Türkiye'nin ilk astronotu olmak için başvurular başladı: İşte başvuru şartları!

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl yapılan duyurunun ardından Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için uzaya bir vatandaş gönderileceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de ilk insanlı uzay görevinde yer almak için de başvurular başladı.

Oyun sektörü, GameX 2022 iş geliştirme alanında buluştu 7 sa. önce eklendi

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinde uzaya gitmek istiyorsanız şu anda buradaki sayfadan başvurabilirsiniz. Başvuru yapmak için son tarih 23 Haziran 2022.

Uzay Görevi İçin Başvuru Şartları

Şartlara baktığımızda ilk göze çarpanın 1977 yılından sonra doğmak olduğunu görebiliyoruz, yani 45 yaşından küçük birisi aranıyor. Ayrıca çok iyi derecede İngilizce biliyor olmak ve Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak da dikkat çeken detaylar arasında.

Başvuru şartlarının tamamını detaylı bir şekilde burada bulabilirsiniz.

Uzay Görevinin Tanımı ve Özellikleri

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türkiye'nin ilk astronotu olmak için başvurular açıldı