Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi

Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan yeni nesil Toyota Yaris'in lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, vergi sisteminin motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
Pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını belirten Bozkurt, Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışlarının dizeli geçtiğini aktardı. Avrupa'da dizelin payının yüzde 27'ye gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 75'lerden yüzde 40'lara indiğini hatırlatan Bozkurt şöyle konuştu:
"Önümüzdeki süreçte hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Artık insanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.İlginizi Çekebilir 2021 Toyota C-HR, yeni GR Sport donanımıyla daha dinamik bir görünüme kavuşuyor
Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir"
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"Pazar 2021'de en iyi ihtimalle 700 binleri görür"
Türkiye pazarıyla ilgili öngörülerini de paylaşan Bozkurt, "Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir. 2021’de ise pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yıl ötelenen talep ve salgından korunma isteği satışları hızlandırdı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Yenilenen Yaris'in selefine göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağladığını da hatırlatan Bozkurt, yıl sonuna kadar 400 adet yeni Yaris satış hedeflerinin olduğunu belirtti. 2021'de ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik satış öngörülüyor. Bozkurt, mevcut vergiler sebebiyle yeni Yaris satışlarının yüzde 90'ının benzinli olacağını da sözlerine ekledi.
Yeni Toyota Yaris fiyatı 209.100 TL'den başlıyor. Yaris Hybrid'in başlangıç noktası ise 299.200 TL.
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. İBB’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.
:D
Bir ara korona ilk başladığında, ulaştırma bakanlığına bağlı yani (AKP) ye bağlı olan TCDD içerisinde nedir bu kalabalık, bu rezalet, imamoğlu ne yapıyor diye paylaşım yapmıştı eski bir akp'li :D Sonra TCDD'nin imamoğlu ile bir alakası olmadığını, aksine akp'ye bağlı olduğunu öğrenince nasıl geri vites yapacağını şaşırmıştı. :D:D
min. 35-40 bin tl farkı dizel motora veremeyecek kadar fakirleşmiş olmasıdır.
En azından a ve b sınıfı araçlarda vergiyi düşürüp (Her haneye bir araç girmesi için) üst sınıflarda vergiler araç tutarına göre artmalı. Herkes iyi kötü bir araç sahibi olur lüks olanlardan da devlet vergisini alır. Ne şiş yanar ne kebap. Tabi gönülden geçen bu değil ama en azından şu şartlarda hayallerim bundan ibarettir. Ötesi ütopya zaten.
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