İklim değişikliği rüzgar enerjisini olumsuz etkileyebilir

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Günümüzde rüzgar enerjisi küresel enerji tüketiminin yalnızca yüzde 3.7'sini karşılıyor ancak küresel rüzgar enerjisi kapasitesi her yıl yaklaşık yüzde 20 artıyor. Fosil yakıtlardan gelen enerjinin neden olduğu karbon salınımı ve iklim değişikliği göz önünde bulundurulduğunda şüphesiz rüzgar enerjisinin yaygın bir şekilde kullanılması dünyamızın geleceği için oldukça önemli. Yapılan son araştırma ise iklim değişikliğinin rüzgar enerjisini de olumsuz yönde etkileyeceğini ve rüzgar enerjisinden beklenen verimin alınamayacağını gözler önüne serdi.





İklim Değişikliğinin Etkisine Odaklanıldı

Colorado Boulder Üniversitesi'nden iklim araştırmacısı Yardımcı Doçent Doktor Kris Karnauskas'ın liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada araştırmacılar iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiyle ilgili bu kez farklı bir noktaya odaklandı. Fosil kaynaklardan yenilenebilir enerjiye geçiş gibi enerji dönüşümlerinin iklime olan etkisi konusunda çok fazla araştırmanın yapıldığını belirten Karnauskas, bununla birlikte iklim değişikliğinin yenilenebilir enerjiler üzerine olan etkisine dair araştırmalar yapılmadığına dikkat çekti. İklim değişikliğinin rüzgar enerjisine olan etkisini tespit edebilmek adına küresel rüzgar, yoğunluk ve sıcaklık tahminlerinden faydalanan araştırmacılar, hazırladıkları modelleme ile önemli bulgular elde etti.





İklim değişikliğinin küresel olarak Dünya üzerindeki her noktayı aynı şekilde etkilemediğini belirten araştırmacılar, Kuzey Kutbu'nun, kuzey yarım kürenin orta enlemlerine kıyasla çok daha hızlı ısındığına dikkat çekiyor. Kuzey Kutbu'nun hızlı bir şekilde ısınması sonucunda da Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki sıcaklık farkı azalıyor. Kuzey yarım küredeki rüzgarların hızının Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki sıcaklık farkına bağlı olduğunu ifade eden araştırmacılar karbon salınımının şiddetli bir şekilde devam etmesi halinde bu sıcaklık farkının azalacağını ve kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde rüzgar enerjisinin günümüze kıyasla daha verimsiz olacağını düşünüyor.





Güney Yarım Küreyi Farklı Etkileyecek

Araştırmacılar, kuzey yarım kürenin aksine güney yarım küre içinse çok farklı bir beklenti içindeler. Araştırmacılara göre karbon salınımı şiddetli bir şekilde devam ederse 2100 yılına kadar güney yarım küre ve tropik bölgelerde rüzgar enerjisi daha verimli bir hal alacak. Bu farklılığın nedeni ise güney yarım kürede okyanusların karalardan daha fazla alan kaplaması. Araştırmacılar güney yarım küredeki okyanuslara kıyasla oldukça küçük karaların okyanuslardan daha hızlı ısındığını ancak bu durumun gradyan rüzgarların daha yoğun bir hal almasını sağlayacağını düşünüyor.





Araştırmanın nihai sonuçlarına göre karbon salınımının azalmaması halinde ilerleyen yıllarda Kuzey Amerika, Japonya, Moğolistan ve Akdeniz çevresinde rüzgar enerjisinde düşüş beklenirken Brezilya, Güney Afrika ve Avustralya'da ise rüzgardan elde edilen enerjinin artması bekleniyor. Tabi günümüzde karbon salınımını azaltmaya yönelik önemli çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaların başarılı sonuçlara ulaşması halinde araştırmacıların tahminleri boşa çıkabilir ancak yine de yapılan araştırma iklim değişikliğinin, iklim değişikliğiyle mücadelede kullandığımız araçları bile etkileyebileceğini gösteriyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5169119/Climate-change-cause-wind-power-FLIP-hemispheres.html"