bu oran fiyatlara ciddi anlamda yansıyarak vatandaşın bütçesi, ikinci el otomobil almakta daha da yetersiz kalacaktır" açıklamasında bulundu.

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İkinci el otomobilde KDV düzenlemesi: Fiyatlar artacak