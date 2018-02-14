"İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek"

S-400'ler ne zaman teslim edilecek?
İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2020 yılının Mayıs ya da Haziran ayında ilk partinin teslimatı tamamlanacak. TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ikinci partinin tesliminin 2021’de yapılmasına ilişkin yeni sözleşme yapılacak. Yeni sözleşmenin genel hatlarının ve sarf malzeme listesinin ilk sözleşmesi ile büyük ölçüde benzer olacağı iddia ediliyor.
Yeni sözleşmede S-400’ün bazı bileşenlerinin Türk firmaları tarafından üretilmesi şartının bulunacağı belirtiliyor. Bu bileşenlerin “kritik öneme sahip olmayan” bileşenler olacağının altı çiziliyor. İkinci parti S-400 sevkiyatı için bekleme süresi ilk sevkiyattan çok daha kısa olacak. İlk sevkiyatın 2020’de tamamlanacak. Yeni sözleşme imzalanması durumunda ikinci sevkiyat da 2021’de tamamlanacak.
http://tass.com/defense/989931 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Abd vermiyor silah, parasıyla da vermiyor anlayın şunu artık. Rusya s500leri daha kendi bile kullanmadan satmayacağına göre en iyi alternatif s400. Bu s400 lerle şirketlerimiz edineceği tecrübelerle s500 nden iyisini inşallah biz yaparız... Bir yerden başlamak gerek. Direk atomu parçalayıp başlamak olmuyor bu işler
Israilin F16'sını s200 vurdu hatırlatıyım
İstemezükçü heykelci kafa bu dediklerinizi anlamaz.