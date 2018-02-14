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"İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek"

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre ikinci parti S-400 sevkiyatı için Türkiye ve Rusya yeni sözleşme imzalayacak. Yeni sözleşmeye göre S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemi sevkiyatının ikinci perdesi için yeniden masaya oturacağı iddia edildi. 2020’de tamamlanacak ilk S-400 sevkiyatının ardından yeni S-400’lerin alınması için iki ülke bir araya gelecek.

S-400'ler ne zaman teslim edilecek?

İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2020 yılının Mayıs ya da Haziran ayında ilk partinin teslimatı tamamlanacak. TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ikinci partinin tesliminin 2021’de yapılmasına ilişkin yeni sözleşme yapılacak. Yeni sözleşmenin genel hatlarının ve sarf malzeme listesinin ilk sözleşmesi ile büyük ölçüde benzer olacağı iddia ediliyor.

Yeni sözleşmede S-400’ün bazı bileşenlerinin Türk firmaları tarafından üretilmesi şartının bulunacağı belirtiliyor. Bu bileşenlerin “kritik öneme sahip olmayan” bileşenler olacağının altı çiziliyor. İkinci parti S-400 sevkiyatı için bekleme süresi ilk sevkiyattan çok daha kısa olacak. İlk sevkiyatın 2020’de tamamlanacak. Yeni sözleşme imzalanması durumunda ikinci sevkiyat da 2021’de tamamlanacak.


http://tass.com/defense/989931 Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
S400 alırız neden biz yapmıyoruz. Bir kısmı Türkiye de yapılacak denir s500ler çıkıyor ne gerek var denir. Hala 10. Yıl marşı söyleyip 70 yıllık raylarla övünenlerden ne beklenir gerçi..
Abd vermiyor silah, parasıyla da vermiyor anlayın şunu artık. Rusya s500leri daha kendi bile kullanmadan satmayacağına göre en iyi alternatif s400. Bu s400 lerle şirketlerimiz edineceği tecrübelerle s500 nden iyisini inşallah biz yaparız... Bir yerden başlamak gerek. Direk atomu parçalayıp başlamak olmuyor bu işler
S400 alırız neden biz yapmıyoruz. Bir kısmı Türkiye de yapılacak denir s500ler çıkıyor ne gerek var denir. Hala 10. Yıl marşı söyleyip 70 yıllık raylarla övün...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Finwe. 1 yıl REV0
REV0

Tugrul_512bit
Böylece atom bombasına karşı korumalı olacağız değil mi?

ABD'nin rus savuma sistemlerini delmek icin calistigini, ruslarin S500 serisinde sona yaklastiklarini ve 2021'de bile hala S400 uretecek oldugumuzu goz onune alirsak....
Tabii ki hayir.

Israilin F16'sını s200 vurdu hatırlatıyım
REV0Tugrul_512bitBöylece atom bombasına karşı korumalı olacağız değil mi?ABD'nin rus savuma sistemler...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Heinz Guderian 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
S400 alırız neden biz yapmıyoruz. Bir kısmı Türkiye de yapılacak denir s500ler çıkıyor ne gerek var denir. Hala 10. Yıl marşı söyleyip 70 yıllık raylarla övünenlerden ne beklenir gerçi..
Abd vermiyor silah, parasıyla da vermiyor anlayın şunu artık. Rusya s500leri daha kendi bile kullanmadan satmayacağına göre en iyi alternatif s400. Bu s400 lerle şirketlerimiz edineceği tecrübelerle s500 nden iyisini inşallah biz yaparız... Bir yerden başlamak gerek. Direk atomu parçalayıp başlamak olmuyor bu işler

İstemezükçü heykelci kafa bu dediklerinizi anlamaz.
mu5tafaS400 alırız neden biz yapmıyoruz. Bir kısmı Türkiye de yapılacak denir s500ler çıkıyor ne gerek var denir. Hala 10. Yıl marşı söyleyi...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
Bluflame 1 yıl
birisi teknoloji transferi falan demiş, öyle bişey yok, haberi tekrar okuyun anlayın:
“Yeni sözleşmede S-400’ün bazı bileşenlerinin Türk firmaları tarafından üretilmesi şartının bulunacağı belirtiliyor. Bu bileşenlerin “kritik öneme sahip olmayan” bileşenler olacağının altı çiziliyor.“
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hollowman_ 1 yıl
Millet bu "bu silah'ın yenisi yapılıyor" mevzularını bir türlü anlayamıyor. Hayır o silahın yenisi geliştiriliyor. Muhtemelen geliştirmesi testleri en az 10 yıl daha sürer, daha sonra o ülke öncelikle kendi envanterine almak ister, bir 5 yıl da envantere alma işleri devam eder, ardından da ihraç versiyonunu tanıtırlar, sözleşme yapmaya başlasan 1 yıl da en erken ordan gitse, daha sonra üretimi teslimi de yine süper hızlı olsa 2-3 senede teslim edilir. etti mi sana o "yenisini yapıyolar" dediğin sistem 17-18 yıl. her sene yenisi tanıtılan iphone mu bu?
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TrMhMt 1 yıl
Nesini mesela?
Güdüleme kiti mi?
Radar düzeneği mi?
Sistem algoritması mı?
Sistemde ki yazılım mı?
Füzelerin yakıtı mı?
Füzelerin konulduğu kapsüller mi?
Kapsüllerin konulduğu kamyon mu?
Kamyonun kaportası, tekeri, vidası vs ?
Ne ? Neyini burada üreteceksin?
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Muhafız. 1 yıl
Şimdi bunlar F35'leri düşman mı görecek dost mu?
Rus uçağı sınırımıza yaklaşsa düşman görecek mi?
Gelen füzeyi vurmak için Ruslardan onay alacak mıyız?
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Hümiyettin 1 yıl
Çin ile teknoloji transferi içeren anlaşmayı yapabilseydik daha iyi olurdu. Şimdiki gibi duruş göstermediler.
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
S400 alırız neden biz yapmıyoruz. Bir kısmı Türkiye de yapılacak denir s500ler çıkıyor ne gerek var denir. Hala 10. Yıl marşı söyleyip 70 yıllık raylarla övünenlerden ne beklenir gerçi..
Abd vermiyor silah, parasıyla da vermiyor anlayın şunu artık. Rusya s500leri daha kendi bile kullanmadan satmayacağına göre en iyi alternatif s400. Bu s400 lerle şirketlerimiz edineceği tecrübelerle s500 nden iyisini inşallah biz yaparız... Bir yerden başlamak gerek. Direk atomu parçalayıp başlamak olmuyor bu işler
1 Yanıt Yanıtla +17
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Heinz Guderian 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
S400 alırız neden biz yapmıyoruz. Bir kısmı Türkiye de yapılacak denir s500ler çıkıyor ne gerek var denir. Hala 10. Yıl marşı söyleyip 70 yıllık raylarla övünenlerden ne beklenir gerçi..
Abd vermiyor silah, parasıyla da vermiyor anlayın şunu artık. Rusya s500leri daha kendi bile kullanmadan satmayacağına göre en iyi alternatif s400. Bu s400 lerle şirketlerimiz edineceği tecrübelerle s500 nden iyisini inşallah biz yaparız... Bir yerden başlamak gerek. Direk atomu parçalayıp başlamak olmuyor bu işler

İstemezükçü heykelci kafa bu dediklerinizi anlamaz.
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mehmedaltair 1 yıl
Muhtemelen gerçek ama üreteceğimiz parçaların çok önemli olmayan bir takım mekanik parçalar olacağını düşünüyorum. Yoksa elektronik yazılım kısmını yapacak olursak müthiş tüm olay orada bitiyor zaten ama bize bununla ilgili tek satır bilgi vermeyeceklerine eminim
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Tugrul_512bit 1 yıl
Böylece atom bombasına karşı korumalı olacağız değil mi?
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REV0 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Böylece atom bombasına karşı korumalı olacağız değil mi?

ABD'nin rus savuma sistemlerini delmek icin calistigini, ruslarin S500 serisinde sona yaklastiklarini ve 2021'de bile hala S400 uretecek oldugumuzu goz onune alirsak....
Tabii ki hayir.
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forumu 1 yıl
Muhtemelen dogru haber. Cunku ihale sartlari arasinda teknoloji transferi de vardi. Umarim gercek olur.
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Lotusx 1 yıl forumu
forumu
Muhtemelen dogru haber. Cunku ihale sartlari arasinda teknoloji transferi de vardi. Umarim gercek olur.

Ne ihalesi? LORAMIDS mi? Uçtu gitti o ihale. Bu bir tedarik "projesi". Ruslar ne ortak üretimin ne de teknoloji transferinin (ikisi aynı şey değildir) olacağını belirtiyorlar. Yeni bir alım olacaksa o da ayrı bir alım/tedarik projesi olur.
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selahattın ısık 1 yıl forumu
forumu
Muhtemelen dogru haber. Cunku ihale sartlari arasinda teknoloji transferi de vardi. Umarim gercek olur.

Rus tapusunu almadığı devlete bu tarz kompleks çözümlerin teknoloji transferine izin vermez.
Rusya dan alınan uçak-helikopter başta olmak üzre her arac-cihaz için bir rus subayı beslediğimizi ifade etmemle ne demek istediğimi anlarsınız umarım..
Hayal dünyası bedavadır ama arada uyanmakta iyidir..
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