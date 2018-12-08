İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta

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Monster Notebook, daha düşük hacme daha güçlü özellikler sığdırdığı yeni Abra ve Tulpar dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu. Yeni Abra A7 ve Tuplar T7 modelleri, ince ekran çerçeveleri ve 2,5 kilogram ağırlığı ile oyuncu bilgisayarı olmasına rağmen taşınabilirlik açısından kolaylık sağlıyor.

Yeni Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri gücünü Intel Core i7-8750H işlemcisinden alıyor. Tercih edilen modele göre NVIDIA GeForce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070 ve 1080 ekran kartları kullanıyor.

Ekranın kenarlarındaki alanı 5mm’ye kadar düşüren Monster, kullanıcılara 15.6 inçlik bir laptop kasasında 17.3 inç 144Hz ekranlı yüksek performanslı bir oyun bilgisayarına sahip olma imkânı veriyor. Bataryasıyla birlikte 2,5 kilogram ağırlığı, düşük hacmi ile birlikte kolaylıkla taşınabiliyor.

Firma ultra ince ve hafif kasa seçeneğini gelecekte tüm modellerinde sunmayı planlarken, şimdilik bu özellikteki 17.3 inç ekranlı ürünleri şunlar:

· Abra A7 V10.1

· Abra A7 V10.1.1

· Abra A7 V10.2

· Abra A7 V10.2.1

· Abra A7 V10.1.2

· Abra A7 V10.2.2

· Tulpar T7 V17.1

· Tulpar T7 V17.1.1