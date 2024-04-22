Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri 2023 Raporu yayımlandı. Mobil abone sayısı, IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı ve fiber internet uzunluğu gibi veriler açıklandı.

2023 sonunda mobil abone sayısı 92,2 milyonu aştı. Sabit abone sayısı 9,9 milyona ulaştı. Fiber ağ uzunluğu geçen seneye göre yüzde 8,6 oranında artarak 562 bin kilometreye ulaştı.

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2023 yılında üreticiler ve ithalatçılar tarafından IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 21 artış gösterdi. 2023 yılında 12 milyon cep telefonu ve 3 milyon telefon haricindeki cihazların IMEI kaydı yapıldı. Vatandaşların pasaport ile IMEI kayıt miktarları bu verilere dahil değil. Yalnızca üreticiler ve ithalatçılar tarafından yapılan IMEI kayıt miktarları yer alıyor.

En çok IMEI kaydı yapılan markalar - 2023

En çok IMEI kaydı yapılan telefon markası Samsung olurken onu Apple ve Redmi takip etti. BTK raporuna göre 2023 yılında Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarının marka bazlı sıralaması şöyle:

Samsung: 3639 Apple: 3181 Redmi: 1832 Tecno: 627 Vivo: 583 Realme: 498 Reeder: 464 Omix: 142 TCL: 134 Infinix: 132

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BTK en çok IMEI kaydı yapılan markaları açıkladı