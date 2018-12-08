İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta

Yeni Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri gücünü Intel Core i7-8750H işlemcisinden alıyor. Tercih edilen modele göre NVIDIA GeForce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070 ve 1080 ekran kartları kullanıyor.
Ekranın kenarlarındaki alanı 5mm’ye kadar düşüren Monster, kullanıcılara 15.6 inçlik bir laptop kasasında 17.3 inç 144Hz ekranlı yüksek performanslı bir oyun bilgisayarına sahip olma imkânı veriyor. Bataryasıyla birlikte 2,5 kilogram ağırlığı, düşük hacmi ile birlikte kolaylıkla taşınabiliyor.
Firma ultra ince ve hafif kasa seçeneğini gelecekte tüm modellerinde sunmayı planlarken, şimdilik bu özellikteki 17.3 inç ekranlı ürünleri şunlar:
· Abra A7 V10.1
· Abra A7 V10.1.1
· Abra A7 V10.2
· Abra A7 V10.2.1
· Abra A7 V10.1.2
· Abra A7 V10.2.2
· Tulpar T7 V17.1
· Tulpar T7 V17.1.1
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monsternotebook.com.tr/...
Intel Coffee Lake Core i7-8750H
6GB GDDR5 Nvidia GTX1060 192 Bit
17.3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
XPG SX8200 PRO 256GB M.2 SSD
ve freedos bulunuyor üzerine 600 TL de Win 10 Home üzerine koyuyorum. Ediyor sana fiyat 8700 TL
Şimdi ben 8215 TL'ye Lenovo y7000 yerine niye gidip monster alayım?
amazon.com/...
Lenovo Legion Y7000 Gaming Laptop,
15.6" FHD IPS Anti-Glare Laptop
(Intel Core i7-8750H Processor,
Nvidia GTX 1060,
16 GB DDR4,
1 TB HDD + 128 GB PCIe SSD,
Windows 10 Home)
Ürünler arasında ise Tulpar'ın 144 Hz'lik ekran paneli var ve 17.3". Sırf bu fark bile ciddi fiyat koyar. Diğer yandan SSD boyutu 128 GB daha fazla ve okuma-yazması daha hızlı. Lenovo'da da 1 TB HDD ve 16GB ram var yani kısacası biri diğerinden bariz iyi denemez.
Ben Acer Helios 300 alacaktım Gearbest'ten. 8100 TL'ye üstteki Tulpar'ın özelliklerinin aynısı, hatta 2 TB HDD'si vardı. Fakat bu dediğim gümrük vergisi ve kargo parasıyla 10000 TL'yi aşıyordu o yüzden alamadım.
1.88 kg, full alüminyum kasa, IPS panel, i7-8750H işlemci ve GTX 1060 ekran kartı.
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