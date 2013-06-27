Imagination Technologies, Warrior adlı işlemci çekirdeğini duyurdu





Mobil platformlarda ve entegre sistemlerde mobil işlemci dendiğinde akla ilk gelen isim olan ARM, pazara hakim olmakla birlikte Intel tarafından şimdilik zayıf bir rekabet görüyor. Bunun dışında ARM'ın görünen bir rakibi yok.





Ancak ARM'ın esinlendiği aynı mikroişlemci yapısını temel alan ve ARM kadar eski bir mobil işlemci tasarımcısı var ki o da MIPS. MIPS, bugüne kadar kendi mobil işlemcilerini tasarladı ve piyasaya sürdü. Ağırlıklı olarak entegre sistem pazarında çok sayıda ortağı olan MIPS tek tük mobil cihazda boy gösterse de ARM kadar popüler olamadı.





Firma son olarak geçen yıl Apple'ın da hissesinin olduğu Imagination Technologies tarafından 100 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı.





MIPS son olarak Aptiv adlı 1.x GHZ saat hızlarında çalışan çekirdek ailesini tanıtmıştı. Tek çekirdekten 6 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen ailede giriş, orta ve üst seviyeye hitap edecek üç seri yer almaktaydı. Intel'in Hyper Threading teknolojisine benzer bir şekilde Multi-threading adlı bir teknoloji kullanan MIPS, yılın sonlarında piyasaya sürmek üzere Warrior adlı bir işlemci çekirdeği hazırladığını duyurdu.





32 ve 64 bitlik versiyonlara sahip olacak Warrior çekirdeği Multi-threading teknolojisini kullanmaya devam ederken, donanım ve yazılım sanallaştırmasını da beraberinde getiriyor. Güvenlik konusunda da üst seviye standartlar sunacak olan Warrior, üst seviye performansı düşük enerji tüketimi ile birleştirmeyi hedefliyor.





Imagination Technologies ayrıca popüler Power VR grafik işlemcileri ile de tanınıyor. MIPS işlemci ve Power VR grafik birimlerinin biraraya getirildiği yongada sistemleri ile firma ARM ve Intel ile rekabet edebilir. Ancak genel görüş MIPS'in Intel'i zorlayabileceği yönünde.





http://www.androidauthority.com/imagination-technologies-new-warrior-cpu-235676/