İlk Google Glass incelemeleri yayınlanmaya başladı





Google I/O 2012 konferansının şanslı katılımcılarına 1.500$ karşılığında kayıt olma fırsatı sunulan Glass Explorer Edition programı kapsamında geçtiğimiz günlerde dağıtılmaya başlayan ürünler internette boy göstermeye başladı. İnternet devinin kullanım koşullarını okumadan kendisi için yollanan ürünü 5.000$ başlangıç teklifiyle eBay üzerinden açık arttırmaya çıkaran bazı kurnaz Glass sahipleri, 90.000$'ı aşan tekliflere rağmen Google'ın uyarısı üzerine satış kanallarını birer birer kapatırken; giyilebilir bilgisayar niteliğindeki aygıtı Project Glass operasyonunu geliştirmek amacıyla en ince ayrıntısına kadar inceleyen katılımcılar ise, yayınladıkları kutu içeriği videoları ve çeşitli test görüntüleriyle teknoloji dünyasını gizemini koruyan cihazın çalışma prensibi hususunda bir nebze olsun bilgilendirmeye çabaladı. #ifihadglass kampanyası ve Explorer Edition programına dahil olan Kuzey Amerika basınının ürünlerine kavuşması sonrasında yeni Glass incelemelerinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Glass Explorer programına katılanlar, yaklaşık bir yıldır Google tarafından Project Glass'ın resmi Google+ sayfasından özel olarak proje hakkında bilgilendiriliyordu. Sergey Brin'in bizzat kendi Glass deneyimlerini paylaştığı katılımcılar nihayet kendi cihazlarına kavuştu. 12GB kullanılabilir hafıza, Google Drive bulut depolama desteği, HD çekim yapabilen 5MP kamera, yaklaşık 2.5 metre uzaklıktaki 25 inçlik yüksek çözünürlüklü bir ekran ile eşdeğer 640 x 360 piksel çözünürlüklü görüntü çıkış birimi, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth ve kemik iletimi teknolojisiyle ses çıkışına destek sunan cihaz, ortalama bir kullanımda tam bir günlük pil ömrü sunuyor. Kemik iletimi gibi kullanımında büyük avantaj sağlayacak bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor olması ve oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunan kamerasıyla ön plana çıkan kafa üstü akıllı aygıtı, şimdilik Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışıyor ve diğer Android'li cihazlarla MyGlass uygulaması sayesinde kolayca etkileşime geçebiliyor.

Hakkında daha fazla detayın resmi Google Glass sayfasında bulunabileceği yeni nesil gözlüğe; taşıma kılıfı, normal cam ve güneş gözlüğü aparatları, şarj aleti ile microUSB kablo eşlik ediyor. Yıl sonunda 1.500$'dan daha ucuz bir fiyat etiketiyle muhtemelen Google Play üzerinden satışa sunulacak olan Glass'ın kutu içeriği ve ilk inceleme videoları ile gözlük tarafından çekilmiş ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

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https://plus.google.com/u/0/102178182849845958879/posts/LkJHGMMfZG8