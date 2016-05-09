Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı

ABD tarafından Darpa'ya geliştirtilen, otonom ve insansız, kıyı bölgeleri denizaltılardan korumak ve gözetlemek amaçlı gemi 2010 yılından beri geliştirilmekte ve filoya 2018 gibi katılması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
1
7
Savunma Sanayi
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı
Tam Boyutta Gör

Tamamen silahsız olan ACTUV, denizin altını ve üstünü tarayabilen sensörlerle donanmış durumda. Gemi herhangi bir ön uyarı sisteminden örneğin insanlı, inansız uçaklarından veya dubalardan gelen bilgiyi araştırmak üzere 30-90 günlük görevlere gönderilebiliyor. 

Uluslar arası uygulamalar gereği tam bir çarpışma önleyici sistemler ile donatılmış olan gemi radar, optik ışık algılayıcılar, uluslar arası kimlik tespit isteği sistemi ve infared alıcılar ile etrafına dikkat ediyor. 

Görev bölgesine varan gemi ilk olarak aktif ve pasif sonar ile etrafı taramakta, sonra iki yüksek frekanslı sonar ile detaylı yer tespiti yaptıktan sonra yaklaşıp manyetometre ile hedefe kitlenmekte. Bu şekilde gerekirse denizaltıyı ana limanına kadar takip de edebilmekte. 

Ucuz ve sessiz olan dizel elektrik motorlu denizaltılar son yıllarda gürültülü ve büyük nükleer denizaltılara karşı sayıca üstünlük sağlayarak daha ciddi tehdit oluşturması nedeniyle günlük 700 bin dolar olan destroyer işletme masrafı yerine günlük sadece 15-20 bin dolarlık bu tür gemiler ile kıyıya yaklaşan denizaltıları takip edilebiliyor.

Gemi ayrıca mayın tarama, malzeme tedarik ve keşif gibi görevler içinde kullanılabilecek.


https://www.google.com.tr/search?q=actuv&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=tr-tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
infom@n 3 yıl
tylolhot06
Kaç metreye dalabiliyor acaba?

....tespit ve takip "gemisi"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 3 yıl
Görsel bakımdan fakir olan konumuzu zenginleştiriyoruz;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tylolhot06 3 yıl
Kaç metreye dalabiliyor acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 3 yıl
günlük 700 bin dolar işletme masrafı nedir sanki savaş halinde malzeme sarf ediyor
birde o durumda herhalde bir küçük ülke ekonomisi batıracak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooe199 3 yıl
Oyuncak gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl Standart cep telefonu satışlarında artış var 3 yıl Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor 3 yıl Microsoft Surface Book 2 iddiaları 3 yıl Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz 3 yıl Android One programı sil baştan 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı Sonraki Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası... 3 yıl Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere 3 yıl Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO) 3 yıl GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1080 hakkında her şey 3 yıl Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi 3 yıl Xiaomi Mi Max'in yeni teaser videoları yayınlandı 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 ilk görselleri paylaşıldı 3 yıl Apple Music, daha ucuz öğrenci üyeliğine başlıyor 3 yıl HoloLens donanımı ortaya çıktı 3 yıl Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor 3 yıl Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör 3 yıl EA patronu: "Gelecekte konsollar tarih olabilir" 3 yıl Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor 3 yıl Güneş'ten 660 milyon kat daha kütleli: "Canavar" kara delik 3 yıl Scorsese, De Niro ve Pacino ilk kez bir film için bir arada 3 yıl TP-Link'in akıllı prizi HS110'u inceliyoruz 3 yıl Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek 3 yıl WhatsApp'ın Android sürümü yeni özelliklerle güncellendi 3 yıl Yeni 39 dolarlık Android telefon BLU Energy JR üç günlük pil ömrü sunuyor 3 yıl Asus Zenfone 3 tanıtımı için takvimler 30 Mayıs'ı gösteriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim