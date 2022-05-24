İlk Türk uzay yolcusu olmak için kaç kişinin başvuru yaptığı açıklandı

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Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcusu (astronot) olmak isteyen vatandaşlar için online başvurular alınmaya başlandı. 23 Haziran 2022 tarihine kadar uzaya.gov.tr adresi üzerinden alınacak başvurular sonucunda 2 aday belirlenecek. Adaylardan biri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün süreyle bilimsel araştırmalar yürütecek.

2 milyon 700 bin kişi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya.gov.tr adresi üzerinden kaç kişinin başvuru yaptığını açıkladı. İlk günde yoğun ilgi gören uzaya.gov.tr adresini 2 milyon 700 bin kişi ziyaret etti. Yaklaşık 27 bin kişi başvuru için kayıt oluşturdu ancak tüm şartları karşılayarak başvurusunu tamamlayan kişi sayısı 150 olarak açıklandı.

Uzayda 10 gün kalacak

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olarak seçilen kişi önce Türkiye’de sonra ABD’de eğitim görecek. Eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ve 2023 yılında uzayda 10 gün kalacak.

Türkiye'nin ilk astronotu olmak için başvurular açıldı 23 sa. önce eklendi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nu bugüne kadar 20 farklı ülkeden (büyük bölümü bilim insanı olmak üzere) 258 kişi ziyaret etme fırsatı buldu. Şu ana kadar 3 binden fazla deney yapıldı. Uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcusu, kendisinin ya da Türkiye’deki diğer bilim insanlarının bilimsel test ve deneylerini istasyondaki yer çekimsiz uzay ortamında test ederek bilime katkı sağlayacak.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru için uzaya.gov.tr adresinden en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Gerekli kriterler, sitede detaylı bir şekilde yazıyor.

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