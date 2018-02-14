"İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek"

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Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemi sevkiyatının ikinci perdesi için yeniden masaya oturacağı iddia edildi. 2020’de tamamlanacak ilk S-400 sevkiyatının ardından yeni S-400’lerin alınması için iki ülke bir araya gelecek.

S-400'ler ne zaman teslim edilecek?

İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2020 yılının Mayıs ya da Haziran ayında ilk partinin teslimatı tamamlanacak. TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ikinci partinin tesliminin 2021’de yapılmasına ilişkin yeni sözleşme yapılacak. Yeni sözleşmenin genel hatlarının ve sarf malzeme listesinin ilk sözleşmesi ile büyük ölçüde benzer olacağı iddia ediliyor.

Yeni sözleşmede S-400’ün bazı bileşenlerinin Türk firmaları tarafından üretilmesi şartının bulunacağı belirtiliyor. Bu bileşenlerin “kritik öneme sahip olmayan” bileşenler olacağının altı çiziliyor. İkinci parti S-400 sevkiyatı için bekleme süresi ilk sevkiyattan çok daha kısa olacak. İlk sevkiyatın 2020’de tamamlanacak. Yeni sözleşme imzalanması durumunda ikinci sevkiyat da 2021’de tamamlanacak.

http://tass.com/defense/989931