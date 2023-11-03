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    Anlık Bildirim

    IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50’den fazla zam: 31 692TL oldu

    Yurt dışından telefon getirmek isteyenler 2024 yılına kalırsa 20000TL yerine 31692TL kayıt ücreti ödemek zorunda kalacak. Yeni harç ücretleri duyuruldu.         
    IMEI kayıt Tam Boyutta Gör
    Henüz yaz aylarında IMEI kayıt ücretlerine yüzde 230 civarında zam gelerek 20.000TL seviyesine çıktığını görmüştük. Aradan 6 ay gibi kısa bir süre sonra yeni bir zaman daha geliyor. 2024 yılının vergi ve harç oranları belli oldu.

    2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

    Açıklanan bilgilere göre 2024 yılı itibariyle yurtdışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu. Normalde uygulanan yurtdışı kayıt harcı 20000TL idi. Sadece 1 yıl içerisinde 6000TL’den 31 692TL’ye çıktı ve 5 kattan fazla zam gelmiş oldu.

    IMEI kayıt ücretleri özellikle yurt dışından telefon getirme konusunda vergi kayıplarını engellemeyi amaçlıyor. Yani hediye bir telefon getirseniz bile 31692TL ödemek zorundasınız. Geçtiğimiz dönemde kullanılmayan cep telefonlarının 1 yıl sonra kayıt dışı bırakılması kararı alınmıştı. Bu durumda da yine 31692TL gündeme geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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