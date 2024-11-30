İlk Lunar Lake el konsolu: MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör El konsolu pazarında bildiğiniz gibi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu rekabete "Claw" ile dahil olan MSI ise, şimdi ilk Intel Lunar Lake el konsolu MSI Claw 8 AI+ modelini duyurdu. Potansiyel olarak ROG Ally X'e rakip olacak model, VRR ve 120Hz destekli 8 inç FHD ekran ve artırılmış batarya kapasitesi ile geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı

Windows tabanlı MSI Claw 8 AI+, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Lunar Lake işlemcilerden güç alıyor ve 8 Xe2 çekirdekli Arc A140V GPU ile geliyor. Firma, 2 model satışa sunacak ve giriş modelinde Core Ultra 7 256V ile 16 GB LPDDR5X-8533 bellekler bulunacak. Üst sürümde ise, Core Ultra 7 258V işlemci ile 32GB LPDDR5X-8533 bellek bulunacak.

Yeni sürümdeki en büyük yükseltme ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Lunar Lake'e geçiş. Ayrıca uyumlu oyunlarda Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini destekleyen MSI Claw, böylelikle "AAA oyunları zahmetsizce" oynatabilecek, en azından firmaya göre durum bu.

Tam Boyutta Gör 794 gram ağırlığıyla orijinal Steam Deck'ten daha ağır olan Claw, 29,9 cm genişliğinde, 12,2 cm yüksekliğinde ve 2,4 cm kalınlığında. Dolayısıyla boyutlar çok fazla değişmedi. Ağırlık artışının en büyük nedeni ise, 80Wh'ye çıkan pil kapasitesi. Diğer tarafta dokunsal düğmeler ve Hall efektli tetikleyicilerle donatılan Claw 8 AI+, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 8 inç boyutlarında IPS ekranla geliyor.

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El konsolununu diğer özellikler arasında ise 1TB PCIe M.2 depolama, 2x Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve parmak izi sensörü bulunuyor. Yazılım tarafındaysa Claw, oyunlarınıza ve oyun kütüphanelerinize kısayollar sunmak için MSI'ın kendi MSI Center M yazılımı ile Windows 11'i çalıştırıyor.

MSI Claw 8 AI+ fiyatı ve çıkış tarihi

Yukarıda da dediğimiz gibi MSI, Claw 8 AI+ konsolunu iki model olarak satışa çıkaracak. Bunlar 799 ila 899 dolar arasında değişen fiyatlara sahip olacak. Giriş katmanında Core Ultra 7 256V bulunurken en üst konfigürasyonda Core Ultra 7 258V olacak. MSI Claw, 25 Aralık'ta satışa çıkacak.

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İlk Lunar Lake el konsolu: MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı