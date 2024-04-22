BTK en çok IMEI kaydı yapılan markaları açıkladı

2023 sonunda mobil abone sayısı 92,2 milyonu aştı. Sabit abone sayısı 9,9 milyona ulaştı. Fiber ağ uzunluğu geçen seneye göre yüzde 8,6 oranında artarak 562 bin kilometreye ulaştı.
2023 yılında üreticiler ve ithalatçılar tarafından IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 21 artış gösterdi. 2023 yılında 12 milyon cep telefonu ve 3 milyon telefon haricindeki cihazların IMEI kaydı yapıldı. Vatandaşların pasaport ile IMEI kayıt miktarları bu verilere dahil değil. Yalnızca üreticiler ve ithalatçılar tarafından yapılan IMEI kayıt miktarları yer alıyor.
En çok IMEI kaydı yapılan markalar - 2023
En çok IMEI kaydı yapılan telefon markası Samsung olurken onu Apple ve Redmi takip etti. BTK raporuna göre 2023 yılında Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarının marka bazlı sıralaması şöyle:
- Samsung: 3639
- Apple: 3181
- Redmi: 1832
- Tecno: 627
- Vivo: 583
- Realme: 498
- Reeder: 464
- Omix: 142
- TCL: 134
- Infinix: 132
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)