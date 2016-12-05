İlk kez kış gören Tesla Model X'in martı kanat kapıları testi geçti mi?

Eylül 2015'te satışına başlanan Tesla Model X SUV'lerın büyük çoğunluğu ilk kez kış görüyor. Bu durum özellikle Tesla'nın tescilli Martı Kanat kapıları için aracın en büyük testi olacak. Kanada’nın doğusunda yer alan Quebec'te geçen hafta iyi kar fırtınası vardı ve bir Model X sahibi potansiyel Model X alıcılarının en büyük endişelerinden biri olan Martı Kanat kapıları test etti.

Özellikle karlı bir fırtınadan sonra veya buz kaplı olup donduğunda otomatik kapılar ve sensörlerin nasıl performans göstereceği merak konusuydu. Araç sahibi tarafından yayınlanan video, üzerinde birkaç santim kar olan Martı Kanat kapıların açılırken yeterince iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Kar fırtınasının ardından, Model X'in kapılarının hala sorunsuz bir şekilde çalışabildiğini görüyoruz.

Landry (@landry974) tarafından paylaşılan bir video ( 2 Ara 2016, 21:24 PST )

Tesla, Kaliforniya'da tasarlanmış olmasına rağmen araçlarını özellikle zorlu kış şartlarına adapte edebilmek için büyük çaba sarf etmiş gibi görünüyor. Bu durum özellikle markanın Norveç gibi ülkelerde popüler olduğu göz önüne alındığında son derece önem taşıyor. Örneğin, şirketin geri çekilebilir kapı kolları soğuk iklim koşullarında kapsamlı testlere girmişti:

Model X sahipleri araçlarıyla bağlantı kurabilir durumdaysa, araca girmeden önce herhangi bir menzil kaybetme riski olmadan kabini her zaman önceden ısıtabiliyorlar. Model X'in genel kış sürüş performansına gelince, bir sorun olmamalı. Çünkü Model S'in kış sürüşü performansı övgü toplamış ve Model X aynı aktarma organları ile donatılmıştı.

https://electrek.co/2016/12/04/tesla-model-x-falcon-wing-doors-snow/