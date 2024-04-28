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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 2a’nın yeni versiyonu yolda

    Nothing’in geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Phone 2(a), yakında yeni bir versiyona sahip olabilir. İddialara göre firma, Hindistan’a özel bir Phone 2a modelini önümüzdeki günlerde duyuracak.
    Nothing Phone 2(a) Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda yeni mobil teknoloji firması Nothing’i kurmuştu. Eşsiz tasarım anlayışı ve fiyat performans odaklı misyonu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken firma, orta seviye için yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

    Nothing Phone 2(a) için yeni renk seçeneği yolda

    İddialara göre geçtiğimiz haftalarda tanıtılan orta seviye akıllı telefonu Nothing Phone 2(a) çok yakında yeni bir versiyona sahip olacak. Mobil teknoloji dünyasında güvenilir kaynaklarından biri olarak bilinen Yogesh Brar, 29 Nisan’da Nothing Phone 2a’nın Hindistan’a özel bir renk seçeneğinin tanıtılacağını belirtti.

    Nothing Phone 2a'nın yeni modeli yakında tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Brar’ın yorumunun ardından Hindistan’ın en büyük teknoloji markalarından biri olan Flipkart da Nothing Phone 2a’nın yeni versiyonunu doğruladı. Bahsi geçen cihaz hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor ancak yeni cihazın Nothing Phone 2a’nın sarı renkli versiyonu olabileceği düşünülüyor. Firma, geçtiğimiz haftalarda sarı renk seçeneği ile dikkat çeken Nothing Ear (a)’yı piyasaya sürmüştü. Bu nedenle yeni akıllı telefonun, geçtiğimiz haftalrda tanıtılan kulaklık ile uyumlu olması muhtemel gözüküyor. Hindistan’a özel satışa sunulacak model umarız ilerde küresel olarak satışa sunulur.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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