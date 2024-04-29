Tam Boyutta Gör Samsung, özellikle Note 7 faciasından sonra Galaxy S Ultra gibi amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonlarında yer alan bataryalarda sınırları zorlama konusunda kendini alıkoydu. Firma, Galaxy S20 Ultra modelinden bu yana aynı 5.000 mAh kapasitesini kullanmaya devam ediyor. Aynı şekilde hızlı şarj özelliklerinde de bir değişiklik yapılmadı. Yeni bir söylenti ise aynı şeyin Galaxy S25 Ultra için de geçerli olacağını söylüyor.

Galaxy S25 Ultra, bataryada değişiklik getirmeyebilir

Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde özellikle otomobillerde gördüğümüz istiflenmiş batarya teknolojisine geçerek kapasiteyi artıracağı gündeme gelmişti. Ne yazık ki bu teknolojinin açıklanmayan nedenlerden dolayı tercih edilmediği söyleniyor, muhtemel neden ise maliyet olarak görülüyor. Şimdi ise iki farklı kaynak tarafından ortaya atılan iddialara göre Galaxy S25 Ultra’da da aynı sebepten dolayı batarya kapasitesinde ve hızlı şarj özelliklerinde değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra modelinde 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliklerini görmek sürpriz olmayabilir. Bununla birlikte Samsung’un bu tercihinde haklılık payı da olabilir. Firmanın Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 yongalarını kullanması bekleniyor. Mevcut nesilde Güney Koreli dev, Galaxy S24 Ultra’da yalnızca Snapdragon 8 Gen 3’e yer vermişti. Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra için de sadece Snapdragon 8 Gen 4’ün kullanıldığını görebiliriz.

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Öte yandan bir Qualcomm yöneticisi, özel Oryon çekirdekleri sayesinde Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacağını belirtmişti. Snapdragon 8 Gen 3'ün 200 dolara mal olduğu düşünüldüğünde Samsung’un marjları en iyi şekilde optimize etmesi gerekecek. Bu optimizasyon da batarya tarafında olabilir.

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Samsung Galaxy S25 Ultra, batarya konusunda bekleyenleri üzebilir