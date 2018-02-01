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İlk kez altın karşılığı bir kripto para birimi piyasaya sürülüyor

Kripto para birimlerinin gerçek bir değer karşılığı olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İngiliz para basım kuruluşu Royal Mint bir gram altın karşılığında kendi kripto parasını geliştirdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar kripto para birimleri ile ilgili en önemli eleştiri fiziksel bir karşılığının olmaması şeklindeydi. Yavaş yavaş fiziksel karşılığı olan kripto para birimleri görmeye başlayacağız.

Bir süre önce Avustralyalı Perth Mint metal rafinerisi, değerli metallerin karşılığı olan kendi kripto para birimini geliştireceğini duyurmuştu. İngiliz para birimini basan devlet kuruluşu Royal Mint, çıtayı yükseltti.

Royal Mint Gold nedir?

RM altında faaliyet gösteren altın işletmecisi Royal Mint Bullion, karşılığı altın olarak saklanacak para birimi geliştirdiklerini duyurdu. Royal Mint Gold (RMG) adıyla işlem görecek olan kripto para birimi dünyada bir ilk olacak.

Ayrıca Bkz. "Brisbane havalimanı kripto paralar ile alışveriş imkânı sunuyor"

Kuruluş altının her zaman güvenli liman olduğunu ancak Bitcoin gibi para birimlerinin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan RMG fikri ortaya çıkmış.

Altının hali hazırdaki değerinden satın alınacak olan her RMG karşılığında bir gram altın RM kasalarında saklanacak. Değer artışı da altına oranla gerçekleşecek. Yani RMG tamamen altına bağlı bir para birimi olacak ve sayısı da altın rezervleri kadar yükselecek.

Bu bakımdan Bitcoin gibi bir anda patlayan değerler mevcut değil ve altın ne kadar giderse RMG de o kadar gidecek. Bu noktada RMG hiçbir zaman elde kalmayacak bir kripto para birimi gibi duruyor. Ayrıca bankadan bağımsız olarak kullanıcılar RMG birimini yani altınlarını borsalar arasında transfer edebilecekler. 

 

https://rmg.royalmint.com/ Yorum Yaz
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lzerk 1 yıl en beğenilen
Keriz silkeleme diye buna denir işte, ben 1 gram altın parası verip, senin sanal paranı alacam, sende benim verdiğim parayla altın rezervi yapacan :D
Gercekten üzülüyorum bu oyunlara gelen insanlara...
Keriz silkeleme diye buna denir işte, ben 1 gram altın parası verip, senin sanal paranı alacam, sende benim verdiğim parayla altın rezervi yapacan :DGercek...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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Soul741 1 yıl
Peki ben bu firmanın gerçekten altın barındırdığını nereden bileceğim? Denetleyen yok, ceza verecek olan yok. Tam bir keriz silkeleme.
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stalker(1979) 1 yıl
Yanlış anlamadıysam bizim elimizde 1 gram da olsa altın olmayacak. Adamların kasasında duracak bizdeki coin in altın karşılığı. Eee şimdiki bitcoinden çok da farkı yok yanılmıyorsam?
Yanlış anlamadıysam bizim elimizde 1 gram da olsa altın olmayacak. Adamların kasasında duracak bizdeki coin in altın karşılığı. Eee şimdiki bitcoinden çok da fa...
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1 Avatar
sedtere 1 yıl
BTC orospudan beterdir.Zamanında reklamını yapıp millete aldırdınız fahiş fiyattan ,şimdi bı ton insanın vebalini yaşayın bakalım.
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climanjero 1 yıl
bu konuda bir girişim "onegram token" adıyla hali hazırda mevcut zaten. yalnız izlenimler yine pek olumlu değil.
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agent1453 1 yıl
Açık açık enayi aranır demişler.
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arizaeren 1 yıl
Her zaman ki gibi fakirler konuşur zenginler kazanır. İyice düştüğünde kn bin kağıt yapıştırdım bitcoin şimdiden bin lira kar etmişim. Siz başon deyin durum ey fakirler:))
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zolzauza 1 yıl
Param olmadığı için bu coin olaylarina kedi ciğer misali anca bakiyorum. İşin güzel tarafı kafam rahat ...batti mı çıktı mı derdim yok. Züğürt tesellisi :)))
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hakankaran 1 yıl
Bu kripto para isinin suyu cikti 1400 kusur olmuslar ..kopek koin kedi oin derken birileri saglam koseyi dondu ..2006 dan beri forumun uyesi olarak donanimcoin cikarmayi teklif ediyorum.
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gxhero 1 yıl
Tükürücoin diye yerli milli para çıkmış ona saçın paraları...
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Osakawa 1 yıl
çıkan altın rezervine ve altın fiyatına göre düşüp yükselecekse çok gerekesiz, bankadan atın hesabı açılır ya da gidip bir çeyrek alınır daha iyi, en azından elinde somut bir şey olur. hiç olmadı git bitcoin al fiyatının yükselmesini bekle daha çok kâr edersin bu crypto paradan fazla.
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firat_kilic 1 yıl
insan çalışıyor enerjisini veriyor trilyonluk makineden daha değerli ve üretilemiyor. insanı çalıştırıp mining yapıp karşılığında bir tek elektrik suyunu geçim maliyeti verdiklerini düşün... adamı ekran kartı gibi kullanıyorlar değil mi? hemde bizim gibi ülkelerde az enerji verip, çok verim istiyorlar. Türk lirası adam kandırma parası olmuş.. Su gökten gelen su... 2006da 1.5 2tl iken 2014lerde 4.5tllere gelmişti dolarla mı satıyorlar suyu? kuru açıp bakmıştım ondan da pahalıydı... Bizim maaşlar neye indeksli? kağıt ile kandırıyorlar adamı hemde değer kaybeden kağıt...
Asıl soru şu.. insan iş gücü neye indeksli olmalı? indeksli olduktan sonrada değeri ne kadar olmalı..
Ülkemizde madde pahalı, insan&ruh ucuz...
mesela bilg. tel. araba ev pahalı vs.. ama insan ucuz... almaya kalk hiç birini alamassın ömrün biter.. ucuz iş gücü.. sonra dünya standardında adam beklerler iş anlamında fakat insana dünya standardında hak adalet değer vermezler.
Değerler sistemini coin vasıtası ile hep beraber öğreniyoruz... paranın yeniden icadı değerlerin belirlenmesi ve etki yolları...
dikkatini çekerim iyi oku.
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DH Misafiri 1 yıl
Bunun kasada altın saklamaktan farkı yok. Size yalnız sanal anahtar veriliyor. Kimliğinizde gizli kalabilir. Fakat sanal anahtarın çalınma tehlikesi olabilir. Ve o hükümete güvenmek zorunda kalacaksınız. Türkiyede de altın borsasında böyle bir şey yapabilir. Tüm dünyada kolay şekilde kullanabilir.
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