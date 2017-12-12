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İklim değişikliği rüzgar enerjisini olumsuz etkileyebilir

İklim değişikliği ile mücadelede rüzgar enerjisine büyük iş düşüyor. Yapılan son araştırma ise iklim değişikliğinin rüzgar enerjisini olumsuz yönde etkileyebileceğini ortaya çıkardı.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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İklim değişikliği rüzgar enerjisini olumsuz etkileyebilir
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Günümüzde rüzgar enerjisi küresel enerji tüketiminin yalnızca yüzde 3.7'sini karşılıyor ancak küresel rüzgar enerjisi kapasitesi her yıl yaklaşık yüzde 20 artıyor. Fosil yakıtlardan gelen enerjinin neden olduğu karbon salınımı ve iklim değişikliği göz önünde bulundurulduğunda şüphesiz rüzgar enerjisinin yaygın bir şekilde kullanılması dünyamızın geleceği için oldukça önemli. Yapılan son araştırma ise iklim değişikliğinin rüzgar enerjisini de olumsuz yönde etkileyeceğini ve rüzgar enerjisinden beklenen verimin alınamayacağını gözler önüne serdi.


İklim Değişikliğinin Etkisine Odaklanıldı  

Colorado Boulder Üniversitesi'nden iklim araştırmacısı Yardımcı Doçent Doktor Kris Karnauskas'ın liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada araştırmacılar iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiyle ilgili bu kez farklı bir noktaya odaklandı. Fosil kaynaklardan yenilenebilir enerjiye geçiş gibi enerji dönüşümlerinin iklime olan etkisi konusunda çok fazla araştırmanın yapıldığını belirten Karnauskas, bununla birlikte iklim değişikliğinin yenilenebilir enerjiler üzerine olan etkisine dair araştırmalar yapılmadığına dikkat çekti. İklim değişikliğinin rüzgar enerjisine olan etkisini tespit edebilmek adına küresel rüzgar, yoğunluk ve sıcaklık tahminlerinden faydalanan araştırmacılar, hazırladıkları modelleme ile önemli bulgular elde etti.


İklim değişikliğinin küresel olarak Dünya üzerindeki her noktayı aynı şekilde etkilemediğini belirten araştırmacılar, Kuzey Kutbu'nun, kuzey yarım kürenin orta enlemlerine kıyasla çok daha hızlı ısındığına dikkat çekiyor. Kuzey Kutbu'nun hızlı bir şekilde ısınması sonucunda da Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki sıcaklık farkı azalıyor. Kuzey yarım küredeki rüzgarların hızının Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki sıcaklık farkına bağlı olduğunu ifade eden araştırmacılar karbon salınımının şiddetli bir şekilde devam etmesi halinde bu sıcaklık farkının azalacağını ve kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde rüzgar enerjisinin günümüze kıyasla daha verimsiz olacağını düşünüyor.


Güney Yarım Küreyi Farklı Etkileyecek 

Araştırmacılar, kuzey yarım kürenin aksine güney yarım küre içinse çok farklı bir beklenti içindeler. Araştırmacılara göre karbon salınımı şiddetli bir şekilde devam ederse 2100 yılına kadar güney yarım küre ve tropik bölgelerde rüzgar enerjisi daha verimli bir hal alacak. Bu farklılığın nedeni ise güney yarım kürede okyanusların karalardan daha fazla alan kaplaması. Araştırmacılar güney yarım küredeki okyanuslara kıyasla oldukça küçük karaların okyanuslardan daha hızlı ısındığını ancak bu durumun gradyan rüzgarların daha yoğun bir hal almasını sağlayacağını düşünüyor.


Araştırmanın nihai sonuçlarına göre karbon salınımının azalmaması halinde ilerleyen yıllarda Kuzey Amerika, Japonya, Moğolistan ve Akdeniz çevresinde rüzgar enerjisinde düşüş beklenirken Brezilya, Güney Afrika ve Avustralya'da ise rüzgardan elde edilen enerjinin artması bekleniyor. Tabi günümüzde karbon salınımını azaltmaya yönelik önemli çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaların başarılı sonuçlara ulaşması halinde araştırmacıların tahminleri boşa çıkabilir ancak yine de yapılan araştırma iklim değişikliğinin, iklim değişikliğiyle mücadelede kullandığımız araçları bile etkileyebileceğini gösteriyor. 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5169119/Climate-change-cause-wind-power-FLIP-hemispheres.html" Yorum Yaz
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TheStarBox 1 yıl
İnsanlık artık akillanmaya başladı. Bu sene yapılan bir açıklamaya göre artık ozon tabakası incelmiyor ve insanlar artık daha duyarlı. Yeşil enerji hem daha ucuz hemde daha temiz ve verimli hale geldiği için birçok ülkede hükümet bu konuda teşvikler veriyor. Elektrikli araçlar yaygınlaşıyor ve en geç 2025 yılına kadar nerdeyse hiçbir araç üreticisi artık fosil yakıt tüketen araç uretmeyecek. Yani eğer nükleer bir savaş çıkmaz ise dünya gelecekte amerikan kıyamet senaryolarını yaşamayacak.
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ahnksqualt 1 yıl
11 aralık 2017 haberine göre 08:00-09:00 arası Rüzgar enerji santralleri elektirik tüketimimizin yüzde %18,6'sını karşıladı ve saatlik tüketim karşılama rekoru kırdı.
Haber yenilenebilir enerji ile bilgi paylaşan bir hesaptan yapıldı.
Demem o ki aslında bu oranlar daha da artacaktır. Yeni YEKA yatırımları yapıldı faaliyete geçtiğinde çok daha fazla oranda karşılama yapacaklar fakat diğer taraftan dünya doğaya bu zamana kadar verdiğimiz zarardan dolayı rüzgar gibi yenilenebilir enerji sistemlerinden daha az verim alıyoruz.
Neyseki insanoğlu işler daha kötüye gitmeden doğanın tepki verdiğini fark etti ve yenilenebilir enerjiye yöneldi.
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Astforum 1 yıl
Balıkesir yolu üzerinde bir sürü bu tribünlerden var ama ne zaman görsem %10-20 arasındaki bir sayıda tribün çalışmıyor. Bakım vs. yada başka nedenli bu kadar çok durması normal gibi gelmedi.
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V4LKyR 1 yıl Astforum
Astforum

Balıkesir yolu üzerinde bir sürü bu tribünlerden var ama ne zaman görsem %10-20 arasındaki bir sayıda tribün çalışmıyor. Bakım vs. yada başka nedenli bu kadar çok durması normal gibi gelmedi.

Tribün nedir? Living Tribunal mi yoksa?
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Omisis046 1 yıl
Sanırım hafif ve düzenli rüzgarlar yerine şiddetli fırtınalar ve düzensiz hava durumları geliyor. Bu da verimi azaltıyor.
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