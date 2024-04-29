Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra, batarya konusunda bekleyenleri üzebilir

    Samsung, birkaç nesildir amiral gemisi akıllı telefonlarında batarya konusunda pek fazla bir değişiklik yapmıyor. Bu tatsız geleneğin Galaxy S25 Ultra modelinde de devam edeceği söyleniyor.
    Samsung Galaxy S25 Ultra, batarya konusunda bekleyenleri üzebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, özellikle Note 7 faciasından sonra Galaxy S Ultra gibi amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonlarında yer alan bataryalarda sınırları zorlama konusunda kendini alıkoydu. Firma, Galaxy S20 Ultra modelinden bu yana aynı 5.000 mAh kapasitesini kullanmaya devam ediyor. Aynı şekilde hızlı şarj özelliklerinde de bir değişiklik yapılmadı. Yeni bir söylenti ise aynı şeyin Galaxy S25 Ultra için de geçerli olacağını söylüyor.

    Galaxy S25 Ultra, bataryada değişiklik getirmeyebilir

    Samsung’un Galaxy S24 Ultra modelinde özellikle otomobillerde gördüğümüz istiflenmiş batarya teknolojisine geçerek kapasiteyi artıracağı gündeme gelmişti. Ne yazık ki bu teknolojinin açıklanmayan nedenlerden dolayı tercih edilmediği söyleniyor, muhtemel neden ise maliyet olarak görülüyor. Şimdi ise iki farklı kaynak tarafından ortaya atılan iddialara göre Galaxy S25 Ultra’da da aynı sebepten dolayı batarya kapasitesinde ve hızlı şarj özelliklerinde değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

    Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra modelinde 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj özelliklerini görmek sürpriz olmayabilir. Bununla birlikte Samsung’un bu tercihinde haklılık payı da olabilir. Firmanın Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 yongalarını kullanması bekleniyor. Mevcut nesilde Güney Koreli dev, Galaxy S24 Ultra’da yalnızca Snapdragon 8 Gen 3’e yer vermişti. Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra için de sadece Snapdragon 8 Gen 4’ün kullanıldığını görebiliriz.

    Öte yandan bir Qualcomm yöneticisi, özel Oryon çekirdekleri sayesinde Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten daha pahalı olacağını belirtmişti. Snapdragon 8 Gen 3'ün 200 dolara mal olduğu düşünüldüğünde Samsung’un marjları en iyi şekilde optimize etmesi gerekecek. Bu optimizasyon da batarya tarafında olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onu unutamıyorum türk olmak zordur silindir blok çatlak ilaci kullananlar sarı lacivert takımlar bu siteye ulaşılamıyor bağlantı sıfırlandı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58
    Acer Aspire 3 A315-58
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız