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Imagination Technologies, Warrior adlı işlemci çekirdeğini duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Imagination Technologies, Warrior adlı işlemci çekirdeğini duyurdu

Mobil platformlarda ve entegre sistemlerde mobil işlemci dendiğinde akla ilk gelen isim olan ARM, pazara hakim olmakla birlikte Intel tarafından şimdilik zayıf bir rekabet görüyor. Bunun dışında ARM'ın görünen bir rakibi yok. 

Ancak ARM'ın esinlendiği aynı mikroişlemci yapısını temel alan ve ARM kadar eski bir mobil işlemci tasarımcısı var ki o da MIPS. MIPS, bugüne kadar kendi mobil işlemcilerini tasarladı ve piyasaya sürdü. Ağırlıklı olarak entegre sistem pazarında çok sayıda ortağı olan MIPS tek tük mobil cihazda boy gösterse de ARM kadar popüler olamadı.

Firma son olarak geçen yıl Apple'ın da hissesinin olduğu Imagination Technologies tarafından 100 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı.

MIPS son olarak Aptiv adlı 1.x GHZ saat hızlarında çalışan çekirdek ailesini tanıtmıştı. Tek çekirdekten 6 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen ailede giriş, orta ve üst seviyeye hitap edecek üç seri yer almaktaydı. Intel'in Hyper Threading teknolojisine benzer bir şekilde Multi-threading adlı bir teknoloji kullanan MIPS, yılın sonlarında piyasaya sürmek üzere Warrior adlı bir işlemci çekirdeği hazırladığını duyurdu.

32 ve 64 bitlik versiyonlara sahip olacak Warrior çekirdeği Multi-threading teknolojisini kullanmaya devam ederken, donanım ve yazılım sanallaştırmasını da beraberinde getiriyor. Güvenlik konusunda da üst seviye standartlar sunacak olan Warrior, üst seviye performansı düşük enerji tüketimi ile birleştirmeyi hedefliyor.

Imagination Technologies ayrıca popüler Power VR grafik işlemcileri ile de tanınıyor. MIPS işlemci ve Power VR grafik birimlerinin biraraya getirildiği yongada sistemleri ile firma ARM ve Intel ile rekabet edebilir. Ancak genel görüş MIPS'in Intel'i zorlayabileceği yönünde.


http://www.androidauthority.com/imagination-technologies-new-warrior-cpu-235676/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
ARM mimari olarak kendisiyle yarışan bir firma ama bir diğer taraftan bu işin bilinmeyen noktası
AMD olsun intel olsun bunların geliştirdikleri yeni nesil dahası kendi seri üretimlerinde bile şu an kullanmadıkları teknoloji patentlerini ARM'nin kullanmasına izin veriyorlar
çünkü üretim anlaşmalarında kazanılacak olan ticari gelirden belli bir payları var !
uzun lafın kısası kapitalizm bir noktada rekabeti boşa zaman ve kaynak kaybı olarak görür

yani ; 1 tane tablet alabilecek bir müşteriye, 100 $ dan 2 farklı teknoloji model sunmak yerine
125 $ a 2 farklı teknolojiyi bir arada suna bilecek bir mimari sunmak her 2 taraf içinde kendi geliştirdiği teknolojiyi rahat bir şekilde satabilmek anlamına gelir bu ticari bir partnerlik eşlik etmektir yani kar ortaklığı değildir çünkü her birinin uzmanlığı ve kategorisi farklı olduğu için boşu boşuna aynı teknolojiyi pazara satmaya çalışmak yerine en iyi oldukları konularda ürünlerinin satılması herkes için en iyisi !

kısacası ARM tek başına intel veya amd değil çünkü bir noktada ARM kendisiyle birlikte 3 yeni teknoloji üretici firmasının işbirliğidir. bu gün burada yazdıklarımı futbol takımı tutar gibi algılayanlar ilerki zamanda bilir kişi otoritelerin yorumlarıyla kabul edecek tirler zaten ( el-alemin ; co'su ce'si yazınca ok, ama memleketimin insanı yorum yapınca sen mühendis misin geyiği kaçınılmazdır ! :)
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Rubisco 5 yıl
Öyle bişey yok ya bildiğin bişeyi yannış ifade ediyorsun yada fena sallıyorsun. Tersinin doğru olduğu yerler var, AMD'nin ürünlerinde ARM kökenli kullandığı fonksiyonlar faln var. zmaan zman ihtiyaca göre bunlar yenileniyor.
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neo01470 5 yıl
Güzel bir haber..
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Rubisco 5 yıl
Intel'i niye zorluyor da ARM'yi zorlamıyor?

ProAptiv CortexA9'un yarısı büyüklüğünde, temel olarak aynı performansa sahipdi zaten. ARM yerine Mips tasarım yapan kaç firma çıktı?

Imagination Mips'i tek başına satın almadı zaten. Ortak girişim grubu Mips patentlerini satın aldı, bunların içinde Imagination da var.

Intel'in Silvermont'u şu anki A15'den daha güçlü ve daha düşük güç tüketen bi yapıda olacak gibi duruyor. Yeni nesil GPU içerek, hd2500 ayarında bi gücü olacak. Performans olarak 1.6 ghz Core2 ile belki karşılaştırılabilir gibi konumda olacak. 22nm üretilecek. Intel'in mi endişe etmesi gerekiyor bu durumda?

Intel'i sorunlu yapan tek şey uçuk fiyatı. Medfield cihazlar 550$'dan piyasaya çıktı (ilk Atom telefonlar). Düşe düşe 200 küsür $ lara indi sonra. CloverTrail içeren bi iki tane cihaz var, Lenovo gayet iyi gibi.

Yeni atom LTE filan ile batıda da kullanılabilir olacak. Perf / güç tüketimi açısından Intel aksine diğerlerinden iyi konumda olacak gibi duruyor.
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ssbrutality 5 yıl
İngiliz ARM Ne Kazandı Arkadaş..
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Rekabet, yeni tercihler her şey her zaman daha iyidir ..
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