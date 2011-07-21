Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

In-Stat: 2015'te mobil cihaz kullanıcıları 693 milyar dakika video izleyecek

7 yıl
6,1b
1
3
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gün geçtikçe akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara teknoloji meraklılarının rağbeti artıyor. Örnek verecek olursak uzmanlar 2011 yılında 450 milyon, 2016 yılına kadar ise dünya çapında 1 milyar akıllı telefon satışı gerçekleştirilmesini bekliyor, küresel bazda web trafiğinin %1'ini tek başına iPad oluşturuyor.
In-Stat'ın yaptığı son araştırma, mobil cihazlara talebin 2015 yılına kadar daha da artacağını kanıtlar nitelikte. In-Stat'ın araştırmasına göre akıllı telefon kullanıcılarının 2/3'si, tablet kullanıcılarının %86'sı cihazlarında video izlemiş veya izlemeye devam ediyor. 2015 yılına gelindiğinde ise teknoloji meraklıları cihazları aracılığıyla toplamda 693 milyar dakika uzunluğunda video izlenmiş olacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mo0rfin 7 yıl
@umutarslan.com
Dostum senin anlamsız ve gereksiz diye tabir ettiğin bu rakamlar mobil cihazları üreten firmaların veli nimeti. Tabi bizim için hiç bir anlam ifade etmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 7 yıl
Bu fotoğraftaki arkadaş HEROES dizisindeki Syler'i oynayan arkadaş. Kendisinin rolü çok önemli idi dizi içerisinde. Şimdi ne halt etmektedir bilmemekteyim. Gören olursa selam söylesin, gizli bir hayranınızdan dersiniz !..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
ne gereksiz bir araştırma.video uzunluğumu izlencek peh.. yarında şu haber çıkar. ipad ile izlenen videolar dünyanın etrafını şu kadar kere sarıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim