MSI Claw 8 AI+ tanıtıldı
Windows tabanlı MSI Claw 8 AI+, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Lunar Lake işlemcilerden güç alıyor ve 8 Xe2 çekirdekli Arc A140V GPU ile geliyor. Firma, 2 model satışa sunacak ve giriş modelinde Core Ultra 7 256V ile 16 GB LPDDR5X-8533 bellekler bulunacak. Üst sürümde ise, Core Ultra 7 258V işlemci ile 32GB LPDDR5X-8533 bellek bulunacak.
Yeni sürümdeki en büyük yükseltme ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Lunar Lake'e geçiş. Ayrıca uyumlu oyunlarda Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini destekleyen MSI Claw, böylelikle "AAA oyunları zahmetsizce" oynatabilecek, en azından firmaya göre durum bu.
El konsolununu diğer özellikler arasında ise 1TB PCIe M.2 depolama, 2x Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve parmak izi sensörü bulunuyor. Yazılım tarafındaysa Claw, oyunlarınıza ve oyun kütüphanelerinize kısayollar sunmak için MSI'ın kendi MSI Center M yazılımı ile Windows 11'i çalıştırıyor.
MSI Claw 8 AI+ fiyatı ve çıkış tarihi
Yukarıda da dediğimiz gibi MSI, Claw 8 AI+ konsolunu iki model olarak satışa çıkaracak. Bunlar 799 ila 899 dolar arasında değişen fiyatlara sahip olacak. Giriş katmanında Core Ultra 7 256V bulunurken en üst konfigürasyonda Core Ultra 7 258V olacak. MSI Claw, 25 Aralık'ta satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.