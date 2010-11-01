İlk Transit Connect Electric filosu Kanada'da oluşturuluyor

Bütün markalar gibi elektrikli otomobillerini ardı ardına tanıtmaya devam eden Ford, daha önceden tanıttığı ve özellikle filo müşterilerinin ilgisini çeken Transit Connect Electric modelinin satışlarına çok kısa zaman içinde başlıyor. Transit Connect Electric'lerin ilk müşterileri ise Kanadalı olacak: Kanada Posta Servisi filosunu Transit Connect Electric ile yeniliyor.

Ford ile yapılan önemli bir anlaşma sonucu Kanada Posta Servisi, Ford'un elektrikli hafif ticari aracını alan ilk müşterilerden olacak. Bu yılın sonuna kadar deneme amaçlı 1 adet Transit Connect Electric gönderilecek ve sorun yaşanmadığı takdirde 2011 yılı içerisinde daha fazla elektrikli Transit Kanada Posta Servisine ulaştırılacak. Ford'la birlikte çalışan ve standart Transit Connectleri Transit Connect Electic versiyonuna çeviren Azure Dynamics şirketinin CEO'su Scott Harrison da yaptığı açıklamayla, 0 emisyon ve yakıt tüketimine sahip bu otomobilin çevre için çok önemli olduğunu ve Kanada Posta Servisi gibi şirketlerin artmasıyla bu tarz araçların geliştirilmesinin daha kolay olabileceğini belirtti.

Maksimum 128 kilmotrelik menzile sahip Transit Connect Electriclerin Kanadalı şirkette menzil değerlerinde problem yaşamayacağı açıklanırken, bataryaların Kanada'nın sert ikliminde nasıl davranış sergileyecekleri konusunda ise bir takım endişelerin olduğu belirtiliyor.