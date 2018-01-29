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Brisbane havalimanı kripto paralar ile alışveriş imkânı sunuyor

Dünyada ilk kez bir havaalanı terminalinin içerisinde bulunan mağazalardan kripto paralar ile alışveriş yapılmasının önü açılıyor. Söz konusu Avustralya’nın Brisbane havalimanı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Brisbane havalimanı kripto paralar ile alışveriş imkânı sunuyor

Son dönemde kripto paralar ile ilgili birbiri ardına gelen olumsuz haberler sonrasında büyük bir değer düşüşü yaşanıyor. Bununla birlikte alışverişlerde kripto para kullanımına ilgi her geçen gün artıyor.

Trendi kaçırmak istemiyor

Avustralya’nın Brisbane havalimanı, terminal içerisindeki mağazalarda kripto paralar ile alışveriş yapmaya imkân sağlayacaklarını açıkladı. TravelbyBit platformu ile yapılan ortaklık kapsamında yolcular Bitcoin, Ethereum, Dash gibi pek çok kripto para birimini kullanarak alışveriş yapabilecekler ve yemek yiyebilecekler.

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Havalimanı yönetimi dünyada kripto para ile alışveriş yapılan ilk havalimanı olduklarını belirtiyor. Kripto paralara yatırım yapan ve uluslararası seyahat eden pek çok insan olduğuna dikkat çeken yönetim yeni girişimin anlamlı olduğunu belirtiyor.

TravelbyBit ise kripto paraların etki alanını giderek genişlettiğini ve banka ücreti olmaması sayesinde çok avantajlı bir alışveriş imkânı sunduğunu belirtiyor. Taraflar yeni girişimin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyor. 

 

https://www.coindesk.com/brisbane-airport-to-launch-in-terminal-cryptocurrency-payments/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Roquish06 1 yıl
Kaçınılmaz
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sniper23 1 yıl
Doğrusu BTC, ETH, DASH gibi oynak para birimleri ile alışveriş yapmak ne kadar doğru merak ediyorum doğrusu. Bunun için TETHER gibi birimler daha mantıklı geliyor.
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