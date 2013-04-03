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İlk cep telefonu 40. yaşını kutluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk cep telefonu 40. yaşını kutluyor

Günlük hayatımızda vazgeçilmezler arasında yer alan mobil telefonların ilk atası olan Motorola , 40 yılı geride bıraktı.

DynaTAC 8000x, 3 Nisan 1973 tarihinde resmi olarak tanıtılırken, cep telefonunun babası olarak nitelendirilen Motorola mühendisi Martin Cooper tarafından geliştirilmişti. 3 Nisan günü Cooper, 1.8kg ağırlığındaki cihazı eline alarak Bell operatörünün araştırma departmanı şefi Joel Engel'i aramıştı. Cooper ve Engel ilk cep telefonunu geliştirmek için rekabet halindeydi ve rekabeti 3 Nisan günü Cooper kazanmıştı. Cihaz sadece 30 dakika konuşma süresi sunuyordu.

DynaTAC 8000x'in ticari olarak pazara sunulması 1983 yılını buldu. Model Michael Douglas dahil pek çok Hollywood yıldızının elinde beyazperdede de boy gösterdi.

İlk yapılan görüşme o dönemde analog hatlar üzerinden yapılmıştı. Ancak çok hızlı gelişen teknoloji sayesinde sayısal hatlar devreye girdi ve mobil telefonlar devrim geçirerek bugünlere kadar geldi. 

http://www.phonearena.com/news/Happy-40th-birthday-cell-phone_id41505 Yorum Yaz
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Tesla Nikola 6 yıl en beğenilen
GTA VICE CITY
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Umutcan 6 yıl Giovannii
Dicee

Bunun neresi cep telefonu la bavula sığmaz bu



Türkçede "cep" telefonu diyoruz da, yabancılar mobile phone ya da cell phone olarak tanımlıyorlar. Yani sabit olmayan, seyyar(mobil) telefon.
DiceeBunun neresi cep telefonu la bavula sığmaz buTürkçede "cep" telefonu diyoruz da, yabancılar ...
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godless turtle 6 yıl
Huawei Ascend Mate 6.1'den biraz daha büyük. :)
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cevo_61 6 yıl
Motorola iyi has da şu atrixi öksüz bıraktı ya düştü gözümden.
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HünkarBeğendi 6 yıl
valla emin olduğum bişey var kesinlikle bizim atrix ten stabildir bu telefon. yani tuş kilidi takıldıydı, sesim gitmediydi gibi dertler kesinlikle yoktur...aç kilidi direk ötmeye başlasın tuşla numarayı arasın sonra yarım saat istediğin kadar konuş, tabii kolun ağrıyınca 2 dk da bir diğer eline alırsın böylece kas da yapmış olursun vesselam...
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LightningRaven 6 yıl
Vay anasını..
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Srcn81 6 yıl
Vay bee ne kadar çok ilerledik.
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IRyujin 6 yıl
Tasarımı ve malzeme kalitesi iyidir ama o zamana göre.
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Dexstz 6 yıl


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eric13 6 yıl
S4 bunu kevgire çevirir boşuna zorlamış amca
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GetSomeRest 6 yıl
Benim galaxy tab p1000 daha büyük.
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crossmatch 6 yıl
O zamanki insanlarda ne cep varmış be :)
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KaleyDeskop 6 yıl
breaxman
Bunun yanına S4 koyup hatıra fotoğrafı çekilceksin.Sultanla rahmetli Pingping misali.

zaten iphone ile poz vermişliği var
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breaxman 6 yıl
Bunun yanına S4 koyup hatıra fotoğrafı çekilceksin.Sultanla rahmetli Pingping misali.
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Statistik 6 yıl
Trolller basmis konuyu :)
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seven44 6 yıl
eskiden cep telefonumu vardı
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