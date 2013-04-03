İlk cep telefonu 40. yaşını kutluyor





Günlük hayatımızda vazgeçilmezler arasında yer alan mobil telefonların ilk atası olan Motorola , 40 yılı geride bıraktı.





DynaTAC 8000x, 3 Nisan 1973 tarihinde resmi olarak tanıtılırken, cep telefonunun babası olarak nitelendirilen Motorola mühendisi Martin Cooper tarafından geliştirilmişti. 3 Nisan günü Cooper, 1.8kg ağırlığındaki cihazı eline alarak Bell operatörünün araştırma departmanı şefi Joel Engel'i aramıştı. Cooper ve Engel ilk cep telefonunu geliştirmek için rekabet halindeydi ve rekabeti 3 Nisan günü Cooper kazanmıştı. Cihaz sadece 30 dakika konuşma süresi sunuyordu.





DynaTAC 8000x'in ticari olarak pazara sunulması 1983 yılını buldu. Model Michael Douglas dahil pek çok Hollywood yıldızının elinde beyazperdede de boy gösterdi.





İlk yapılan görüşme o dönemde analog hatlar üzerinden yapılmıştı. Ancak çok hızlı gelişen teknoloji sayesinde sayısal hatlar devreye girdi ve mobil telefonlar devrim geçirerek bugünlere kadar geldi.

http://www.phonearena.com/news/Happy-40th-birthday-cell-phone_id41505