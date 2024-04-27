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    Google Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri ortaya çıktı

    14 Mayıs'ta gerçekleşecek I/O 2024 etkinliği sırasında tanıtılması beklenen Google Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri, yakın bir zamanda ortaya çıktı. İşte o görüntüler:
    Google Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtacak. Bu cihazlar arasından Pixel 8a, geçtiğimiz günlerde mavi ve yeşil renk seçenekleriyle canlı olarak görüntülenmişti. Yakın bir zamanda ise cihazın tanıtım materyalleri ortaya çıktı.

    İşte Google Pixel 8a'nın tanıtım görselleri:

    Sızdırılan tanıtım materyali, Pixel 8a'nın Pixel 8 ve 8 Pro'da bulunanla aynı olan Tensor G3 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruladı. Kamera tarafında ise cihaz, AI-mazing bir kameraya sahip. Yani cihaz, Best Take, Audio Magic Eraser ve Night Sight gibi özellikler ile desteklenecek.

    Google Pixel 8a'nın tanıtım materyalleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AI tarafından desteklenen özelliklerden Best Take, herkesin gözünün açık olduğu ve doğal göründüğü kareyi otomatik olarak seçerek seri çekimden mükemmel kareyi seçmeyi sağlar. Audio Magic Eraser, videolardaki gereksiz arka plan gürültülerini ortadan kaldırırken Gece Görüşü ise düşük ışıkta daha iyi çekimler yapılmasına yardımcı olmakta.

    Cihazın diğer beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 4.500 mAh bataryaya sahip cihaz; 90 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekrana, 8 GB RAM'e, 128 GB temel depolamaya, 64 MP ana kameraya, 13 MP ultra geniş kameraya, 27 W kablolu şarj desteğine ve IP67 derecesine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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