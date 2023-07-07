IMEI kayıt ücretine yüzde 230 zam! Telefonlarda pasaport kaydı 20.000 TL oldu

Tam Boyutta Gör 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren kanun kapsamında Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda ciddi oranda yükseltme yapıldı. IMEI telefon kayıt harcı kanun kapsamında yüzde 233 oranında artırıldı.

IMEI telefon kayıt ücretine dev zam

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarda pasaport kaydı veya sık kullanımıyla IMEI kayıt ücreti 6.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkartıldı. Artık yurt dışından telefon almak oldukça mantıksız olacaktır. IMEI kayıt ücretinde yapılan bu radikal artışın arkasındaki nedene dair bir açıklama yapılmadı ancak son zamanlarda yurt içindeki telefon fiyatlarının artan döviz kurlarıyla ciddi bir şekilde yükselmesinin ardından vatandaşlar Gürcistan gibi komşu ülkelerden telefon almaya başlamıştı.

Yurtdışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır? 9 ay önce eklendi

Öte yandan IMEI kayıt ücreti son yıllarda önemli miktarda değişiklik gösterdi. 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Bu, 2016 yılında 138 TL’ye ve 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2019 önemli ölçüde zamlanarak 1500 TL’ye, 2020 yılında 1838 TL’ye, 2021 yılında 2.738 TL’ye yükseltilmişti. Kanundaki değişiklik öncesinde ise kayıt ücreti 6.031 TL olmuştu. 7 Temmuz 2023 itibariyle ise IMEI kayıt ücreti 20.000 TL oldu.

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