Google Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtacak. Bu cihazlar arasından Pixel 8a, geçtiğimiz günlerde mavi ve yeşil renk seçenekleriyle canlı olarak görüntülenmişti. Yakın bir zamanda ise cihazın tanıtım materyalleri ortaya çıktı.

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İşte Google Pixel 8a'nın tanıtım görselleri:

Sızdırılan tanıtım materyali, Pixel 8a'nın Pixel 8 ve 8 Pro'da bulunanla aynı olan Tensor G3 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruladı. Kamera tarafında ise cihaz, AI-mazing bir kameraya sahip. Yani cihaz, Best Take, Audio Magic Eraser ve Night Sight gibi özellikler ile desteklenecek.

Tam Boyutta Gör AI tarafından desteklenen özelliklerden Best Take, herkesin gözünün açık olduğu ve doğal göründüğü kareyi otomatik olarak seçerek seri çekimden mükemmel kareyi seçmeyi sağlar. Audio Magic Eraser, videolardaki gereksiz arka plan gürültülerini ortadan kaldırırken Gece Görüşü ise düşük ışıkta daha iyi çekimler yapılmasına yardımcı olmakta.

Cihazın diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 4.500 mAh bataryaya sahip cihaz; 90 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekrana, 8 GB RAM'e, 128 GB temel depolamaya, 64 MP ana kameraya, 13 MP ultra geniş kameraya, 27 W kablolu şarj desteğine ve IP67 derecesine sahip olacak.

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