İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı

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Hidrojen yakıt hücreli Toyota Mirai sedanı ilk kez 2014 yılında dünya pazarına sunan Japon marka, kısa süre önce örtüsünü kaldırdığı ikinci nesil Mirai ile yakıt hücreli araç teknolojisini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

İkinci nesil Toyota Mirai ile ilgili en çok dikkat çekilen nokta aracın menzili. Zira verimliliğe öncelik verilerek geliştirilen yeni Mirai, tipik bataryalı elektrikli otomobillerin sürüş menziliyle yarışır duruma geldi. Artırılan verimlilik, ekstra hidrojen tankının eklenmesi ve aerodinamik iyileştirmeler sadece su buharı salan sıfır emisyonlu Mirai'nin menzilini yüzde 30 artırarak 650 kilometre civarına taşıdı.

Toyota'nın modüler GA-L platformu üzerine inşa edilen ikinci nesil Mirai'deki yeni yakıt hücresi güç ünitesi ve yakıt hücresi sisteminin yerleşimiyle kabinde 5 kişi için daha geniş bir yaşam alanı elde edildi. Bunun yanı sıra yüksekliği 65 mm azaltılarak 1470 mm'ye çekildi. Aks mesafesi 140 mm artırılarak 2920 mm'ye, toplam uzunluk ise 75 mm artışla 4975 mm'ye ulaştırıldı.

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İz açıklığı da 75 mm artırılan ikinci nesil Toyota Mirai'nin ön ve arkasında 19-20 inç jantlara yer verilerek daha dinamik bir görünüm elde edildi. T şeklinde yerleştirilen yakıt hücresi tankıyla artık 5,6 kg hidrojen taşıyabilecek kapasiteye ulaşan yeni Mirai'nin optimize edilen 50:50 ağırlık dağılımıyla daha dengeli ve dinamik bir sürüş deneyimi sunması sağlandı.

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Toyota'nın yeni yakıt hücresi sistemi ve yakıt hücresi güç konvertörü özel olarak GA-L platformuna göre geliştirildi. Daha küçük ve daha hafif tasarlanan parçalar, aynı zamanda performansına ileriye taşıyor. Yenilikçi yaklaşımla parçalarda yüzde 50 hafifleyen Mirai, bir önceki nesline göre yüzde 12 daha güçlü oldu. Yeni nesil Mirai, 5.4 kW/l güç yoğunluğuyla birlikte 174 HP güç üretirken, geliştirilen yapısıyla birlikte -30 derece gibi soğuk koşullar için dahi yüksek performans sunuyor.

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Yeni Mirai aynı zamanda mevcut Mirai'nin nikel metal hibrit bataryası yerine lityum iyon yüksek voltajlı batarya ile donatıldı. Batarya daha küçük boyutlarına rağmen daha fazla enerji yoğunluğuna, daha düşük ağırlığa ve daha fazla verimliliğe sahip bulunuyor.

Yeni nesil Mirai havayı da temizliyor

Toyota Mirai hareket halindeyken havayı da temizliyor. Toyota'nın bir yeniliği olarak aracın hava girişine katalizör tipi bir filtre eklendi. Yakıt hücresi sistemini beslemek için araca hava çekilirken, dokunmamış kumaş filtre elemanı üzerindeki bir elektrik yükü, kükürt dioksit (SO2), nitrit oksitler (NOx) ve PM 2.5 parçacıklar dahil olmak üzere çevreyi kirleten mikroskobik parçacıkları yakalıyor. Sistem, hava yakıt hücresi sistemine geçerken 0 ile 2.5 mikron çapındaki partiküllerin yüzde 90-100'ünün uzaklaştırılmasında etkili oluyor.

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