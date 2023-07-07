IMEI kayıt ücretine yüzde 230 zam! Telefonlarda pasaport kaydı 20.000 TL oldu

IMEI telefon kayıt ücretine dev zam
Öte yandan IMEI kayıt ücreti son yıllarda önemli miktarda değişiklik gösterdi. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Bu, 2016 yılında 138 TL’ye ve 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2019 önemli ölçüde zamlanarak 1500 TL’ye, 2020 yılında 1838 TL’ye, 2021 yılında 2.738 TL’ye yükseltilmişti. Kanundaki değişiklik öncesinde ise kayıt ücreti 6.031 TL olmuştu. 7 Temmuz 2023 itibariyle ise IMEI kayıt ücreti 20.000 TL oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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