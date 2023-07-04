Microsoft, PlayStation 5 Slim'in fiyat etiketi ve çıkış tarihini deşifre etti

Söz konusu belgeye göre Japon devin yeni konsolu PlayStation 5 Slim olarak adlandırılacak ve daha ince bir gövdeye sahip olacak. Cihazın takılıp çıkarılabilir disk sürücüsü desteği ile sunulacağı söyleniyor. Yani USB-C portu üzerinden üzerinden harici bir sürücüye bağlanabilme özelliği olacak. Disk sürücüsü konsolla birlikte satın alınabileceği gibi ayrı olarak da temin edilebilecek.
PS5 Slim versiyonuna odaklanılacak
Microsoft yeni konsolun 2023'ün sonuna doğru piyasaya sürüleceğini söylüyor. PlayStation 5 Slim için belirlenen fiyat etiketi 399 dolar. Yani konsolun mevcut dijital versiyonuyla aynı fiyattan bahsediyoruz. Peki Japon şirket bu hamlesiyle ne yapmayı amaçlıyor?
Sony'nin planı 2024 yılında PlayStation 5'in mevcut sürümlerinin üretimini tamamen sonlandırmak. Yani, Slim versiyonu hem oyunları fiziksel olarak saklamayı, hem de konsolu dijital şekilde kullanmayı tercih edenlerin işini görecek. Bu da şirketin üretim maliyetlerini düşürecek ve iki farklı konsol üretme zorunluluğunu ortadan kaldıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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