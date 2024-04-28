Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün Samsung ve Google'ın akıllı telefonları için yeni yapay zeka özellikleri geliştirmek üzere birlikte çalıştıkları bildirilmişti. Yeni bir söylentiye göre Samsung, One UI'ın yeni sürümünde yeni bir yapay zeka özelliği ekleyecek.

One UI 6.1.1 ile Video AI özelliği gelebilir

Güvenilir bir kaynak olan X platformundaki Ice Universe kullanıcısının iddiasına göre One UI 6.1.1 ile "Video AI" isimli "temel işlevsel bir yenilik" gelecek. Ancak özelliğin tam olarak ne olduğu belli değil. Video AI terimiyle, metinden video oluşturan bir yapay zeka kastedilmiş olabilir. Ya da video çekiminde yapay zeka destekli iyileştime yapan bir özellik de kastediliyor olabilir.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi belli oldu 2 gün önce eklendi

Bu özellik, Samsung'un Google ile ortak geliştirdiği özelliklerden biri olabilir. Bunu muhtemelen Temmuz ayındaki bir sonraki Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz. Bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte One UI 6.1.1 sürümünün tanıtılması bekleniyor.

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Samsung, One UI 6.1.1 ile Video AI özelliğini getirebilir