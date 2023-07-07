Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    IMEI kayıt ücretine yüzde 230 zam! Telefonlarda pasaport kaydı 20.000 TL oldu

    Yurtdışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt işlemine geçtiğimiz gece itibariyle rekor miktarda zam geldi. Akıllı telefonlarda pasaport kaydı artık 20.000 TL oldu.
    1
    Telefonlarda IMEI kayıt ücreti 20.000 TL oldu! Tam Boyutta Gör
    7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren kanun kapsamında Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda ciddi oranda yükseltme yapıldı. IMEI telefon kayıt harcı kanun kapsamında yüzde 233 oranında artırıldı.

    IMEI telefon kayıt ücretine dev zam

    imei kayıt ücreti Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda pasaport kaydı veya sık kullanımıyla IMEI kayıt ücreti 6.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkartıldı. Artık yurt dışından telefon almak oldukça mantıksız olacaktır. IMEI kayıt ücretinde yapılan bu radikal artışın arkasındaki nedene dair bir açıklama yapılmadı ancak son zamanlarda yurt içindeki telefon fiyatlarının artan döviz kurlarıyla ciddi bir şekilde yükselmesinin ardından vatandaşlar Gürcistan gibi komşu ülkelerden telefon almaya başlamıştı.

    Öte yandan IMEI kayıt ücreti son yıllarda önemli miktarda değişiklik gösterdi. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Bu, 2016 yılında 138 TL’ye ve 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2019 önemli ölçüde zamlanarak 1500 TL’ye, 2020 yılında 1838 TL’ye, 2021 yılında 2.738 TL’ye yükseltilmişti. Kanundaki değişiklik öncesinde ise kayıt ücreti 6.031 TL olmuştu. 7 Temmuz 2023 itibariyle ise IMEI kayıt ücreti 20.000 TL oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 16 saat önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    E_Y_B_H_P_T +464 mahmut_emmi +179 DburakKoc +178 esmerbuyucu +159 Portraitclub +154 FrankGallagherx +134 Moueson +123 Krone +116 R-Kartal +84 Evren7 +80
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    533 Kişi Okuyor (114 Üye, 419 Misafir) 171 Masaüstü 362 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    145 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    resmi gazete, pasaport kaydı ve
    6 etiket daha imei IMEI kaydı Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Zamazingo Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğalgaz sayacı tık tık ses gelmesi ankara batıkent nasıl bir yer giresun"da yaşanır mı beton zemin futbol topu tavsiye en iyi lpg markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız