Bayraktar'ın gözünden teröristlerin vurulma anı yayınlandı

Suriye'den Türkiye'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenleyen terör örgütü mensupları saldırı düzenlerken Bayraktar TB2 tarafından görüntülendi. Atışlarını yaptıktan sonra örgüt karargahına giren teröristler ve saldırıda kullandıkları İran menşeli Safir jeep Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi.

Yerli üretim Bayraktar TB2 tarafından çok net bir şekilde görüntülenen teröristler, görüntüyü engellemek için lastik yaksalarda yakalanmaktan kurtulamadılar.

Saldırıları düzenleyen teröristlerin imha edilme anı ise Bayraktar TB2 kamerasından yayınlandı.