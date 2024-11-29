Bekleyiş çok yakında sonlanıyor
Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2, söylentilere göre 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacak ve Mart ayında global olarak piyasaya sürülecek. Rapora göre 650.000’den fazla cihazın şimdiden farklı bölgelere sevk edildiği ve Eylül ayından bu yana üretim için büyük miktarda bileşen hazırlandığı belirtiliyor.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.