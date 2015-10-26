İlk taraf oyun geliştiriciler PS Vita platformundan çekiliyor

Mobil oyunların önlenemez yükselişi özellikle el konsolu sektörünün zayıflamasına neden oluyor. Buna bir de masaüstü konsolların hakimiyeti eklenince PS Vita için Japonya dışında ayakta durabilmek oldukça zorlaştı.





Bir süre önce PlayStation 4 platformunun Remote Play oyun akış özelliğine PS Vita konsolunu dahil ederek biraz daha hareketlilik kazandırmaya çalışan Sony, bununla birlikte konsolu yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı.





Sony kıdemli başkan yardımcısı Masayasu Ito, ilk taraf stüdyoların PS Vita için herhangi bir oyun geliştirmediklerini açıkladı. Sony yeni platformu PS4'e daha fazla özen gösteriyor ve oyun ağırlığı artık bu tarafa kaydırılmış durumda. Bunun anlamı Naughty Dog ve Evolution Studios gibi büyük stüdyolar tamamen PS Vita'dan elini eteğini çekiyor.





Sony'nin daha önce de PS Vita için cesaretlendirici açıklamalar yapmaması biraz endişeye sebep olurken, Ito üçüncü taraf geliştiricilerin PS Vita için yoğun bir çaba harcadıklarını sözlerine ekleyerek dumanlı havayı biraz dağıtmaya çalıştı. PS Vita genç tüketiciler arasında giderek daha fazla popüler oluyor ve Minecraft: PS Vita Edition gibi yapımları büyük ilgi görüyor. Üçüncü taraf geliştiriciler de bunun göz önünde bulunduruyor.





Önümüzdeki dönemde PS Vita için pek çok oyun hazırlık aşamasında. Bu emeklerin boşa gitmesini istemeyen Sony, genç tüketicilerin ilgisini tutabilmek adına bir süre önce PS Vita için yeni renk seçeneklerini piyasaya sürmüştü. Firmanın üçüncü taraf geliştiricilere daha fazla destek olması bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/gaming/it-s-official-there-are-no-first-party-titles-in-development-for-ps-vita-1307474