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    Nintendo Switch 2: Yeni konsolun lansman tarihi sızdırıldı!

    Nintendo Switch 2'nin lansman çizelgesi şimdiden belirlenmiş olabilir. İkinci nesil el konsolu, son sızıntılara göre Mart 2025'e kadar raflarda olacak. İşte detaylar...
    Nintendo Switch 2: Yeni konsolun lansman tarihi sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce yeni konsolun 2025 yılında vitrine çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak bu tarih daha da erkene alınmış olabilir. Yeni iddialara göre, konsolun Mart 2025'e kadar piyasaya sürüleceği düşünülüyor. 

    Bekleyiş çok yakında sonlanıyor

    Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2, söylentilere göre 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacak ve Mart ayında global olarak piyasaya sürülecek. Rapora göre 650.000’den fazla cihazın şimdiden farklı bölgelere sevk edildiği ve Eylül ayından bu yana üretim için büyük miktarda bileşen hazırlandığı belirtiliyor.

    Nintendo Switch 2: Yeni konsolun lansman tarihi sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Switch 2'nin çıkış tarihiyle ilgili bu bilgiler, güvenilir bir kaynağın ifadelerine dayanıyor. Örneğin, The Legend of Heroes: Trails in the Sky remake duyurusu gibi tahminleri doğru çıkan bu kaynak, içeriden bilgi alıyor olabilir. Ayrıca konsolun Mart 2025 tarihinde piyasaya çıkması, şirketin mali yıl sonuna kadar yeni nesil bir ürün tanıtacağını doğrulayan açıklamalarıyla da örtüşüyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için son söz yine Nintendo'nun olacak.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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