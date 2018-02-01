İlk kez altın karşılığı bir kripto para birimi piyasaya sürülüyor

Bugüne kadar kripto para birimleri ile ilgili en önemli eleştiri fiziksel bir karşılığının olmaması şeklindeydi. Yavaş yavaş fiziksel karşılığı olan kripto para birimleri görmeye başlayacağız.

Bir süre önce Avustralyalı Perth Mint metal rafinerisi, değerli metallerin karşılığı olan kendi kripto para birimini geliştireceğini duyurmuştu. İngiliz para birimini basan devlet kuruluşu Royal Mint, çıtayı yükseltti.

Royal Mint Gold nedir?

RM altında faaliyet gösteren altın işletmecisi Royal Mint Bullion, karşılığı altın olarak saklanacak para birimi geliştirdiklerini duyurdu. Royal Mint Gold (RMG) adıyla işlem görecek olan kripto para birimi dünyada bir ilk olacak.

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Kuruluş altının her zaman güvenli liman olduğunu ancak Bitcoin gibi para birimlerinin geleceğinin belirsiz olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan RMG fikri ortaya çıkmış.

Altının hali hazırdaki değerinden satın alınacak olan her RMG karşılığında bir gram altın RM kasalarında saklanacak. Değer artışı da altına oranla gerçekleşecek. Yani RMG tamamen altına bağlı bir para birimi olacak ve sayısı da altın rezervleri kadar yükselecek.

Bu bakımdan Bitcoin gibi bir anda patlayan değerler mevcut değil ve altın ne kadar giderse RMG de o kadar gidecek. Bu noktada RMG hiçbir zaman elde kalmayacak bir kripto para birimi gibi duruyor. Ayrıca bankadan bağımsız olarak kullanıcılar RMG birimini yani altınlarını borsalar arasında transfer edebilecekler.