İlk SMS mesajı tam 19 yıl önce gönderildi

Mobil telefonun günlük hayatımıza kazandırdığı mobil sesli görüşmeden sonra en önemli ikinci yenilik metin mesajı SMS'dir. SMS mantığı 160 karakter sınırıyla istenen mesajın karşı cihaza gönderilmesini kapsar.





Wikipedia'ya göre ilk SMS mesajı İngiltere'de Vodafone GSM üzerinden 3 Aralık 1992 tarihinde Neil Papworth adlı bir kişi tarafından bilgisayardan Orbitel 901 telefon modeli kullanan Richard Jarvis'e gönderildi.





Mesajın içeriği "Merry Christmas" şeklindeydi. İlk SMS mesajının ardından hizmet yaygın olarak kullanıma geçti.





SMS teknolojisi aslında 1984 yılında Franco-German GMS şirketinde Friedhelm Hillebrand ve Bernard Ghillebaert adlı mühendisler tarafından geliştirildi. 8 yıl sonra ise yaygın kullanıma başladı.





SMS mesajları mobil operatörlerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. 2010 yılında SMS mesajlarından toplam 114.6 milyar dolar gelir elde edildi. Sonraki 5 yılda ise SMS mesajlarından 726 milyar dolar gelir bekleniyor. Özel günler, yarışmalar, televizyon programları SMS gönderiminin on milyonları aştığı zaman dilimleri arasında sayılabilir.





Her ne kadar WhatsApp, iMessage, BBM gibi teknolojiler internet üzerinden SMS gönderme alışkanlığını başlatmış olsa da SMS kadar yaygınlaşamayacağı kesin.