Indiana Jones 5'in vizyon tarihi belli oldu

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Sinema dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Indiana Jones'un çok yakında beyaz perdeye geri döneceği uzunca bir süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu söylentiler hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger, yeni Indiana Jones filmlerinin yapım aşamasında olduğunu doğruladı, ancak merakla beklenen Indiana Jones 5'in ne zaman vizyona gireceğini açıklamaktan kaçındı.
O günden beri Indiana Jones hakkında sessiz kalan Disney, bugün yayınladığı açıklama ile serinin beşinci filminin vizyon tarihini ve film hakkında ilk detayları duyurdu. Şimdilik Indiana Jones 5 olarak anılan yeni film, 19 Temmuz 2019'da vizyona girecek.
Spielberg ve Harrison Ford yeniden bir arada
Disney'in açıklamasında yer alan bir diğer önemli detay da, serinin önceki filmlerini yöneten Steven Spielberg'in Indiana Jones için bir kez daha kamera arkasına geçeceğinin duyurulmasıydı. Spielberg'in filmin bir parçası olacağı bir süredir biliniyor olsa da, usta yönetmenin yeni filmde sadece yapımcı olarak yer alabileceği düşünülüyordu.
Hem Steven Spielberg, hem de Harrison Ford'un serinin yeni filmi için dönecek olması Indiana Jones hayranlarını sevindirmiş olsa da, önemli bir ismin eksikliği dikkatlerden kaçmadı. Serinin yapımcıları arasında yer alan Frank Marshall ve Kathleen Kennedy'nin isimleri Disney'in açıklamasında yer alırken, serinin yaratıcısı olan George Lucas'tan açıklamada hiç bahsedilmemiş olması, Lucas'ın bundan sonra serinin bir parçası olmayacağını düşündürdü.
http://deadline.com/2016/03/steven-spielberg-harrison-ford-team-up-for-indiana-jones-5-disney-sets-july-2019-release-1201720725/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne saçma bir yorum 1 yaşında ki de ölüyor 20 yaşında ki de 50 yaşında ki de yarın sabaha çıkacağına hangi insanın garantisi var
Şaka mı bu? Biz 2016 Mart'tayız. 3.5 yıl var neredeyse. Sırf haber yapmak için bu haberi yaptınız.
Artık kalan 3.5 yılda da geliyor, yolda, az kaldı, ha gayret, ilk fragman, 2. fragman, son fragman diye 10 tane kadar daha haber yaparsınız.
Oldu olacak 10 sene sonra çıkacak filmlerin de haberlerini vermeye başlayın.
Eski filmlerin tadını verebilirler umarım.
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