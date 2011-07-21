In-Stat: 2015'te mobil cihaz kullanıcıları 693 milyar dakika video izleyecek

Haber Editörü
Gün geçtikçe akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara teknoloji meraklılarının rağbeti artıyor. Örnek verecek olursak uzmanlar 2011 yılında 450 milyon, 2016 yılına kadar ise dünya çapında 1 milyar akıllı telefon satışı gerçekleştirilmesini bekliyor, küresel bazda web trafiğinin %1'ini tek başına iPad oluşturuyor.
In-Stat'ın yaptığı son araştırma, mobil cihazlara talebin 2015 yılına kadar daha da artacağını kanıtlar nitelikte. In-Stat'ın araştırmasına göre akıllı telefon kullanıcılarının 2/3'si, tablet kullanıcılarının %86'sı cihazlarında video izlemiş veya izlemeye devam ediyor. 2015 yılına gelindiğinde ise teknoloji meraklıları cihazları aracılığıyla toplamda 693 milyar dakika uzunluğunda video izlenmiş olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum senin anlamsız ve gereksiz diye tabir ettiğin bu rakamlar mobil cihazları üreten firmaların veli nimeti. Tabi bizim için hiç bir anlam ifade etmiyor.