İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı

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Tamamen silahsız olan ACTUV, denizin altını ve üstünü tarayabilen sensörlerle donanmış durumda. Gemi herhangi bir ön uyarı sisteminden örneğin insanlı, inansız uçaklarından veya dubalardan gelen bilgiyi araştırmak üzere 30-90 günlük görevlere gönderilebiliyor.

Uluslar arası uygulamalar gereği tam bir çarpışma önleyici sistemler ile donatılmış olan gemi radar, optik ışık algılayıcılar, uluslar arası kimlik tespit isteği sistemi ve infared alıcılar ile etrafına dikkat ediyor.

Görev bölgesine varan gemi ilk olarak aktif ve pasif sonar ile etrafı taramakta, sonra iki yüksek frekanslı sonar ile detaylı yer tespiti yaptıktan sonra yaklaşıp manyetometre ile hedefe kitlenmekte. Bu şekilde gerekirse denizaltıyı ana limanına kadar takip de edebilmekte.

Ucuz ve sessiz olan dizel elektrik motorlu denizaltılar son yıllarda gürültülü ve büyük nükleer denizaltılara karşı sayıca üstünlük sağlayarak daha ciddi tehdit oluşturması nedeniyle günlük 700 bin dolar olan destroyer işletme masrafı yerine günlük sadece 15-20 bin dolarlık bu tür gemiler ile kıyıya yaklaşan denizaltıları takip edilebiliyor.

Gemi ayrıca mayın tarama, malzeme tedarik ve keşif gibi görevler içinde kullanılabilecek.

https://www.google.com.tr/search?q=actuv&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=tr-tr