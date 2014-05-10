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İleride piyasaya çıkacak Galaxy S5 versiyonlarına ait ekran bilgileri sızdırıldı

Samsung'da çalışan bir yazılım geliştiricisinin GSMArena sitesine sızdırdığı tabloya göre Samsung'un iddialara konu olan 2K ekranlı Galaxy S5 versiyonu, Galaxy S5 Mini ve Galaxy Mega'nın yeni nesline
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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İleride piyasaya çıkacak Galaxy S5 versiyonlarına ait ekran bilgileri sızdırıldı

Samsung Galaxy S5'in tanıtımı sonrası gözler önceki Galaxy S modellerinde de gördüğümüz modelin üretilecek farklı versiyonlarına çevrilmişti. Sonradan çıkan pek çok iddiada da Galaxy S5'in 2K ekrana sahip daha premium malzemeden üretilecek bir versiyonun adı geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy S5 Mini'ye ait olduğu iddia edilen teknik detaylar ve görseller gördük.
Samsung'da çalışan bir yazılım geliştiricisinin GSMArena sitesine sızdırdığı tabloya göre Samsung'un iddialara konu olan 2K ekranlı Galaxy S5 versiyonu, Galaxy S5 Mini ve Galaxy Mega'nın yeni nesline ait ekran boyut ve çözünürlükleri hakkında yeni bilgilere kavuştuk.
Daha önceki iddialarda yer aldığı gibi KQ kod adını taşıyan Samsung'un ilk 2K (2560x1440 piksel) çözünürlükte ekrana sahip olacak G906 ürün kodlu modelinin ekran boyutu ise 5.2 inç olarak belirtiliyor. Bu durumda LG G3'de yer alan 5.5 inç boyutlu 2K ekrana göre daha fazla piksel yoğunluğu sunacak G906 modeli ile Samsung ekran yarışında ezeli rakibi LG'nin önüne geçmiş olacak.
Daha önce teknik detayları ve görselleri sızdırılan G800 ürün kodlu Galaxy S5 Mini'nin ise daha önceki iddialarda da bahsedildiği gibi 4.5" boyutunda 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu görülüyor.
Listede yer alan bir diğer cihaz ise geçen yıl tanıtılan Galaxy Mega'nın bu yıla ait güncellenmiş versiyonunu işaret ediyor. G750 ürün kodunu taşıyan model 6" boyuttaki ekranında 1280x720 piksel çözünürlük sunuyor.
LG'nin G3 hamlesine 2K ekranlı G906 modeliyle karşılık vereceği görülen Samsung'un listede yer alan modelleri ne zaman piyasaya süreceği merakla bekleniyor. 

http://www.gsmarena.com/exclusive_samsung_galaxy_s5_prime_g906_s5_mini_screens_detailed-news-8488.php Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
5.2" ekrana QHD
6" ekrana HD
Su versiyonlardan da bıktık zaten ..
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okanner48 5 yıl Cengaver66
Cengaver66

s805-s810'ları nasıl iteleyecekler formülü burada. Bu piyasada herkes danışıklı dövüş içerisinde.

Bunlar yine iyi günlerimiz. Gelecek yıl aynı dönemde 4K modeller kendini göstermeye başlar. 600 ppi, 700 ppi... Akabinde "İlk 8K (7680x4320) panele sahip monitör pazara sunuldu"


