İlk Windows 10 akıllı telefonu Acer'dan gelebilir

Microsoft'un sonbahar aylarına doğru kullanıma sunmasını beklediğimiz Windows 10 mobil sürümü için gözler ilk akıllı telefonlara çevrilmiş durumda. Microsoft'un Lumia cihazları için açılışı yapacağı tahmin edilirken, Acer da bir sürpriz yapabilir.

Tayvan'dan gelen bilgilere göre Acer, MWC 2015 etkinliğinde sektörün ilk Windows 10 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi veya orta seviye donanıma sahip olacağı belirtilen bu akıllı telefon böylece Lumia'nın elinden rol çalacak gibi görünüyor.

Elbette hemen piyasaya çıkacak bir modelden bahsetmiyoruz. Acer ilk tanıtımını yaptıktan sonra Windows 10 işletim sisteminin resmi lansmanını bekleyecek. Bu bakımdan Windows 10 işletim sistemli Lumia telefonları ile hemen hemen aynı dönemlerde piyasaya çıkacak. Yani sonbahar aylarında.

Acer'ın bu model yanında Liquid Jade serisine ait yeni bir Android akıllı telefon ve bir de giyilebilir bir cihaz duyuracağı söyleniyor. Ancak bunlarla ilgili de donanım konusunda net bilgiler mevcut değil.







