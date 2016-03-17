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Indiana Jones 5'in vizyon tarihi belli oldu

Disney, bir süredir konuşulan Indiana Jones 5'in vizyon tarihini açıkladı. Ayrıca serinin yeni filmi için geri dönecek ilk isimler de belli oldu. Bu isimler arasında Steven Spielberg de yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sinema dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Indiana Jones'un çok yakında beyaz perdeye geri döneceği uzunca bir süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu söylentiler hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger, yeni Indiana Jones filmlerinin yapım aşamasında olduğunu doğruladı, ancak merakla beklenen Indiana Jones 5'in ne zaman vizyona gireceğini açıklamaktan kaçındı.
O günden beri Indiana Jones hakkında sessiz kalan Disney, bugün yayınladığı açıklama ile serinin beşinci filminin vizyon tarihini ve film hakkında ilk detayları duyurdu. Şimdilik Indiana Jones 5 olarak anılan yeni film, 19 Temmuz 2019'da vizyona girecek.

Spielberg ve Harrison Ford yeniden bir arada

Disney'in açıklamasında yer alan bir diğer önemli detay da, serinin önceki filmlerini yöneten Steven Spielberg'in Indiana Jones için bir kez daha kamera arkasına geçeceğinin duyurulmasıydı. Spielberg'in filmin bir parçası olacağı bir süredir biliniyor olsa da, usta yönetmenin yeni filmde sadece yapımcı olarak yer alabileceği düşünülüyordu.
Hem Steven Spielberg, hem de Harrison Ford'un serinin yeni filmi için dönecek olması Indiana Jones hayranlarını sevindirmiş olsa da, önemli bir ismin eksikliği dikkatlerden kaçmadı. Serinin yapımcıları arasında yer alan Frank Marshall ve Kathleen Kennedy'nin isimleri Disney'in açıklamasında yer alırken, serinin yaratıcısı olan George Lucas'tan açıklamada hiç bahsedilmemiş olması, Lucas'ın bundan sonra serinin bir parçası olmayacağını düşündürdü.

http://deadline.com/2016/03/steven-spielberg-harrison-ford-team-up-for-indiana-jones-5-disney-sets-july-2019-release-1201720725/ Yorum Yaz
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gizza 3 yıl en beğenilen
Indiana Jones 5 - KAmçılı değil .BASTONLU ADAM..!!
1 Yanıt Yanıtla +6
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alito 3 yıl
2019 nedir arkadaş, Harrison amcanın ömrü yeter inşallah.
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HayalineMahkumum 3 yıl
Bu adamdaki asalet coolluk çoğu kimsede yok :D
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Ohol Oula 3 yıl
Adama ölümsüzlük iksiri verdiler galiba
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12 Angry Men 3 yıl
3 yıl çok geç be :(
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DH Misafiri 3 yıl
OverClocK1ng
Kaldı ki Harrison FORD 73 yaşında. 3 sene sonraya kadar arada ölürse ne halt yiyecekler? Yine Tronda olduğu gibi bilgisayarla vs. hallederler her halde...

Ne saçma bir yorum 1 yaşında ki de ölüyor 20 yaşında ki de 50 yaşında ki de yarın sabaha çıkacağına hangi insanın garantisi var
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OverClocK1ng 3 yıl
Kaldı ki Harrison FORD 73 yaşında. 3 sene sonraya kadar arada ölürse ne halt yiyecekler? Yine Tron'da olduğu gibi bilgisayarla vs. hallederler her halde...
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OverClocK1ng 3 yıl
"19 Temmuz 2019"
Şaka mı bu? Biz 2016 Mart'tayız. 3.5 yıl var neredeyse. Sırf haber yapmak için bu haberi yaptınız.
Artık kalan 3.5 yılda da geliyor, yolda, az kaldı, ha gayret, ilk fragman, 2. fragman, son fragman diye 10 tane kadar daha haber yaparsınız.
Oldu olacak 10 sene sonra çıkacak filmlerin de haberlerini vermeye başlayın.
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gizza 3 yıl en beğenilen
Indiana Jones 5 - KAmçılı değil .BASTONLU ADAM..!!
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Alberto Ascari 3 yıl
Henüz uzun süre var ama sinema tarihinin kült serilerindendir.Her ne kadar dördüncü film eski tadı vermese de kendini akıcı şekilde izletmeyi başarmıştı.Indiana Jones her türlü izlenir.
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Dodge 3 yıl
Harrison Ford 70 küsür yaşında 3 sene sonra adam iyice yaşlanacak.Dublörlere büyük iş düşecek.

Eski filmlerin tadını verebilirler umarım.
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abraxsas 3 yıl
Chris Pratt i başrol de oynatmaları lazım artık, Harrison Ford çok yaşlandı aksiyon için.
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mavizaman 3 yıl
ford zaten ihtiyarladı 2019a kadar ölmese bari.
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aycibin 3 yıl
eski bölümleri görüyorumda hayret ediyorum o kostüm,dekor ve efektleri nasıl becermişler diye.gelirse keyifle izlenir
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