Snapdragon 810: Display - 4K Ultra HD on-device display concurrent with 4K Ultra HD output...
Cengaver66s805-s810'ları nasıl iteleyecekler formülü burada. Bu piyasada herkes danışıklı dövüş içerisinde.Bunlar yine ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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GodisCoking 5 yıl
modelin 'suyunu çıkaracak' yine samsung belli
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SüvariBora 5 yıl
40 çeşit S5 çıkarıp milletin aklını allak bullak edecekler. Bence saçma bir uygulama. Samsung iyice tozutmaya başladı.
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DownClock01 5 yıl
Galaxy ishali
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berkcombil 5 yıl
M7 ile S3'ün tarayıcısı kafa kafaya olabilir,herkes biliyor ki FullHD ekran için S600 güçsüz kalıyor.Ayrıca hep tarayıcılar üzerinden örneklendirme yapmışsın.Çoğu üretici Rom'una gömülü tarayıcıyı üzerinde pek dikkatli çalışmıyor.Bu yüzden market tarayıcı dolu.A7 olayına gelince,zaten güç tasarrufu için kullanılan çekirdekler bunlar.Haliyle Krait ya da A15'ten az enerji harcayacak.Bu az enerji harcamanın bedeli de az işlem gücü olarak geri dönecektir.Sen A7 çekirdeğiyle FullHD'de oyun aç da göreyim.Scorpion'a çok laf atmışsın ama bugün Snapdragon'un bu denli popüler olmasının tek nedeni rakiplerinin üretimden çekilmesi ya da teknolojik olarak geri kalmalarıdır.Texas Insturuments üretimden çekildi,Tegra son kullanıcıya yönelik işlemci üretemiyor,Intel hala yolun başında,MediaTek ise Çin'li üretici pazarını kaybetmemek için ucuz yollu ve işlem kapasitesi düşük işlemci ürettiğinden büyük üreticiler tarafından tercih edilmiyor.Haliyle ön plana Snapdragon çıkıyor.Biraz araştırırsan akıllı telefon üretimine geçildiğinden beri Sony,Samsung,LG ve daha pekçok üretici Snapdragon ya da daha ilkel modellerini cihazlarında kullanmışlardır.Samsung bile Galaxy S'e kadar hep Scorpion ya da daha ilkel işlemcilere modellerinde yer vermiştir.BU arada kendini de biraz ileriye taşı.2,5 Ghz'in küçük cihazlarda aptallık olduğundan bahsetmişsin.Bundan 3 sene önce de mobilde 4 çekirdek 2 Gb Ram FullHD ekranı da aptallık olarak görenler vardı.[>:]
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serkan235 5 yıl
samsungda s4 le beraber bu işin suyunu çıkardı iyice,bir telefon çıkarıyorsun ardından rakiplerinin hareketlerine göre aynı isimli başka bir telefon ortaya çıkıveriyor..
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Blood Money 5 yıl
Fark etmişsinizdir ama söyliyeyim ama hiç birinde S5 ismi yok aynı Galaxy K'de olduğu gibi sanırım Samsung artık bu modellere K serisi ile devam edecek. Bence gayet iyi bir hamle.


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doctor5945 5 yıl
Şu dakikadan sonra android piyasasında malzeme kalitesi ve estetik satacak diye düşünüyorum çünkü tüm firmalar insan gözüne harukulade gelen paneller kullanıyorlar kandela değerleri optimum düzeyde htc m8 z2 s5 g2 yada g3 hepsi mükemmel panele sahip geriye ne kalıyor hepsinde sd kart girişide var hepsi sd801ab ac yada samsungun yeni işlemcisi ve gpu suda benzer güçte sayılır.Samsung bugüne kadar galeri ve rehbere geç girme sorununu 4 yıldır çözemeden bu kadar satış yaptı bu bence rakiplerinin bugünkü kaliteyi daha önce veremediklerindendi şu an samsungun fersah fersah önünde sony ve htc tepe modelleri özellikle sony tabi birde çinin türkiyeye gelmeyen yıldızlı modelleride var onlarda gelirse samsung kalesi diyebileceğimiz türkiyeyi kaybedebilir.
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Gece772 5 yıl
İyi reklam yapıyorlar.
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Dreamer Apartment 5 yıl
Avuç içi kadar ekranda 1080p, 1440p kalite farkını anlayana, telefonu çıkar çıkmaz hediye edeceğim.

Ama anlayamazsa döverim.
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Batuist 5 yıl
eskiden HD yeter derken ne gerek var full HDye diyen insanlarla doluydu forum.. şimdi 4K'ya ne gerek var full HD yeter diyen insanlar aldı onların yerini.. ne zaman anlayacaklar şu teknolojiyi zamanında kabullenmeyi anlamadım. ver bunların eline nokia 3210 mutlu olsunlar.. ne gerek var renkli ekrana...
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Chandler Bing 5 yıl Batuist
Batuist

eskiden HD yeter derken ne gerek var full HDye diyen insanlarla doluydu forum.. şimdi 4K'ya ne gerek var full HD yeter diyen insanlar aldı onların yerini.. ne zaman anlayacaklar şu teknolojiyi zamanında kabullenmeyi anlamadım. ver bunların eline nokia 3210 mutlu olsunlar.. ne gerek var renkli ekrana...

senin gibi ne verilirse alan tiplerden iyiler onlar. hd yeter zaten. full hd ile arasındaki fark aman aman değil. ha sen diyorsan 2k ekranın farkını anlayacağım, harcanma buralarda, git başka yerlere...
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arel.gr 5 yıl
bu ileride basliginin altinda flexible yazisini gormeyi beklerdim, varmi ?
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Makaroncu 5 yıl
S5 Prime Neo 2 hangisi ona gore sipariş vericem
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