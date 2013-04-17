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İlk Google Glass incelemeleri yayınlanmaya başladı

6 yıl
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22
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk Google Glass incelemeleri yayınlanmaya başladı

Google I/O 2012 konferansının şanslı katılımcılarına 1.500$ karşılığında kayıt olma fırsatı sunulan Glass Explorer Edition programı kapsamında geçtiğimiz günlerde dağıtılmaya başlayan ürünler internette boy göstermeye başladı. İnternet devinin kullanım koşullarını okumadan kendisi için yollanan ürünü 5.000$ başlangıç teklifiyle eBay üzerinden açık arttırmaya çıkaran bazı kurnaz Glass sahipleri, 90.000$'ı aşan tekliflere rağmen Google'ın uyarısı üzerine satış kanallarını birer birer kapatırken; giyilebilir bilgisayar niteliğindeki aygıtı Project Glass operasyonunu geliştirmek amacıyla en ince ayrıntısına kadar inceleyen katılımcılar ise, yayınladıkları kutu içeriği videoları ve çeşitli test görüntüleriyle teknoloji dünyasını gizemini koruyan cihazın çalışma prensibi hususunda bir nebze olsun bilgilendirmeye çabaladı. #ifihadglass kampanyası ve Explorer Edition programına dahil olan Kuzey Amerika basınının ürünlerine kavuşması sonrasında yeni Glass incelemelerinin yayınlanacağı tahmin ediliyor.
Glass Explorer programına katılanlar, yaklaşık bir yıldır Google tarafından Project Glass'ın resmi Google+ sayfasından özel olarak proje hakkında bilgilendiriliyordu. Sergey Brin'in bizzat kendi Glass deneyimlerini paylaştığı katılımcılar nihayet kendi cihazlarına kavuştu. 12GB kullanılabilir hafıza, Google Drive bulut depolama desteği, HD çekim yapabilen 5MP kamera, yaklaşık 2.5 metre uzaklıktaki 25 inçlik yüksek çözünürlüklü bir ekran ile eşdeğer 640 x 360 piksel çözünürlüklü görüntü çıkış birimi, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth ve kemik iletimi teknolojisiyle ses çıkışına destek sunan cihaz, ortalama bir kullanımda tam bir günlük pil ömrü sunuyor. Kemik iletimi gibi kullanımında büyük avantaj sağlayacak bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor olması ve oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunan kamerasıyla ön plana çıkan kafa üstü akıllı aygıtı, şimdilik Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışıyor ve diğer Android'li cihazlarla MyGlass uygulaması sayesinde kolayca etkileşime geçebiliyor. 
Hakkında daha fazla detayın resmi Google Glass sayfasında bulunabileceği yeni nesil gözlüğe; taşıma kılıfı, normal cam ve güneş gözlüğü aparatları, şarj aleti ile microUSB kablo eşlik ediyor. Yıl sonunda 1.500$'dan daha ucuz bir fiyat etiketiyle muhtemelen Google Play üzerinden satışa sunulacak olan Glass'ın kutu içeriği ve ilk inceleme videoları ile gözlük tarafından çekilmiş ilk görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz. 
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https://plus.google.com/u/0/102178182849845958879/posts/LkJHGMMfZG8 Yorum Yaz
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CoMMaNDeRCX 6 yıl en beğenilen
Yukardaki yorumlardan su sonuc çıkıyor. Biz teknolojiye uzak bir milletiz.Laptoplar çıktığında laptopta neymis gereksiz dedik. Tablet çıktığında tablet te neymiş gereksiz dedik. ilk iphone tanitildiginda bu kucuk cep bilgisayari ile ne yapilabilirki dedik.Sonuc olarak tuketim toplumuyuz yaraticikliigimiz sıfır.Anca burda yabancı ulkelerin markalarini takim tutar gibi tutar kavga ederiz. İlk akilli oncu gozluk google glasss tan sonra diger markalarda akıllı gozluk yapacak ve dahada gelişecek. Burda gereksiz diyenler bu teknoloji icin herzaman ki gibi hangi akıllı gozluk daha iyi hangisi hangisi ni dover muhabbeti yapacak. Akilli gözlüğün onu çok ama cok açık. Telefonu kulaga goturme derdin olmayacak, gece görüşü eklenirse gerektiginde acip kullanacaksin, heryere zoom yapa bilirsin polisler bir şüpheli yi kolayca bulabilir gözlük gelismis bir kamerayla fotosu olan bir kisiyi tespit edebilir. Özellikler saymakla bitmez. Insan hayal edmeliki ona ulasabilsin. Filmlerde hayal urunudur. Bugun eski filmlerde hayal edilen bircok sey gercek. Ve bana gore birçok ozellige sahip yapay gözde ve dolayısıyla cyborglar biz gormesekte olacak. Google bosuna android koymadisletim sisteminin adini.
Yukardaki yorumlardan su sonuc çıkıyor. Biz teknolojiye uzak bir milletiz.Laptoplar çıktığında laptopta neymis gereksiz dedik. Tablet çıktığında tablet te neymi...
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.:asci:. 6 yıl
donanım haber ekibine ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Dijital Nazar ve Yürüyen Mobeseler (Esrar-ı Google-1)
Oktan Keleş -dünya medyasında ilk defa yayınlanan- korkunç bir teknolojiyi deşifre ediyor...
onaltiyildiz.com/...
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ygrammar 6 yıl
Bu ürün ilerde yaygınlaşırsa belki de cep telefonu kullanmaya gerek kalmayacak artık millet her gördüğü şeyin fotoğrafını çekmeye başlar.
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KaleyDeskop 6 yıl
türkiye için gereksiz şimdi o cama bakarken biri banamı baktın der bıçaklar adamı
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bluebest 6 yıl
Yani güzel bir şey ama bir o kadar da gereksiz geldi bana.
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bloodrap 6 yıl
mükemmel bir teknoloji ürününe 5 para etmez diyen var.Arkadaşım hangi devirde yaşıyorsun? sadece video çekebildiğini söylemişsin fakat ürünü incelemediğini çok belli etmişsin.
biraz incele bakalım sadece video mu çekiyor?
param olsa çıkar çıkmaz alacağım bir ürün.Heleki yaygınlaşıp geliştikçe düşünemiyorum bu aletin yapabileceklerini :)
Teknolojiyi seviyorum.Üretsinler aga uçursunlar bizi :)
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thanatos13 6 yıl
vay arkadaş teknoloji nerelere gitti ya, piuuu.
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TuffkiLLe 6 yıl
fraps yine yapmış trollüğünü. uzun süredir karşılaşmamıştım bi nostalji oldu kendi adıma :)
Google glass gerekli bir teknoloji, bakarsınız 5-10 yıl sonra kompanent mimarisi ve malzemesindeki gelişimlere bağlı olarak akıllı lens'lerle blie karşılaşabiliriz. uzak teknolojiler değil.
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yc#1 6 yıl
Kamuya açık alanlarda bağıra bağıra telefonla konuşan, otu b.ku videoya çeken kıroların eline geçtiğini düşünmek bile istemiyorum.
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Gladiotürk 6 yıl
Baya iyi video çekiyor alet yanlız..
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FRAPS 6 yıl
5 para etmez bir olay , sırf ilk biz yaptık diyebilmek için çıkarılan ve anca video kaydı yapabilen bir zımbırtı
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GoldPunch 6 yıl FRAPS
FRAPS

5 para etmez bir olay , sırf ilk biz yaptık diyebilmek için çıkarılan ve anca video kaydı yapabilen bir zımbırtı


Kimisi bu gözlük için 90.000$ ödemek ister, kimisi beş para etmez der. Görecelilik bu demek ki.




İlk video ne biçim öyle yahu? Arkadaki monitörlere bakın, önündeki gözlüğe bakın. Bir de çektiği kameranın FPS oranına.
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CoMMaNDeRCX 6 yıl en beğenilen
Yukardaki yorumlardan su sonuc çıkıyor. Biz teknolojiye uzak bir milletiz.Laptoplar çıktığında laptopta neymis gereksiz dedik. Tablet çıktığında tablet te neymiş gereksiz dedik. ilk iphone tanitildiginda bu kucuk cep bilgisayari ile ne yapilabilirki dedik.Sonuc olarak tuketim toplumuyuz yaraticikliigimiz sıfır.Anca burda yabancı ulkelerin markalarini takim tutar gibi tutar kavga ederiz. İlk akilli oncu gozluk google glasss tan sonra diger markalarda akıllı gozluk yapacak ve dahada gelişecek. Burda gereksiz diyenler bu teknoloji icin herzaman ki gibi hangi akıllı gozluk daha iyi hangisi hangisi ni dover muhabbeti yapacak. Akilli gözlüğün onu çok ama cok açık. Telefonu kulaga goturme derdin olmayacak, gece görüşü eklenirse gerektiginde acip kullanacaksin, heryere zoom yapa bilirsin polisler bir şüpheli yi kolayca bulabilir gözlük gelismis bir kamerayla fotosu olan bir kisiyi tespit edebilir. Özellikler saymakla bitmez. Insan hayal edmeliki ona ulasabilsin. Filmlerde hayal urunudur. Bugun eski filmlerde hayal edilen bircok sey gercek. Ve bana gore birçok ozellige sahip yapay gözde ve dolayısıyla cyborglar biz gormesekte olacak. Google bosuna android koymadisletim sisteminin adini.
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aozgec 6 yıl
ben glass'tan çok go karttan zevk aldım :).
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emre1393 6 yıl
her kullanıcıya hitap etmiyor bu alet. ama çok yararlı amaçlarla kullanılabilir ve bu sadece hayal gücüyle sınırlı.
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