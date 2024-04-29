Samsung Galaxy S25 Ultra, batarya konusunda bekleyenleri üzebilir

Galaxy S25 Ultra, bataryada değişiklik getirmeyebilir
Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde özellikle otomobillerde gördüğümüz istiflenmiş batarya teknolojisine geçerek kapasiteyi artıracağı gündeme gelmişti. Ne yazık ki bu teknolojinin açıklanmayan nedenlerden dolayı tercih edilmediği söyleniyor, muhtemel neden ise maliyet olarak görülüyor. Şimdi ise iki farklı kaynak tarafından ortaya atılan iddialara göre Galaxy S25 Ultra’da da aynı sebepten dolayı batarya kapasitesinde ve hızlı şarj özelliklerinde değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.
Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra modelinde 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliklerini görmek sürpriz olmayabilir. Bununla birlikte Samsung’un bu tercihinde haklılık payı da olabilir. Firmanın Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 yongalarını kullanması bekleniyor. Mevcut nesilde Güney Koreli dev, Galaxy S24 Ultra’da yalnızca Snapdragon 8 Gen 3’e yer vermişti. Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra için de sadece Snapdragon 8 Gen 4’ün kullanıldığını görebiliriz.
Öte yandan bir Qualcomm yöneticisi, özel Oryon çekirdekleri sayesinde Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacağını belirtmişti. Snapdragon 8 Gen 3'ün 200 dolara mal olduğu düşünüldüğünde Samsung’un marjları en iyi şekilde optimize etmesi gerekecek. Bu optimizasyon da batarya tarafında olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.