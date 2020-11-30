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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi

    Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, vergi sisteminin motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    7

    Toyota'dan
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    Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan yeni nesil Toyota Yaris'in lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, vergi sisteminin motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

    Pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını belirten Bozkurt, Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışlarının dizeli geçtiğini aktardı. Avrupa'da dizelin payının yüzde 27'ye gerilediğini, Türkiye'de ise yüzde 75'lerden yüzde 40'lara indiğini hatırlatan Bozkurt şöyle konuştu:

    "Önümüzdeki süreçte hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Artık insanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.

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    Toyota'dan
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    Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir"

    Ayrıca Bkz. "2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ne kadar olacak?"

    "Pazar 2021'de en iyi ihtimalle 700 binleri görür"

    Türkiye pazarıyla ilgili öngörülerini de paylaşan Bozkurt, "Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir. 2021’de ise pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yıl ötelenen talep ve salgından korunma isteği satışları hızlandırdı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Yenilenen Yaris'in selefine göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağladığını da hatırlatan Bozkurt, yıl sonuna kadar 400 adet yeni Yaris satış hedeflerinin olduğunu belirtti. 2021'de ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik satış öngörülüyor. Bozkurt, mevcut vergiler sebebiyle yeni Yaris satışlarının yüzde 90'ının benzinli olacağını da sözlerine ekledi.

    Yeni Toyota Yaris fiyatı 209.100 TL'den başlıyor. Yaris Hybrid'in başlangıç noktası ise 299.200 TL.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    22 dakika önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    33 dakika önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    2 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    15 saat önce
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    kredibankalar.com ziyaret edin.

    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Bu Editörden
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    Mirketsesii 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5000 yıllık devlet aklından iyi mi bileceksin toyota
    2 Yanıt Yanıtla +36
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    bugatti1907 2 sa. ( Mesaj Silindi ) redferrari
    Hocam güzel önerilerin var ama Türkiye de yenisin sanırım
    Yanıtla +30
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    redferrari (red ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrik otomobil için negatif vergi gelsin , elektrikli araç teşviği gelsin ki petrolden kurtulalım ekonomi canlansın, ab nin şuanda gördüğünü bizimkiler göremiyor, ab de yasak bizde sahil bölgelerinde dizeli yasaklayıp başlayabiliriz
    Elektrik otomobil için negatif vergi gelsin , elektrikli araç teşviği gelsin ki petrolden kurtulalım ekonomi canlansın, ab nin şuanda gördüğünü bizimkiler görem...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Vergi sisteminin adı değişir ama oranı değişmez.
    Yanıtla
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    Light_Velocity (Kubilay Karakış) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    A K P ve M H P nin oylarıyla reddedildi
    1 Yanıt Yanıtla
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 dk. ( Mesaj Silindi ) Light_Velocity
    Yeni haber;

    Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. İBB’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.

    :D

    Bir ara korona ilk başladığında, ulaştırma bakanlığına bağlı yani (AKP) ye bağlı olan TCDD içerisinde nedir bu kalabalık, bu rezalet, imamoğlu ne yapıyor diye paylaşım yapmıştı eski bir akp'li :D Sonra TCDD'nin imamoğlu ile bir alakası olmadığını, aksine akp'ye bağlı olduğunu öğrenince nasıl geri vites yapacağını şaşırmıştı. :D:D
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    hazarcep (Hazar ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elektrik üretmek sanki çok çevreci
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    malifural (muhammed ali fural) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    türkiye nin ekonomisi düzelse de ithal ettiğimizin 10 katı aracı ihraç etsek te bu vergiler inmez devlet her kesin araç sahibi olmasını istemiyor. büyük şehirler araba mezarlıklarına dönmüş. satılan arabayı karşılayacak çevre düzenlemeleri hiçbir hükümetin siyasi popilizmi için harcayacağı meblağ değil dahs yükseği olur altı olmaz çevreyi takanda yok zaten sadece deli dumrul vergilerine uydurulmuş kılıftır motor hacmi.
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    KaleyDeskop (ali ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    toyota bayi xchange kapsamında sıfır araçı ilk çıkış fiyatı ile alıp bana bugünün fiyatı ile satmıştı. 221 tl toyotaya 16 bin tl şahısa gitti, resmen kendi bayileri soygun yapıyor...
    Yanıtla +1
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    erka1907 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    türkiyede dizel satış rakamlarının düşmesinin nedeni toplumun çevre bilinci değil,
    min. 35-40 bin tl farkı dizel motora veremeyecek kadar fakirleşmiş olmasıdır.
    Yanıtla +2
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    farks (volkan bayraktar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstenilen tip vergi gelsin. İsterlerse motor hacminden devam etsin isterlerse çevreciliğe göre, yakıt tipine göre gelsin. Yeni düzenleme demek şu anda ki minumum vergi miktarında ufakta olsa bir artış olmakla üst kademeler içinde ek vergi zammı demek. Sadece hesaplanma şekli değişir. Sonuçta petrol de ithal elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz vs de ithal.

    En azından a ve b sınıfı araçlarda vergiyi düşürüp (Her haneye bir araç girmesi için) üst sınıflarda vergiler araç tutarına göre artmalı. Herkes iyi kötü bir araç sahibi olur lüks olanlardan da devlet vergisini alır. Ne şiş yanar ne kebap. Tabi gönülden geçen bu değil ama en azından şu şartlarda hayallerim bundan ibarettir. Ötesi ütopya zaten.
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirim gelmez çevre dostu olmayanlara zam gelir
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    manisa_tr (huseyin ali) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hükümetin şakşakçısı bu adamlar zaten. ne beklenir ki?
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    cormen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her yerde olan rant bu sektöre sıçrayamadı. Nedeni ise bu işi yapanların sayısının çok fazla olması. Pastayı bölmek istemezler bu yüzden de vergi sistemi falan değişmez.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2248 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    4 etiket daha vergi sistemi toyota yeni yaris fiyatı Bilim ve Teknoloji
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