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    Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası kuracak

    Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Skywell’in üreticisi Skyworth, yaptığı işler ve yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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    Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası kuracak Tam Boyutta Gör
    Geçen sene Çin’in Jiangsu eyaletinde1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikası açan marka, bu hamle ile küresel pazardaki rekabette elini güçlendirdi. 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran markanın 2023 yılı hedefi ise 170 milyon dolarlık batarya üretmek. Bunun yanı sıra Skyworth'un Türkiye'de batarya fabrikası kurmaya yönelik bir yatırım planı da var. Bu konudaki açıklamalar Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş ve Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba'dan geldi.

    “Ülke Ekonomisine Önemli Katkılar Sağlamak İstiyoruz”

    Mahmut Ulubaş, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya varılması ile ilgili olarak “Batarya özellikle otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak.

    Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Skywell’in üç sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin de Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

    “Türkiye’ye Yönelik Yatırım Planlarımız Var “

    Skyworth ile Ulubaşlar Grubu Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
    Wu Longba ise Türkiye'de yapmak istedikleri yatırımlar hakkında “Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın 15 ülkesinde distribütörümüz olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda çok yakın çalışıyoruz. Birlikte batarya fabrikası açmak konusunda anlaşmaya vardık. Bununla ilgili olarak fizibilite çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Türkiye, Çin ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak bu iş birliği için çok heyecanlıyız.

    Ayrıca Türkiye’de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye’ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk, tüm bu süreçler için zaman içinde Ulu Motor ile farklı iş ortaklıklarımız olacak. İsteğimiz Türkiye’nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak.” şeklinde konuştu.

    “Yakıtlı Otomobillerle Arasındaki Dolum Süresi Farkını Kaldıracağız”

    Wu Longba, Skywell’in performansını arttırmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek “Yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Skywell ET5 LR’da 800V+4C süper hızlı yeni şarj teknolojisine sahip olacak, şarj gücü 120kw’den 480kw’ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede yakıtlı otomobiller arasındaki dolum süresi farkını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çin’de en yükseği 860V yazılımla bataryalara sahip araçlar üretilmekte ve ülkede üretilen araçların yüzde 23’ü elektrikli araç kategorisinde. İlerleyen yıllarda bu rakamın yüzde 50 olması planlanıyor.” dedi.

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