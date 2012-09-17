Impossible Project, iPhone modelinizi Polaroid makine haline getiriyor

Mobil cihazları standart işlevlerinden daha farklı fonksiyonlar kazandıran aksesuarlar tüketici tarafında oldukça ilgi görüyor. Örneğin farklı efektlere sahip telefon kamerası lensleri bunlardan birisi.





Impossible Project girişimi tarafından başlatılan bir Kickstarter projesi, Impossible Instant Lab adını verdiği aksesuar ile iPhone modelinizi bir Polaroid makinesine döndürmeyi başarıyor. Aksesuar içerisinde anlık baskı alabileceğiniz bir sistem ile donatılmış. Yukarı doğru uzayan üst kısma iPhone modelinizi yerleştiriyorsunuz.





Standart veriyolları üzerinden resmi çekerek basmak yerine ekranınızda basmak istediğiniz resmi ayarladıktan sonra, ekran alta gelecek şekilde kaideye oturtuyorsunuz ve ekranınızdaki resim çıktı kısmından basılı fotoğraf olarak beğeninize sunuluyor. Bu açıdan aksesuar ilginç bir teknik kullanıyor. Tekniğin patenti ise uluslararası onay bekliyor.





Hollanda'daki son Polaroid fabrikasını satın alan firma, o günden bu yana Polaroid kameralar için anlık baskılar hazırlıyor. Proje için Lecia tasarımlarına imza atan Achim Heine de ekibe katılmış.





250 000$ bağış sınırı olan aksesuar için 420 000$ sınırı geçilmiş. Halen devam eden bağış sürecinde 149$ karşılığı bir adet ürüne sahip olabiliyorsunuz. 2000$ karşılığında ise altın renkli özel koleksiyon ürünü sizin oluyor. Gelecek yılın ilk aylarında ise sevkiyatlar başlayacak.