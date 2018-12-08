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İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta

Monster Notebook, yeni oyunu dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Yeni Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri 17.3 inç ekran boyutuna rağmen ince çerçeveleri ve düşük hacmi ile dikkat çekiyor.
5 ay
18b
1
35
Diğer Elektronik Cihazlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta
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Monster Notebook, daha düşük hacme daha güçlü özellikler sığdırdığı yeni Abra ve Tulpar dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Yeni Abra A7 ve Tuplar T7 modelleri, ince ekran çerçeveleri ve 2,5 kilogram ağırlığı ile oyuncu bilgisayarı olmasına rağmen taşınabilirlik açısından kolaylık sağlıyor.

Yeni Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri gücünü Intel Core i7-8750H işlemcisinden alıyor. Tercih edilen modele göre NVIDIA GeForce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070 ve 1080 ekran kartları kullanıyor.

Ekranın kenarlarındaki alanı 5mm’ye kadar düşüren Monster, kullanıcılara 15.6 inçlik bir laptop kasasında 17.3 inç 144Hz ekranlı yüksek performanslı bir oyun bilgisayarına sahip olma imkânı veriyor. Bataryasıyla birlikte 2,5 kilogram ağırlığı, düşük hacmi ile birlikte kolaylıkla taşınabiliyor.

Firma ultra ince ve hafif kasa seçeneğini gelecekte tüm modellerinde sunmayı planlarken, şimdilik bu özellikteki 17.3 inç ekranlı ürünleri şunlar:

· Abra A7 V10.1
· Abra A7 V10.1.1
· Abra A7 V10.2
· Abra A7 V10.2.1
· Abra A7 V10.1.2
· Abra A7 V10.2.2
· Tulpar T7 V17.1
· Tulpar T7 V17.1.1


