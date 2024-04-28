Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlik sırasında Galaxy Ring ve Galaxy Watch 7 serisinin yanı sıra şirketin yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’yı tanıtması bekleniyor. Ancak bu yıl katlanabilir cihaz modellerinin artması ve Galaxy Z Fold 6 FE ile Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın da tanıtılması bekleniyor.

Sony Xperia 1 VI'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler 1 gün önce eklendi

İddia: Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, onaylandı

Ortaya çıkan yakın zamanlı yeni bir rapor, SM-F958N model numarası ile listelenen yeni bir Samsung cihazın, Galaxy Z Fold 6 Ultra olduğunu ve bu yıl piyasaya sürüleceğini iddia etmekte. Bu iddianın sebebi ise Samsung'un Ultra modelleri için sakladığı 8 rakamından geliyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile gelmesi beklenene cihaz, rapora göre bu yaz Galaxy Z Fold 6 serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülecek. Model ismine bakılırsa serinin en pahalı modeli olması beklenen cihaz, ayrıca Güney Kore'ye özel bir model olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, bu yıl piyasaya sürülebilir