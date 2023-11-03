IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50’den fazla zam: 31 692TL oldu

Tam Boyutta Gör Henüz yaz aylarında IMEI kayıt ücretlerine yüzde 230 civarında zam gelerek 20.000TL seviyesine çıktığını görmüştük. Aradan 6 ay gibi kısa bir süre sonra yeni bir zaman daha geliyor. 2024 yılının vergi ve harç oranları belli oldu.

2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Açıklanan bilgilere göre 2024 yılı itibariyle yurtdışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu. Normalde uygulanan yurtdışı kayıt harcı 20000TL idi. Sadece 1 yıl içerisinde 6000TL’den 31 692TL’ye çıktı ve 5 kattan fazla zam gelmiş oldu.

Telefonlarda IMEI kayıt ücreti 20.000 TL oldu! 3 ay önce eklendi

IMEI kayıt ücretleri özellikle yurt dışından telefon getirme konusunda vergi kayıplarını engellemeyi amaçlıyor. Yani hediye bir telefon getirseniz bile 31692TL ödemek zorundasınız. Geçtiğimiz dönemde kullanılmayan cep telefonlarının 1 yıl sonra kayıt dışı bırakılması kararı alınmıştı. Bu durumda da yine 31692TL gündeme geliyor.

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