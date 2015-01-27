Immersis projesi odanızı ekran haline getirmeyi amaçlıyor









Microsoft'un 2012 yılında IllumiRoom olarak başlattığı ve daha sonra RoomAlive olarak değiştirdiği bir odayı çeşitli projeksiyon cihazlarıyla tamamen interaktif hale getirme projesi henüz son kullanıcıya ulaşmaktan uzak. Ancak Immersis projesi konsepti ulaşılabilir bir hale getirmeyi planlıyor.





Kickstarter üzerinde destek arayan Immersis projesi, özel bir projeksiyon cihazıyla odanızın boyutlarına uygun olarak görüntüyü 180 derece duvarlara yansıtmayı ve böylece oyun tecrübesini tüm odaya yaymayı amaçlıyor.





Sistem bir projeksiyon cihazı olsa da bilgisayarınızın grafik gücüne ihtiyaç duyuyor. Ekranınızı ve odayı analiz ederek nasıl bir yansıtma yapacağını bu grafik gücü ile hesaplayan sistem, daha sonra balık gözü lensi ile 180 derece olarak Full HD görüntüleri odanıza yansıtıyor. Sistem odanın şekline tepki verebildiği için örneğin 3 duvara göre görüntüyü genişletebiliyor. Ancak en iyi deneyim için odanın büyük olması gerekiyor. Bununla birlikte kalibrasyonun hangi algılayıcılar ile yapıldığı konusunda net bilgiler verilmemiş.





Sistemde 3000 lümen parlaklığında ve 50 000 saat ömürlü bir LED kullanılıyor. 100 000:1 kontrast oranına sahip sistem katlanarak bir çanta içerisinde de taşınabiliyor. Yani gittiğiniz her yere götürebiliyorsunuz.





Geliştirici ekip projenin RoomAlive projesinden çok farklı olduğunu ve patentli bir teknoloji kullandıklarını belirtiyor. Sistemin yazılım tarafı hazır ve Unity tabanlı birkaç demo oyun da geliştirilmiş durumda. Ancak donanım tarafında halen çalışmalar sürüyor.





Immersis projesi gerekli bağışı toplayarak gerçekleşme hakkı kazandı. Ancak bu sistem için 2500$ bağışı gözden çıkarmanız gerekiyor. Gerekli çalışmaların tamamlanması için destekçiler Ekim 2015'e kadar beklemek zorunda.

https://www.kickstarter.com/projects/catopsys/immersis?ref=category