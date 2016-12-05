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İlk kez kış gören Tesla Model X'in martı kanat kapıları testi geçti mi?

Tesla Model X müşterilerinin çoğu araçlarıyla ilk kışı geçiriyor. Aracın Martı Kanat otomatik kapılarının karlı bir fırtınadan sonra nasıl performans göstereceği merak konusuydu...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,4b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Eylül 2015'te satışına başlanan Tesla Model X SUV'lerın büyük çoğunluğu ilk kez kış görüyor. Bu durum özellikle Tesla'nın tescilli Martı Kanat kapıları için aracın en büyük testi olacak. Kanada’nın doğusunda yer alan Quebec'te geçen hafta iyi kar fırtınası vardı ve bir Model X sahibi potansiyel Model X alıcılarının en büyük endişelerinden biri olan Martı Kanat kapıları test etti.
Özellikle karlı bir fırtınadan sonra veya buz kaplı olup donduğunda otomatik kapılar ve sensörlerin nasıl performans göstereceği merak konusuydu. Araç sahibi tarafından yayınlanan video, üzerinde birkaç santim kar olan Martı Kanat kapıların açılırken yeterince iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Kar fırtınasının ardından, Model X'in kapılarının hala sorunsuz bir şekilde çalışabildiğini görüyoruz.
Tesla, Kaliforniya'da tasarlanmış olmasına rağmen araçlarını özellikle zorlu kış şartlarına adapte edebilmek için büyük çaba sarf etmiş gibi görünüyor. Bu durum özellikle markanın Norveç gibi ülkelerde popüler olduğu göz önüne alındığında son derece önem taşıyor. Örneğin, şirketin geri çekilebilir kapı kolları soğuk iklim koşullarında kapsamlı testlere girmişti:
Model X sahipleri araçlarıyla bağlantı kurabilir durumdaysa, araca girmeden önce herhangi bir menzil kaybetme riski olmadan kabini her zaman önceden ısıtabiliyorlar. Model X'in genel kış sürüş performansına gelince, bir sorun olmamalı. Çünkü Model S'in kış sürüşü performansı övgü toplamış ve Model X aynı aktarma organları ile donatılmıştı.

https://electrek.co/2016/12/04/tesla-model-x-falcon-wing-doors-snow/ Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl en beğenilen
simit atınca açılıyor
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PaTRaiN1 2 yıl
Model S Dört Çeker
Yanıtla +8
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TheCaliph_ 2 yıl
Aaaaaa gecmis mi ?

Zaten milyon tane test yapan muhendisin aklina bu arabanin karda buzda da kullanilacagi gelmemistir

Kosedeki bakkal soylemistir belki abi arabayi yaptiniz da karda kista bu marti kanat sorun olmasin bak
1 Yanıt Yanıtla +2
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Code140 2 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Aaaaaa gecmis mi ?

Zaten milyon tane test yapan muhendisin aklina bu arabanin karda buzda da kullanilacagi gelmemistir

Kosedeki bakkal soylemistir belki abi arabayi yaptiniz da karda kista bu marti kanat sorun olmasin bak

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sdc55 2 yıl
testi başarır
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kadirirdem 2 yıl
favori arabam model s...
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34dxf 2 yıl
Yarin tesla arabanin lastigi patladi haberini yapin.
Ertesi gün teslanin yolda şarji bitti yolda kaldi diye haber yapin.
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BekirTemel 2 yıl
Teslanın bu konuda afallayacağını düşünmek bile akıl dışı geliyor bana.
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Jeopol 2 yıl
yalniz ortada zorlayacak bir durum gormedim. benim yasadigim yerlerde de bu sekilde cok karli olabiliyor. ancak videoda gorulen durum yumusak kar. elinle ittirsen kar yere duser. bu tip durumda hic bir arac zorlanmaz zaten.
asil mesele kar yagdiktan sonra yavas yavas erirken ani bastiran soguklarda ortaya cikar. o zaman araba karla degil buzla kaplaniyor. aracin camlarini filan buzdan kazimak gerekiyor. hatta kapilar donuyor ancak cok guclu bir sekilde cekersen acilabiliyor.
kisaca bu videoda gorulen durum pek de zorlu bir durum degil.
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suslu76 2 yıl
Model S'in rear-wheel ve all-wheel drive versiyonlari mevcut bildigim kadari ile
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PaTRaiN1 2 yıl
Model S Dört Çeker
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PRODJ 2 yıl
Çalışmaması ilginç olurdu.Yapılan arge çalışmalarında tüm bu durumlar göz önüne alınmıştır zaten.
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JoeyBane 2 yıl en beğenilen
simit atınca açılıyor
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XPerience 2 yıl JoeyBane
JoeyBane

simit atınca açılıyor

Efsane yorum tebrikler
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Efective 2 yıl JoeyBane
Sebepsizce güldüm.
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