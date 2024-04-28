Nothing Phone 2a’nın yeni versiyonu yolda

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, geçtiğimiz yıllarda yeni mobil teknoloji firması Nothing’i kurmuştu. Eşsiz tasarım anlayışı ve fiyat performans odaklı misyonu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken firma, orta seviye için yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

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Nothing Phone 2(a) için yeni renk seçeneği yolda

İddialara göre geçtiğimiz haftalarda tanıtılan orta seviye akıllı telefonu Nothing Phone 2(a) çok yakında yeni bir versiyona sahip olacak. Mobil teknoloji dünyasında güvenilir kaynaklarından biri olarak bilinen Yogesh Brar, 29 Nisan’da Nothing Phone 2a’nın Hindistan’a özel bir renk seçeneğinin tanıtılacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör Brar’ın yorumunun ardından Hindistan’ın en büyük teknoloji markalarından biri olan Flipkart da Nothing Phone 2a’nın yeni versiyonunu doğruladı. Bahsi geçen cihaz hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor ancak yeni cihazın Nothing Phone 2a’nın sarı renkli versiyonu olabileceği düşünülüyor. Firma, geçtiğimiz haftalarda sarı renk seçeneği ile dikkat çeken Nothing Ear (a)’yı piyasaya sürmüştü. Bu nedenle yeni akıllı telefonun, geçtiğimiz haftalrda tanıtılan kulaklık ile uyumlu olması muhtemel gözüküyor. Hindistan’a özel satışa sunulacak model umarız ilerde küresel olarak satışa sunulur.

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