Oppo Pad 4 Pro, Geekbench’te görüldü: Özellikleri bir hayli iddialı!

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Oppo ve OnePlus, yeni nesil tabletleriyle teknoloji dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcili Oppo Pad 4 Pro, performans testlerinde ortaya çıkarak güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geekbench testlerinde OPD2409 model numarasıyla görülen cihaz, 2.628 puanlık tek çekirdek ve 7.892 puanlık çoklu çekirdek skoru ile güçlü bir performans sunuyor. Aynı zamanda 13.2 inç büyüklüğünde 3.4K çözünürlüklü LCD ekran, 12.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

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Oppo Pad 4 Pro’nun Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8 serisi ile birlikte nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, cihaz Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip ilk tablet olma unvanını kazanabilir.

Öte yandan OnePlus da Snapdragon 8 Elite işlemcili OnePlus Pad 2 Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz bu tabletle ilgili detaylar netleşmese de, Oppo Pad 4 Pro’nun performans testlerinde ortaya çıkması, rekabetin iyice kızışacağını gösteriyor.

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