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İlk SMS mesajı tam 19 yıl önce gönderildi

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil telefonun günlük hayatımıza kazandırdığı mobil sesli görüşmeden sonra en önemli ikinci yenilik metin mesajı SMS'dir. SMS mantığı 160 karakter sınırıyla istenen mesajın karşı cihaza gönderilmesini kapsar. 

Wikipedia'ya göre ilk SMS mesajı İngiltere'de Vodafone GSM üzerinden 3 Aralık 1992 tarihinde Neil Papworth adlı bir kişi tarafından bilgisayardan Orbitel 901 telefon modeli kullanan Richard Jarvis'e gönderildi.

Mesajın içeriği "Merry Christmas" şeklindeydi. İlk SMS mesajının ardından hizmet yaygın olarak kullanıma geçti. 

SMS teknolojisi aslında 1984 yılında Franco-German GMS şirketinde Friedhelm Hillebrand ve Bernard Ghillebaert adlı mühendisler tarafından geliştirildi. 8 yıl sonra ise yaygın kullanıma başladı.

SMS mesajları mobil operatörlerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. 2010 yılında SMS mesajlarından toplam 114.6 milyar dolar gelir elde edildi. Sonraki 5 yılda ise SMS mesajlarından 726 milyar dolar gelir bekleniyor. Özel günler, yarışmalar, televizyon programları SMS gönderiminin on milyonları aştığı zaman dilimleri arasında sayılabilir.

Her ne kadar WhatsApp, iMessage, BBM gibi teknolojiler internet üzerinden SMS gönderme alışkanlığını başlatmış olsa da SMS kadar yaygınlaşamayacağı kesin.


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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
O zaman haberi niye dün değil bu gün yaptınız?

Sanırım güncel kalmak konusunda sıkıntı var!
Her ne kadar WhatsUp, iMessage, BBM gibi teknolojiler internet üzerinden SMS gönderme alışkanlığını başlatmış olsa da SMS kadar yaygınlaşamayacağı kesin.

Ayrıca bağışlayın fakat bundan nasıl bu kadar emin oldunuz çok merak ettim?

Mesela ben Android ile tanıştıktan sonra yani bir akıllı telefona sahip olduktan sonra hiç mesajlaşmadığım halde bir günde hayatımda göndermediğim SMS kadar mesaj göndermeye başladım çünkü hem daha masrafsız hem de sadece metin değil ses, resim hatta video bile gönderilebiliyor.Akıllı telefonların hızla yaygınlaştığı ve mobil internetin giderek ucuzladığı düşünülürse bence SMS'in koltuğu rahatlıkla sallanabilir.
O zaman haberi niye dün değil bu gün yaptınız?Sanırım güncel kalmak konusunda sıkıntı var!Her ne kadar WhatsUp, iMessage, BBM gibi tekn...
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Batuist 7 yıl
Ana sayfada haberle ilgili kullanılan ikon çok tanıdık geldi bana.. sonra hemen yazarına baktım ki zaten bakmadan da anladım haberi kimin hazırladığını.. bilin bakalım ikon hangi telefonun mesaj ikonuna çok çok benziyor :)))
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drgfrt 7 yıl
Whats"Up" ????
WhatsApp olmasın o...
(Asıl buna Fail denir..)
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ssbrc 7 yıl
facebook,bbm tarzı şeyler olmasa dünya sms trafiği dahada artar.millet artık mesajlarını facebooka girip oradan atıyor
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feed your head 7 yıl drgfrt
drgfrt

Whats"Up" ????
WhatsApp olmasın o...



(Asıl buna Fail denir..)






Bu arada BBM, whatsapp tarzı uygulamalar bence yerini çok rahat tutacağa benziyor.
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alpa07 7 yıl
iyiymiş
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Aklıkayınca 7 yıl
6 yıldır sadece sms teknolojisini kullanıyorum cep telefonumda gerisi hikaye .p
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tegora 7 yıl
SMS'i bulanın eline koluna sağlık
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umutarslan.com 7 yıl
-slm aşkım
-sen kimsin yaaa!!
-pardon kuzenim atmış :D:D
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Einstein 7 yıl
Bir sınır koymak isteyen iki adam 160 karakterin yeterli olacağını belirleyip koymuşlardı.
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ColDasHeLL 7 yıl
faillik birşey yok
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spaydix 7 yıl
APPLE DAVA AÇMASIN İLK SMS İ BİZ BULDUK DİYE AHAHAHAHA
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Guest-F8946C419 7 yıl spaydix
spaydix

APPLE DAVA AÇMASIN İLK SMS İ BİZ BULDUK DİYE AHAHAHAHA

Fail.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
3 aralıkta arkadaşının noelini nasıl kutluyor ilginç ama kim ne derse desin apple ;))
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Normandia_06 7 yıl
ilk sms mesajını atan oysa sms den ilk kazığı yiyende bizim millet ona kalırsa :D
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