İlk 4 arka kameralı telefon | Samsung A9 Unpacked Türkçe canlı yayın

Genel Yayın Yönetmeni
|İzlemeden yazıyorum. Firmalar ne yapacaklarını şaşırdılar. Yakında arka tarafta boş yer kalmayacak
|Ben artık şuna inanıyorum bu telefoncular arasındada ampulcüler gibi bir anlaşma var heralde ampulun ömrü belli saat aralıkta olucak gibisine
belli netlikte çeken kamera koymaktansa hala mercimek gibi kamerayla ugrasıyorlar
s4 zoom gibi adam akıllı tek mercekle olsa ne güzel olur yan s4 zoom o lense ragmen sıradan telefonlar gibi çekiyordu ama kastım o lens gibi gelişmiş özellikte gerçek manada bir lensle telefon çıksa
|İzlemek isteyen tekrarını izler uzatmayın artık. Sanki canlı yayın tekrarı koymuyorlar gibi davranıyorsunuz.
|Huawei yeni Iphone'lardan önce acele şekilde Krin 980'i tanıttı ve ilk 7nm mobil işlemciyi ben tanıttım dedi... Endüstriyel anlamda Apple bunu yapsa da ben de geliyorum mesajı vermekti. Aslında Samsung'un burada yaptığı da aynısı ilk 3 kameralı telefonundan sonra 4 kameralı bir modelle birinci oldu. Bu cihazlar Galaxy S10'a mesaj gönderiyor muhtemelen ve ben S10'un 3 ya da 4 kamerayla gelmesini bekliyorum. Hatırlayanlar Galaxy Alpha'yı aklına getirsinler. Samsung Metal kasayı ilk orada denedi ve beğenilince S6'yı gördük. A9'un aldığı tepkiler S10'un kamera sayısını ve işlevlerini belirleyecektir.
|Bkz:Tipsizlik Abidesi
|mesut reis şu yerlilere danışmanlık yapsanıza yavv
|burak kardeş sen suriyelimisin
|yok geniş açısı varmış yok zumu tok karanlıkta iyimiş yok blur yapıyomuş ALIN size samsung hepsini tek telefonda sundu .. Bahane bırakmamış bataryasıda iyi ALINIr bence
|samsungunn kafaa çalışmıyor şunlara üç beş yedirse böyle herşeye negatif olupta iphonee mükemell demezlerdi .. Adam 10 numara telefon yapmış .. ilk 4 kamera tasarım desen galaxy gibi hala beyenmiyor .. anca siz elinize alıp oynarsınz . mühendisler yapar bu gerçeği unutmayıp böbürlenmemek lazım
| Simultane nedir?
Zarf olduğuna göre "simultaneously" olmasın, bizim güzel "eşzamanlı" kelimemiz güne gitmiş!
Merhaba,
Canlı yayın konusunda haklısınız yapmalıydık. Fakat şu kısmı okursanız neden bu konuda hevesli olmadığımızı anlarsınız sanırım.
Google’a etkinlik öncesinde biz masrafları cebimizden vereceğiz yolu, kalacak yeri ayarladık bize sadece etkinlik davetiyesi verin içeri girip yeni cihazları yerinde görelim dedik, olmaz dediler.
Yetmedi, pes etmedik New York’da etkinlik alanına gittik kapıda bekledik, araya Qualcomm dünya başkanı girdi yine içeri almadılar.
Bu Google için daha ne yapalım?
Samsung ve Apple için yapıyorsun diyorsunuz da sadece Samsung, Apple değil Huawei, Sony, HTC ve diğer bir çok üreticinin sadece bize değil Türk teknoloji editörlerin hepsine verdikleri değeri görseniz Google olayını daha net anlarsınız.
Ama yine de haklısınız canlı yayın yapmalıydık.
Sevgiler,
Mesut Çevik