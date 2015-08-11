Imagination ve Google, Vulkan platformu için ortaklık yapıyor

Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından çeşitli destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda. Şimdi de sırada Vulkan var.





Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Open GL ES 3.0'ın yerini alması planlanan Vulkan, donanım seviyesinde grafik optimizasyonu imkanı sunuyor. Ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük bindirmiyor ve sistemi de yormuyor. İlerleyen seviyelerde Vulkan'ın mobil ve PC platformuna ortak bir API şeklinde sunulması planlanıyor.





Imagination Technologies yılın ilk aylarında Vulkan programlama arayüzünü PowerVR grafik birimleri için optimize etmişti. Şimdi ise Google ile ortaklık yaparak PowerVR grafik birimi taşıyan Android cihazlarda Vulkan programlama arayüzü ile daha kaliteli ve daha akıcı grafikler sağlamayı amaçlıyor. Tegra cihazlarda bazı oyunların daha detaylı grafikler vermesi buna örnek olarak gösterilebilir.





Android tabanlı grafik geliştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtilen Vulkan arayüzü ile hazırlanmış ilk demo da SIGGRAPH 2015 etkinliğinde gösterildi. PowerVR 6 serisi grafik birimi taşıyan Nexus Player medya oynatıcısı üzerinde çalıştırılan demo The Gnome Horde adını taşıyor.





YouTube üzerinde paylaşılan bir videoda ise hazırlanan demo ile OpenGL ES 3.0 standardı temelinde hazırlanmış diğer bir demonun karşılaştırılması yansıtıldı. Çok akıcı olduğu görülen Vulkan arayüzü ayrıca enerji tasarrufuna da olumlu katkı yapıyor.





Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek.





Google, Vulkan programlama arayüzünü önümüzdeki Android sürümlerinden birine entegre etmeyi planlıyor. Ancak bu yıl es geçeceği muhtemel olduğu için en erken gelecek yıl sonlarında Android N sürümü ile bu entegrasyonu görebileceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2015/08/imagination-partners-google-demos-vulkan-api.html