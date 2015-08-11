Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Imagination ve Google, Vulkan platformu için ortaklık yapıyor

3 yıl
2,3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Imagination ve Google, Vulkan platformu için ortaklık yapıyor

Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından çeşitli destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda. Şimdi de sırada Vulkan var.

Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Open GL ES 3.0'ın yerini alması planlanan Vulkan, donanım seviyesinde grafik optimizasyonu imkanı sunuyor. Ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük bindirmiyor ve sistemi de yormuyor. İlerleyen seviyelerde Vulkan'ın mobil ve PC platformuna ortak bir API şeklinde sunulması planlanıyor. 

Imagination Technologies yılın ilk aylarında Vulkan programlama arayüzünü PowerVR grafik birimleri için optimize etmişti. Şimdi ise Google ile ortaklık yaparak PowerVR grafik birimi taşıyan Android cihazlarda Vulkan programlama arayüzü ile daha kaliteli ve daha akıcı grafikler sağlamayı amaçlıyor. Tegra cihazlarda bazı oyunların daha detaylı grafikler vermesi buna örnek olarak gösterilebilir.  

Android tabanlı grafik geliştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtilen Vulkan arayüzü ile hazırlanmış ilk demo da SIGGRAPH 2015 etkinliğinde gösterildi. PowerVR 6 serisi grafik birimi taşıyan Nexus Player medya oynatıcısı üzerinde çalıştırılan demo The Gnome Horde adını taşıyor. 

YouTube üzerinde paylaşılan bir videoda ise hazırlanan demo ile OpenGL ES 3.0 standardı temelinde hazırlanmış diğer bir demonun karşılaştırılması yansıtıldı. Çok akıcı olduğu görülen Vulkan arayüzü ayrıca enerji tasarrufuna da olumlu katkı yapıyor. 

Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek. 

Google, Vulkan programlama arayüzünü önümüzdeki Android sürümlerinden birine entegre etmeyi planlıyor. Ancak bu yıl es geçeceği muhtemel olduğu için en erken gelecek yıl sonlarında Android N sürümü ile bu entegrasyonu görebileceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2015/08/imagination-partners-google-demos-vulkan-api.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
soul calibur 3 yıl
Mali gpulara uyarlanır mı acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 3 yıl
Haberde küçük bir eksiklik var. Vulkan'In sadece OpenGL ES 3.0'ın yerini alması planlanmıyor. Vulkan, OpenGL ES'in gerekliliğini ortadan kaldırarak mobil cihazlar ve bilgisayarlar için ortak API sunuyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 yıl soul calibur
soul calibur
Mali gpulara uyarlanır mı acaba?

Eskilerini bilmem ama bundan sonra çıkacak olanlara donanımsal destek gelir. Asıl önemli olan OpenGL ES 3.0 destekli mobil GPU'larda çalışması. Böylece telefon değiştirmeden Android güncellemesi ile kullanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Windowsa 10'u God Mode özelliği ile kullanın: "Tüm ayarlar elinizin altında olsun" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim