Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlk Lunar Lake el konsolu: MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı

    MSI yeni el konsolu MSI Claw 8 AI+ modelini tanıttı. Steam Deck ve Rog Ally’a doğrudan rakip olan cihaz, Intel Lunar Lake işlemciler ile geliyor. İşte MSI Claw 8 AI+ fiyatı ve özellikleri...
    İlk Lunar Lake el konsolu: MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    El konsolu pazarında bildiğiniz gibi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu rekabete "Claw" ile dahil olan MSI ise, şimdi ilk Intel Lunar Lake el konsolu MSI Claw 8 AI+ modelini duyurdu. Potansiyel olarak ROG Ally X'e rakip olacak model, VRR ve 120Hz destekli 8 inç FHD ekran ve artırılmış batarya kapasitesi ile geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı

    Windows tabanlı MSI Claw 8 AI+, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Lunar Lake işlemcilerden güç alıyor ve 8 Xe2 çekirdekli Arc A140V GPU ile geliyor. Firma, 2 model satışa sunacak ve giriş modelinde Core Ultra 7 256V ile 16 GB LPDDR5X-8533 bellekler bulunacak. Üst sürümde ise, Core Ultra 7 258V işlemci ile 32GB LPDDR5X-8533 bellek bulunacak. 

    Yeni sürümdeki en büyük yükseltme ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Lunar Lake'e geçiş. Ayrıca uyumlu oyunlarda Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini destekleyen MSI Claw, böylelikle "AAA oyunları zahmetsizce" oynatabilecek, en azından firmaya göre durum bu. 

    İlk Lunar Lake el konsolu: MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    794 gram ağırlığıyla orijinal Steam Deck'ten daha ağır olan Claw, 29,9 cm genişliğinde, 12,2 cm yüksekliğinde ve 2,4 cm kalınlığında. Dolayısıyla boyutlar çok fazla değişmedi. Ağırlık artışının en büyük nedeni ise, 80Wh'ye çıkan pil kapasitesi. Diğer tarafta dokunsal düğmeler ve Hall efektli tetikleyicilerle donatılan Claw 8 AI+, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunan 8 inç boyutlarında IPS ekranla geliyor. 

    El konsolununu diğer özellikler arasında ise 1TB PCIe M.2 depolama, 2x Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve parmak izi sensörü bulunuyor. Yazılım tarafındaysa Claw, oyunlarınıza ve oyun kütüphanelerinize kısayollar sunmak için MSI'ın kendi MSI Center M yazılımı ile Windows 11'i çalıştırıyor. 

    MSI Claw 8 AI+ fiyatı ve çıkış tarihi

    Yukarıda da dediğimiz gibi MSI, Claw 8 AI+ konsolunu iki model olarak satışa çıkaracak. Bunlar 799 ila 899 dolar arasında değişen fiyatlara sahip olacak. Giriş katmanında Core Ultra 7 256V bulunurken en üst konfigürasyonda Core Ultra 7 258V olacak. MSI Claw, 25 Aralık'ta satışa çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en kaliteli oto koltuk kılıfı hangisi tv de usb den video izleme formatı 1.4 tsi passat alınır mı yağ pompası ömrü vites kutusu hararet neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız