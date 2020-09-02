İlk ekran altı kamera sunan ZTE Axon 20 5G tanıtıldı

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Akıllı telefonların çerçevesiz görünüme kavuşmasına yönelik olarak ön kamera için geliştirilen çözümlerin sonuncusu ekran altı kamera sensörü oldu. ZTE Axon 20 5G modeli ekran altına kamera entegre eden ilk telefon oldu.

ZTE Axon 20 5G özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefonlarda yıllarca üst çerçeve üzerinde kendisine yer bulan ön kamera sensörü, daha ince ekran kenarları elde edebilmek adına pek çok değişikliğe uğradı. Bir ara alt çeneye yerleştirildi, üst kenardan uzayan çentiklere girdi, mekanizmalı hale geldi ve son olarak nokta tasarımlı çentiklerle buluştu.

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Şu sıralar üreticiler ekran altı kamera sensörü denemeleri yapıyor. Xiaomi teknolojisini olgunlaştırırken ZTE ise ilk olma şansını elde etti. ZTE Axon 20 5G akıllı telefon modeli farklı teknolojileri birleştirerek ön kamerayı ekran altına entegre ediyor.

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Ekran altı kamera çözümü aslında oldukça meşakkatli ve yatırım istiyor. Normalde pikselleri aydınlatılmış olan belirli bir alanın selfie esnasında kapanması ve sahneyi ortaya çıkarması gerekiyor.

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ZTE bu çözümde 5 farklı teknolojiye yer vermiş. Yeni bir ekran malzemesi sensöre daha fazla ışık gelmesini sağlıyor. Çift kontrol yongası ve özel bir ekran sürücüsü açılma-kapanma esnasında senkron problemlerini gideriyor. Özel bir piksel matriksi ve algoritma da fotoğrafların kalitesini arttırıyor.

ZTE Axon 20 5G modelinde 6.92 inçlik Full HD+ AMOLED ekran 10-bit renk desteği sunuyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre. 1+1+6 kümeli Snapdragon 765G yonga setinin güç verdiği modele 6GB/8GB/12GB RAM bellek ve 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arka kısımda 64MP+8MP+2MP+2MP çözünürlüğünde dörtlü kamera yer alırken ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 4220mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj ile destekleniyor. ZTE Axon 20 5G fiyatı şu şekilde:

ZTE Axon 20 5G 6GB + 128GB: 322$

ZTE Axon 20 5G 8GB + 128GB: 366$

ZTE Axon 20 5G 8GB + 256GB: 410$

https://www.xda-developers.com/zte-axon-20-5g-china-launch-first-smartphone-under-display-camera/

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