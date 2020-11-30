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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı

    Şirketin modüler GA-L platformu üzerine inşa edilen ikinci nesil Toyota Mirai hem tasarım hem de teknik anlamda verimliliğe öncelik verilerek geliştirildi. Bu sayede menzilde ciddi artış yaşandı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı
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    Hidrojen yakıt hücreli Toyota Mirai sedanı ilk kez 2014 yılında dünya pazarına sunan Japon marka, kısa süre önce örtüsünü kaldırdığı ikinci nesil Mirai ile yakıt hücreli araç teknolojisini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

    İkinci nesil Toyota Mirai ile ilgili en çok dikkat çekilen nokta aracın menzili. Zira verimliliğe öncelik verilerek geliştirilen yeni Mirai, tipik bataryalı elektrikli otomobillerin sürüş menziliyle yarışır duruma geldi. Artırılan verimlilik, ekstra hidrojen tankının eklenmesi ve aerodinamik iyileştirmeler sadece su buharı salan sıfır emisyonlu Mirai'nin menzilini yüzde 30 artırarak 650 kilometre civarına taşıdı.

    Toyota'nın modüler GA-L platformu üzerine inşa edilen ikinci nesil Mirai'deki yeni yakıt hücresi güç ünitesi ve yakıt hücresi sisteminin yerleşimiyle kabinde 5 kişi için daha geniş bir yaşam alanı elde edildi. Bunun yanı sıra yüksekliği 65 mm azaltılarak 1470 mm'ye çekildi. Aks mesafesi 140 mm artırılarak 2920 mm'ye, toplam uzunluk ise 75 mm artışla 4975 mm'ye ulaştırıldı.

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    İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı
    Tam Boyutta Gör

    İz açıklığı da 75 mm artırılan ikinci nesil Toyota Mirai'nin ön ve arkasında 19-20 inç jantlara yer verilerek daha dinamik bir görünüm elde edildi. T şeklinde yerleştirilen yakıt hücresi tankıyla artık 5,6 kg hidrojen taşıyabilecek kapasiteye ulaşan yeni Mirai'nin optimize edilen 50:50 ağırlık dağılımıyla daha dengeli ve dinamik bir sürüş deneyimi sunması sağlandı.

    Ayrıca Bkz. "Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi"

    Toyota'nın yeni yakıt hücresi sistemi ve yakıt hücresi güç konvertörü özel olarak GA-L platformuna göre geliştirildi. Daha küçük ve daha hafif tasarlanan parçalar, aynı zamanda performansına ileriye taşıyor. Yenilikçi yaklaşımla parçalarda yüzde 50 hafifleyen Mirai, bir önceki nesline göre yüzde 12 daha güçlü oldu. Yeni nesil Mirai, 5.4 kW/l güç yoğunluğuyla birlikte 174 HP güç üretirken, geliştirilen yapısıyla birlikte -30 derece gibi soğuk koşullar için dahi yüksek performans sunuyor.

    İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Mirai aynı zamanda mevcut Mirai'nin nikel metal hibrit bataryası yerine lityum iyon yüksek voltajlı batarya ile donatıldı. Batarya daha küçük boyutlarına rağmen daha fazla enerji yoğunluğuna, daha düşük ağırlığa ve daha fazla verimliliğe sahip bulunuyor.

    Yeni nesil Mirai havayı da temizliyor

    Toyota Mirai hareket halindeyken havayı da temizliyor. Toyota'nın bir yeniliği olarak aracın hava girişine katalizör tipi bir filtre eklendi. Yakıt hücresi sistemini beslemek için araca hava çekilirken, dokunmamış kumaş filtre elemanı üzerindeki bir elektrik yükü, kükürt dioksit (SO2), nitrit oksitler (NOx) ve PM 2.5 parçacıklar dahil olmak üzere çevreyi kirleten mikroskobik parçacıkları yakalıyor. Sistem, hava yakıt hücresi sistemine geçerken 0 ile 2.5 mikron çapındaki partiküllerin yüzde 90-100'ünün uzaklaştırılmasında etkili oluyor.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    21 dakika önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    33 dakika önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    2 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    15 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikten daha verimli teknoloji umarım ilerler.
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