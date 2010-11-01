Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk Transit Connect Electric filosu Kanada'da oluşturuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk Transit Connect Electric filosu Kanada'da oluşturuluyor
Tam Boyutta Gör

Bütün markalar gibi elektrikli otomobillerini ardı ardına tanıtmaya devam eden Ford, daha önceden tanıttığı ve özellikle filo müşterilerinin ilgisini çeken Transit Connect Electric modelinin satışlarına çok kısa zaman içinde başlıyor. Transit Connect Electric'lerin ilk müşterileri ise Kanadalı olacak: Kanada Posta Servisi filosunu Transit Connect Electric ile yeniliyor.

Ford ile yapılan önemli bir anlaşma sonucu Kanada Posta Servisi, Ford'un elektrikli hafif ticari aracını alan ilk müşterilerden olacak. Bu yılın sonuna kadar deneme amaçlı 1 adet Transit Connect Electric gönderilecek ve sorun yaşanmadığı takdirde 2011 yılı içerisinde daha fazla elektrikli Transit Kanada Posta Servisine ulaştırılacak. Ford'la birlikte çalışan ve standart Transit Connectleri Transit Connect Electic versiyonuna çeviren Azure Dynamics şirketinin CEO'su Scott Harrison da yaptığı açıklamayla, 0 emisyon ve yakıt tüketimine sahip bu otomobilin çevre için çok önemli olduğunu ve Kanada Posta Servisi gibi şirketlerin artmasıyla bu tarz araçların geliştirilmesinin daha kolay olabileceğini belirtti.

Maksimum 128 kilmotrelik menzile sahip Transit Connect Electriclerin Kanadalı şirkette menzil değerlerinde problem yaşamayacağı açıklanırken, bataryaların Kanada'nın sert ikliminde nasıl davranış sergileyecekleri konusunda ise bir takım endişelerin olduğu belirtiliyor.

İlk Transit Connect Electric filosu Kanada'da oluşturuluyor
Tam Boyutta Gör
İlk Transit Connect Electric filosu Kanada'da oluşturuluyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GT_500 9 yıl
AUTOSHOW da gelir diye beklemiştim ama malesef, gidip sadece focus bev elektirikli aracı görebilirsiniz.Başındaki mankeninde bi bilgisi yok...

En güzel yanı ecoboost motorlardı,

Connecte gelince normalin elektirkliye çevrilmesi güzel bi olay tabi maliyet ve Türkiyedeki rolu ne olur bilemeyiz.Burda doğan ve ihraç edilmiş bi araç sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Bizim ülkemizde de biz ölmeden yaygınlaştıklarını görebilirmiyiz acaba?? gerçi şu an yaygınlaştıkları bir ülke yok ama biz kullanamadan gitcez sanırım.. sadece okuduğumuz haberlerle kalıcaz gibime geliyor.. Artık öteki tarafta sorarız ne oldu bitti diye :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemrek 9 yıl

Batuist

Bizim ülkemizde de biz ölmeden yaygınlaştıklarını görebilirmiyiz acaba?? gerçi şu an yaygınlaştıkları bir ülke yok ama biz kullanamadan gitcez sanırım.. sadece okuduğumuz haberlerle kalıcaz gibime geliyor.. Artık öteki tarafta sorarız ne oldu bitti diye :))



cep telefonu nu abd den ne kadar sonra kullanmaya başladık? hybrit leri ne kadar sonra kullanmaya başladık?

arada 3 5 sene ya var ya yok. allah ömür versin yakın zamanda görürüz bizde. itü karsan ın j9 larını elektrikliye çeviriyor farz-ı misal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPod Touch/iPhone uygulaması 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -9- 9 yıl ASUS EAH6850 @ 1GHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim