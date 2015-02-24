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İlk Windows 10 akıllı telefonu Acer'dan gelebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk Windows 10 akıllı telefonu Acer'dan gelebilir
Microsoft'un sonbahar aylarına doğru kullanıma sunmasını beklediğimiz Windows 10 mobil sürümü için gözler ilk akıllı telefonlara çevrilmiş durumda. Microsoft'un Lumia cihazları için açılışı yapacağı tahmin edilirken, Acer da bir sürpriz yapabilir.
Tayvan'dan gelen bilgilere göre Acer, MWC 2015 etkinliğinde sektörün ilk Windows 10 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi veya orta seviye donanıma sahip olacağı belirtilen bu akıllı telefon böylece Lumia'nın elinden rol çalacak gibi görünüyor.
Elbette hemen piyasaya çıkacak bir modelden bahsetmiyoruz. Acer ilk tanıtımını yaptıktan sonra Windows 10 işletim sisteminin resmi lansmanını bekleyecek. Bu bakımdan Windows 10 işletim sistemli Lumia telefonları ile hemen hemen aynı dönemlerde piyasaya çıkacak. Yani sonbahar aylarında.
Acer'ın bu model yanında Liquid Jade serisine ait yeni bir Android akıllı telefon ve bir de giyilebilir bir cihaz duyuracağı söyleniyor. Ancak bunlarla ilgili de donanım konusunda net bilgiler mevcut değil.



http://www.phonearena.com/news/Acer-to-announce-a-Windows-10-smartphone-at-MWC-2015-plus-a-new-Android-based-Jade-handset_id66352 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Kamerası Lumia gibi olur umarım
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esmerbuyucu 4 yıl
Bence sadece Microsoft WP ki cihaz üretebilsin. Android gibi olacağına. Apple gibi olur
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HeartOfBonnie 4 yıl
Bence hiç gerçekçi bir haber değil.
Çünkü Microsoft kendi geliştirdiği bir sistemin öncüsü olmak isteyecektir.
Bu sebepten dolayı böyle bisey in gerçeklemesi pek mümkün değil.
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oktayakgoz 4 yıl HeartOfBonnie
Microsoft öncü olmak için ısrar etmez.
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CoreXXX 4 yıl
geleceğin işletim sistemi olacak w10 mobile. bilgisayar programlarının çoğu çalışacak hayaldi gerçek oldu
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Merakla bekliyorum. Lumia'ya rakip gelmesi açıkçası hoşuma gitti :)
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assasin34 4 yıl
donanimhaber uyuma..
youtube.com/...
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akgozoktay 4 yıl
üretici firma sayısı artıyor. firmların w10 güveni tam heralde
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