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Bayraktar'ın gözünden teröristlerin vurulma anı yayınlandı

Suriye Cinderes'te evlerin arasından Türkiye'ye atış yaparak vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan teröristler yerli İHA Bayraktar tarafından görüntülendi ve TSK tarafından imha edildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
12,9b
1
64
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Suriye'den Türkiye'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenleyen terör örgütü mensupları saldırı düzenlerken Bayraktar TB2 tarafından görüntülendi. Atışlarını yaptıktan sonra örgüt karargahına giren teröristler ve saldırıda kullandıkları İran menşeli Safir jeep Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi.
Yerli üretim Bayraktar TB2 tarafından çok net bir şekilde görüntülenen teröristler, görüntüyü engellemek için lastik yaksalarda yakalanmaktan kurtulamadılar.
Saldırıları düzenleyen teröristlerin imha edilme anı ise Bayraktar TB2 kamerasından yayınlandı.
 

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Bamya Avcisi 1 yıl en beğenilen
Off cayır cayır
. Helal olsun askerime,teröristler öldürülünce barış diye bağıran gazeteciler ünlülere de güzelinden bir kapak olsun
Yanıtla +145
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brshr 1 yıl
Bu daha başlangıç. Kaçacak delik kalmayana kadar devam.
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FatihAsl 1 yıl
İHA ve SİHA lar hem çok etkili hemde psikolojik üstünlük sağlıyor. görüntülerde adamlar acele ediyor ve görüntülenmemek için lastik yakıyorlar. eğer ihalar olmasa idi ellerini kollarını sallayıp istedikleri gibi roket atarlardı. bu Haber Piknikçi teröristlere, ve Piknikçi teröristlerin hakkını savunan Kemal beye gelsin
İHA ve SİHA lar hem çok etkili hemde psikolojik üstünlük sağlıyor. görüntülerde adamlar acele ediyor ve görüntülenmemek için lastik yakıyorlar. eğer ihalar olma...
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Yanıtla +47
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1 Avatar
Mogolo 1 yıl
cok güzel bir şey
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lateangel 1 yıl
Niye savaşıyoruz biz ?
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WB 1 yıl
Cehape+hdp+feto bu habere uzuldu..
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Tensi 1 yıl
Ben bu tur goruntulerin hemen yayinlanmasina karsiyim. Adamlar taktik degistiriyorlar sonra. Aradan sure gecer, olaylar cozulur ortalik yatisir yayinlanir. Ama adamlar artik ayni yontemi kullanmayip farkli sekilde saldiracaklar. Ayni sekilde Idlib uzerinden eleman bazinda gelen desteklerini kesmiyeceksin. Sadece malzeme iletimini engelleyeceksin. Daha sonra Munbic'e saldirip 10.000 kisi ile catismak yerine gelsin bunlar, 300-500 dar alanda bitsin isleri.
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dede17 1 yıl Tensi
Evet yayınlanmasını gerek yok pkk ları üzüldüğümden değil onlara taktiksel anlamda fikir vermemek için En büyük güç gizliliktir. En büyük korku bilinmezliktir.
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sdbz 1 yıl
Amaan, Siha Sezgin izlemesin, yargısız infaz diye kıyameti koparır
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Sr-sandal 1 yıl
göüntüler ve haber harika Allah askerimizin polisimizin mermisini isabet etiirsin emeklerini boşa çıkarmasın cihana TÜRKİYEYİ tanıtsın inşAlalh
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kartal172 1 yıl
Havadaki gözümüz
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fuujitsu 1 yıl
Kardeşim bir konunun altında da siyaset yapmayın be.
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WinteR 1 yıl
Bırakın Kemali, Ahmeti, görüntülerin keyfini çıkartın..
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CoreXXX 1 yıl
multikilll......
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