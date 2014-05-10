İleride piyasaya çıkacak Galaxy S5 versiyonlarına ait ekran bilgileri sızdırıldı





Samsung Galaxy S5'in tanıtımı sonrası gözler önceki Galaxy S modellerinde de gördüğümüz modelin üretilecek farklı versiyonlarına çevrilmişti. Sonradan çıkan pek çok iddiada da Galaxy S5'in 2K ekrana sahip daha premium malzemeden üretilecek bir versiyonun adı geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy S5 Mini'ye ait olduğu iddia edilen teknik detaylar ve görseller gördük.

Samsung'da çalışan bir yazılım geliştiricisinin GSMArena sitesine sızdırdığı tabloya göre Samsung'un iddialara konu olan 2K ekranlı Galaxy S5 versiyonu, Galaxy S5 Mini ve Galaxy Mega'nın yeni nesline ait ekran boyut ve çözünürlükleri hakkında yeni bilgilere kavuştuk.

Daha önceki iddialarda yer aldığı gibi KQ kod adını taşıyan Samsung'un ilk 2K (2560x1440 piksel) çözünürlükte ekrana sahip olacak G906 ürün kodlu modelinin ekran boyutu ise 5.2 inç olarak belirtiliyor. Bu durumda LG G3'de yer alan 5.5 inç boyutlu 2K ekrana göre daha fazla piksel yoğunluğu sunacak G906 modeli ile Samsung ekran yarışında ezeli rakibi LG'nin önüne geçmiş olacak.

Daha önce teknik detayları ve görselleri sızdırılan G800 ürün kodlu Galaxy S5 Mini'nin ise daha önceki iddialarda da bahsedildiği gibi 4.5" boyutunda 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu görülüyor.

Listede yer alan bir diğer cihaz ise geçen yıl tanıtılan Galaxy Mega'nın bu yıla ait güncellenmiş versiyonunu işaret ediyor. G750 ürün kodunu taşıyan model 6" boyuttaki ekranında 1280x720 piksel çözünürlük sunuyor.

LG'nin G3 hamlesine 2K ekranlı G906 modeliyle karşılık vereceği görülen Samsung'un listede yer alan modelleri ne zaman piyasaya süreceği merakla bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_samsung_galaxy_s5_prime_g906_s5_mini_screens_detailed-news-8488.php