    Vivo'nun 5G destekli V60 5G ve V60 Lite modelleri Türkiye'de!

    Vivo, İstanbul'da gerçekleştirdiği lansman ile 5G destekli Vivo V60 5G ve Vivo V60 Lite modellerini Türkiye'de satışa sundu. Tefonların özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Vivo, İstanbul’da düzenlediği etkinlikte 5G destekli yeni modelleri vivo V60 ve vivo V60 Lite’ı tanıttı. İki modelin Türkiye’de satışına başlandı. Vivo V60 ve vivo V60 Lite özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Türkiye’de 5G için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay 5G ihalesi yapılacak ve 1 Nisan 2026’da 5G teknolojisi kullanıma sunulacak. Operatörlerin yanı sıra akıllı telefon üreticileri de 5G’ye hazırlanıyor. Vivo, 5G destekli iki yeni modelini müşterilerin beğenisine sundu.

    Vivo V60 5G ve Vivo V60 Lite 4G Türkiye fiyatı ne kadar?

    • Vivo V60 5G fiyatı: 39.999 TL
    • Vivo V60 Lite 4G fiyatı: 21.999 TL

    Vivo V60 5G neler sunuyor?

    Vivo V60 5G, sadece 7,53 mm kalınlığa ve 192 g ağırlığa sahip olmasına rağmen 6.500 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile geliyor. Cihazda Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti kullanılıyor. 12 GB + 12 GB Genişletilmiş RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor.

    Vivo V60 5G’de OIS destekli 50 MP Sony IMX766 geniş açılı kamera, 3x optik zum özellikli 50 MP ZEISS süper telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Vivo’nun yapay zeka destekli görüntü algoritmaları sayesinde 100x’e kadar zumda görüntüyü iyileştiriyor. Vivo V60'ın gri renginde plastik arka kapak, altın renginde ise cam kapak kullanılıyor.

    Vivo V60 Lite neler sunuyor?

    Uygun fiyatı ile dikkat çeken Vivo V60 Lite’ın 4G'li Türkiye’de satışa çıktı. 5G'li versiyon da Türkiye'ye gelecek. 5G'li versiyonda MediaTek Dimensity 7300 yonga seti, 5G desteği bulunmayan versiyonda ise Snapdragon 685 yonga seti kullanılıyor. 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM + 256 GB dahili depolama alanı sunuyor.

    Telefonun arkasında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı Sony IMX882 kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alırken önde 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bizleri selamlıyor. Telefonun arkasında AI Star Işığı halkasına da yer verilmiş. Lite modelde de tıpkı V60'da olduğu gibi 6.500 mAh boyutunda büyük bir batarya bulunuyor.

    Vivo V60 5G Özellikleri ve Fiyatı

    • Ekran: Full HD+ AMOLED 120 Hz
    • Arka Kamera:
      -50 MP ZEISS OIS ana kamera: OIS, f/1.88, Görüş Alanı 84 ± 3°, 6P lens
      -50 MP ZEISS super telefoto kamera: OIS, f/2.65, Görüş Alanı 33.1°, 4P lens
      -8 MP ZEISS ultra geniş açılı kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120 ± 3°, 5P lens
    • Ön Kamera:
      -50 MP ZEISS grup selfie kamerası: AF, f/2.0, Görüş Alanı 92 ± 3°, 5P lens
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
    • RAM: 12 GB
    • Dahili Depolama: 256 GB
    • Batarya: 6500 mAh, 90W şarj hızı
    • Boyutlar: 163,53 × 76,96 × 7,53 mm
    • Ağırlık: 192 g
    • Koruma Sınıfı: IP68 ve IP69
    • Android Sürümü: Android 15
    • Fiyat: 39.999 TL

    Vivo V60 Lite Özellikleri ve Fiyatı

    • Ekran: Full HD+ AMOLED 120 Hz
    • Arka Kamera:
      -50 MP Sony Ana Kamera: AF, f/1.79, Görüş Alanı 79°, 5P lens
      -8 MP Geniş Açılı Kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120°, 5P lens
    • Ön Kamera:
      32 MP HD Selfie Kamerası: f/2.45, Görüş Alanı 72°, 5P lens
    • İşlemci: Snapdragon 685
    • RAM: 8 GB
    • Dahili Depolama: 256 GB
    • Batarya: 6500 mAh, 90W şarj hızı
    • Boyutlar: 163,77 × 76,28 × 7,59 mm
    • Ağırlık: 194 g
    • Koruma Sınıfı: IP65
    • Android Sürümü: Android 15
    • Fiyat: 21.999 TL
