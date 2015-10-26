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İlk taraf oyun geliştiriciler PS Vita platformundan çekiliyor

Konsol dünyasında üreticilerin ürünlerini kendi stüdyoları ile desteklemeleri büyük önem taşıyor ve tüketici gözünde de önemini artırıyor. PS Vita ise bu destekten mahrum kalacak.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk taraf oyun geliştiriciler PS Vita platformundan çekiliyor

Mobil oyunların önlenemez yükselişi özellikle el konsolu sektörünün zayıflamasına neden oluyor. Buna bir de masaüstü konsolların hakimiyeti eklenince PS Vita için Japonya dışında ayakta durabilmek oldukça zorlaştı. 

Bir süre önce PlayStation 4 platformunun Remote Play oyun akış özelliğine PS Vita konsolunu dahil ederek biraz daha hareketlilik kazandırmaya çalışan Sony, bununla birlikte konsolu yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. 

Sony kıdemli başkan yardımcısı Masayasu Ito, ilk taraf stüdyoların PS Vita için herhangi bir oyun geliştirmediklerini açıkladı. Sony yeni platformu PS4'e daha fazla özen gösteriyor ve oyun ağırlığı artık bu tarafa kaydırılmış durumda. Bunun anlamı Naughty Dog ve Evolution Studios gibi büyük stüdyolar tamamen PS Vita'dan elini eteğini çekiyor.

Sony'nin daha önce de PS Vita için cesaretlendirici açıklamalar yapmaması biraz endişeye sebep olurken, Ito üçüncü taraf geliştiricilerin PS Vita için yoğun bir çaba harcadıklarını sözlerine ekleyerek dumanlı havayı biraz dağıtmaya çalıştı. PS Vita genç tüketiciler arasında giderek daha fazla popüler oluyor ve Minecraft: PS Vita Edition gibi yapımları büyük ilgi görüyor. Üçüncü taraf geliştiriciler de bunun göz önünde bulunduruyor. 

Önümüzdeki dönemde PS Vita için pek çok oyun hazırlık aşamasında. Bu emeklerin boşa gitmesini istemeyen Sony, genç tüketicilerin ilgisini tutabilmek adına bir süre önce PS Vita için yeni renk seçeneklerini piyasaya sürmüştü. Firmanın üçüncü taraf geliştiricilere daha fazla destek olması bekleniyor. 

http://www.techradar.com/news/gaming/it-s-official-there-are-no-first-party-titles-in-development-for-ps-vita-1307474 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 3 yıl
hepsi bir arada hale gelen akıllı telefonlar bu özel oyun oynama düzlemini neredeyse yok etti sayılır. Geçiştirmelik ayak üstü oyun için cebinizden cep telefonunuzu çıkarıp oynayabiliyordunuz ama şimdi bilgisyar oyunlarından farksız cep telefonu oyunlarının. Kim ne yapsın artık PSP'yi? Çok özel meraklılarına hitap edebilir. Ama hepsi bir arada cihazlarda enerji sonsuz olmadığı için el konsollarının daha güçlü sistem ve batarya ömürleri ile asla ölmeyeceğine de eminim. Chipsetlerin boyutları artık çok küçüldü. 5 yıl öncesinin masaüstü gpuları küçültülüp bu düzleme uyarlanabilirse o zamanın PC oyunlarını el konsolunda oynamak isteyecek çok insan var. Dead Space'i ya da GTA 4'ü el konsollarına getirebilirler. Dead Space zaten var deyip de amatörlüğünüzü göstermeyin. Sözünü ettiğim birebir PC sürümü. Lafın kısası el konsolu ölmüş gibi görünse de o kadar kolay ölmez.
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Bu cihazı sony kendi öldürdü oyun çıkmadı AA diyebileceğin sonra hafıza kartları farklı özel bir tür ve pahalıydı cihaz çıktıdında 30 tane oyunu vardı çok iyi hatırlıyorum 1.5 saatlik inceleme yapmıştı mesut-erdinç abiler şimdi sonra vitayı ne yaptın die unutmuştur yerini belki de elden çıkartmıştır
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Kirk Lee 3 yıl
Akıllı telefon ve tablet pazarında arada kaynayıp gideceği belliydi zaten...
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MALTHAEL 3 yıl
O değilde nintendo nun yeni konsolu için canavar diyorlar . O çıktığında PS4 ve XONE ne yapacak asıl ben onu merak ediyorum zira Vita öleli kaç yıl oluyor
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ankasr13e 3 yıl
Allah bildigi gibi yapsin Sony. Yatiyor konsol evde! Nereye koydugmu unuttum bile.
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Voidian 3 yıl
Sanki her gün tekrar vitaya oyun yapmaktan vaz geçiyo, haftada bi bu haberi görür olduk.Sony yıllar önce vitaya oyun çıkarmayacağını açıklamıştı.
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Grkwnxs 3 yıl
Güzelim konsolu çöp ettiler
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Patren 3 yıl
akıllı telefonlar vitayı öldürdü
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Ciddiyetsiz 3 yıl Patren
patren
akıllı telefonlar vitayı öldürdü

Akıllı telefonlar nintento 3ds'e pek dokunmadı galiba
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