2024 model Nokia 3210 görüntülendi

Nokia 3210 çok yakında tanıtılacak
Gelişmekte olan pazarlara ciddi bir yatırım yapan HMD, geçtiğimiz günlerde Kenya’da düzenlenen bir etkinlikte yeni HMD ve Nokia telefonlarını tanıtmıştı. Firma, Nokia 225 4G ve HMD Pulse ürünlerinin ardından 2024 model Nokia 3210’u da gözler önüne serdi.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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