Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi

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Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan yeni nesil Toyota Yaris'in lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, vergi sisteminin motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını belirten Bozkurt, Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışlarının dizeli geçtiğini aktardı. Avrupa'da dizelin payının yüzde 27'ye gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 75'lerden yüzde 40'lara indiğini hatırlatan Bozkurt şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Artık insanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.

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Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir"

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"Pazar 2021'de en iyi ihtimalle 700 binleri görür"

Türkiye pazarıyla ilgili öngörülerini de paylaşan Bozkurt, "Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir. 2021’de ise pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yıl ötelenen talep ve salgından korunma isteği satışları hızlandırdı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yenilenen Yaris'in selefine göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağladığını da hatırlatan Bozkurt, yıl sonuna kadar 400 adet yeni Yaris satış hedeflerinin olduğunu belirtti. 2021'de ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik satış öngörülüyor. Bozkurt, mevcut vergiler sebebiyle yeni Yaris satışlarının yüzde 90'ının benzinli olacağını da sözlerine ekledi.

Yeni Toyota Yaris fiyatı 209.100 TL'den başlıyor. Yaris Hybrid'in başlangıç noktası ise 299.200 TL.

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