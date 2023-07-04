Microsoft, PlayStation 5 Slim'in fiyat etiketi ve çıkış tarihini deşifre etti

Tam Boyutta Gör Microsoft ve ABD Federal Ticaret Komisyonu arasındaki Activision Blizzard satın alma davası sektörle alakalı ilgi çekici detayları gözler önüne sermeye devam ediyor Microsoft tarafından mahkemeye sunulan bir belge Sony'nin yeni oyun konsoluyla ilgili önemli detayları deşifre etti.

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Söz konusu belgeye göre Japon devin yeni konsolu PlayStation 5 Slim olarak adlandırılacak ve daha ince bir gövdeye sahip olacak. Cihazın takılıp çıkarılabilir disk sürücüsü desteği ile sunulacağı söyleniyor. Yani USB-C portu üzerinden üzerinden harici bir sürücüye bağlanabilme özelliği olacak. Disk sürücüsü konsolla birlikte satın alınabileceği gibi ayrı olarak da temin edilebilecek.

PS5 Slim versiyonuna odaklanılacak

Microsoft yeni konsolun 2023'ün sonuna doğru piyasaya sürüleceğini söylüyor. PlayStation 5 Slim için belirlenen fiyat etiketi 399 dolar. Yani konsolun mevcut dijital versiyonuyla aynı fiyattan bahsediyoruz. Peki Japon şirket bu hamlesiyle ne yapmayı amaçlıyor?

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Sony'nin planı 2024 yılında PlayStation 5'in mevcut sürümlerinin üretimini tamamen sonlandırmak. Yani, Slim versiyonu hem oyunları fiziksel olarak saklamayı, hem de konsolu dijital şekilde kullanmayı tercih edenlerin işini görecek. Bu da şirketin üretim maliyetlerini düşürecek ve iki farklı konsol üretme zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

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Microsoft, PS5 Slim'in fiyatını ve çıkış tarihini deşifre etti