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Bloodin 5 ay en beğenilen monarch25
17.3 inç büyük ekranlı bir oyun bilgisayarı için 2.5 kilogram oldukça düşük ve mâkul bir ağırlık, daha düne kadar 15.6 inçlik normal dizüstüler 2.5 kilogramdı zaten...
17.3 inç büyük ekranlı bir oyun bilgisayarı için 2.5 kilogram oldukça düşük ve mâkul bir ağırlık, daha düne kadar 15.6 inçlik normal dizüstüler 2.5 kilogramdı ...
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SNMZBEAT 4 ay
t7 v17.1 Kullanan var mı acaba? bende almak istiyorum da 3 4 ay sonrası. O zamana kadar hala satışta olur mu bunlar kaç ay satışta kalıyor?
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swat882 5 ay
şimdi Tulpar t7 v17'ye bakalım
monsternotebook.com.tr/...
Intel Coffee Lake Core i7-8750H
6GB GDDR5 Nvidia GTX1060 192 Bit
17.3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
XPG SX8200 PRO 256GB M.2 SSD
ve freedos bulunuyor üzerine 600 TL de Win 10 Home üzerine koyuyorum. Ediyor sana fiyat 8700 TL
Şimdi ben 8215 TL'ye Lenovo y7000 yerine niye gidip monster alayım?
amazon.com/...
Lenovo Legion Y7000 Gaming Laptop,
15.6" FHD IPS Anti-Glare Laptop
(Intel Core i7-8750H Processor,
Nvidia GTX 1060,
16 GB DDR4,
1 TB HDD + 128 GB PCIe SSD,
Windows 10 Home)
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rkreklam 4 ay swat882
ikisi arasinda ekran boyut farki var
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Valientee 1 ay swat882
Lenovo Y7000'i Türkiye'den bulmak çok zor, yurt dışından da Amazon, Gearbest gibi sitelerden satın alırsan 1400 TL gümrük vergisi ödüyorsun, hatta Gearbest 400 TL de kargo ücreti koyuyor, Amazon'u tam bilmiyorum kargo konusunda.
Ürünler arasında ise Tulpar'ın 144 Hz'lik ekran paneli var ve 17.3". Sırf bu fark bile ciddi fiyat koyar. Diğer yandan SSD boyutu 128 GB daha fazla ve okuma-yazması daha hızlı. Lenovo'da da 1 TB HDD ve 16GB ram var yani kısacası biri diğerinden bariz iyi denemez.
Ben Acer Helios 300 alacaktım Gearbest'ten. 8100 TL'ye üstteki Tulpar'ın özelliklerinin aynısı, hatta 2 TB HDD'si vardı. Fakat bu dediğim gümrük vergisi ve kargo parasıyla 10000 TL'yi aşıyordu o yüzden alamadım.
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Krmblion 5 ay
hepsiburada.com/...
1.88 kg, full alüminyum kasa, IPS panel, i7-8750H işlemci ve GTX 1060 ekran kartı.
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rkreklam 4 ay Krmblion
Bir msi kullanicis olarka gp serisini önermiyorum. en kotu ge serisi alin alabiliyosaniz ya da gs kullanin. kalite inanilmaz derece de fark ediyor.
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DH Misafiri 5 ay
Alırsam ryzen işlemcili dizüstü alırım, nedir bu firmaların intel ısrarı anlamıyorum.
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ahmetkep 5 ay
Valla arabamı satıp monster alamam kusura bakmasınlar ??
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yorumculuklar 5 ay
Monster yerli vb. diyip alasım vardı, laptopları nasıl ürettiklerini araştırmadım bile neticesinde artık önemli olan üretim yeri vb değil üzerine bastığın marka günümüzde. Servisi iyi falan diyorlar, ama bana göre cihaz servise ihtiyaç duymamalı öncelikle... Neyse YouTube'da takılırken ABD'de Wallmart'da aynı kasa ve özelliklere sahip başka marka bir cihazın incelemesine denk geldim ve adamlar gayet de ucuza satıyorlar. O anda vazgeçtim almaktan, Çin'den seri üretim çıkıp sadece marka basılıp bu kadar para istenmemeli.
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Guest Account 5 ay
sadece logo basan bi markanın bu kadar kar marjı olması saçmalık.
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cmoss 5 ay
Grafik ve Render işleriyle uğraşıyorum laptop modelimi yükseltmeyi düşünüyorum. Şu an en alınabilecek modelleri ürettiklerini düşünüyorum. Hatta öyle ki bazı modellerindeki ips paneller çok kaliteli.
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wolferto 5 ay
eski modellere kıyasla +8gb ram + ssd kalitesi arti ekran hertzi kasa çokda bişi koymamış subwooferi flan o kasaya sigdirmalari flan onu saymiyorum tek eksileri kasa kalitesiydi tabi o kasalarda bile sogutma performansini begeniyordum dolar bazında fiyat ciddi bir sekilde arttı diger markalara göre hiçbir eksisini dile getirmeye hakkimiz olmadigini dusunsemde yinede eksilerini dile getirmek zorundayız kullanicilarin bilinçlenmeyw hakkı var
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isaakcu 5 ay
Arkadaşlar merhaba abra A7 v 10.1 alacam ama çok ısınma şikayeti okudum bir kaç yerde. Bu cihazı önermeyen arkadaşlar eşdeğer bir marka model önerebilir mi teşekkürler...
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A. Burak 5 ay
Daha piyasaya çıkmadan kim demiş ısınıyor diye? Monster'ın en başarılı olduğu iki konu ne diye sorsalar: 1. Soğutma performansı 2. Bol miktarda giriş - çıkış desteği. Kalın kasalı olanlardan biraz sıcak olabilir ama performansı etkileyecek kadar olmaz.
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deoks 5 ay isaakcu
Bu tarz oyuncu laptoplarının hele de ince çerçeveli olanlarda ısınma sorunu kaçınılmaz zaten. Ben de msi ge73vr var o da ısınıyordu. Macunu değiştirip işlemci voltajını biraz düşürünce sorun çözüldü.
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