Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda

İlk filmi 1981 yılında yayınlanan film sektörünün en önemli serilerinden biri olan Indiana Jones'un yeni filmi için hazırlıklara başlandı.İlginizi Çekebilir Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu
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Normalde 2021 yılında yayınlanması beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle 2022 yılına ertelenmişti. Filmin ertelenmesinin ardından da yapım süreci de tahmin edebileceğiniz gibi ertelendi. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada da ise film ile ilgili bir güncelleme yapıldı.
Açıklamaya göre Indiana Jones 5'in yapım süreci başladı. Konusu ile ilgili şu an için ne yazık ki bir ayrıntı yok ancak Indiana Jones rolünde yine başarılı oyuncu Harrison Ford'u göreceğiz. Filmin yönetmenliğini ise daha önce Logan, Ford v Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi filmlerin yönetmenliğini yapan James Mangold üstlenecek. Steven Spielberg, aylar önce filmden ayrılmıştı.
Şu an için ne yazık ki filmin 2022 Temmuz ayında yayınlanacağı biliniyor. 2021 yılında daha fazla detay açıklanacaktır.
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star wars mesala ilk 3 filmi ne kadar iyiyse diğerleri de o kadar kötü
Eski filmlerin daima bir fan kitlesi oluyor. O kitlenin geleceğine garanti gözüyle bakıldığı için ve eğer seri de gerçekten iyiyse hype yapmak için kullanıyorlar. İndiana Jones gerçekten ilk 3 filmiyle çok iyi bir seriydi fakat 4. film ile başka şeyler denemek istediler tutmadı. Şimdi o hataya tekrar düşerler mi bilmiyorum göreceğiz. Ford'da çok yaşlandı doğrusu ama bir daha Solo gibi bir şey yaparlar mı onu da bilmiyorum. Ford gerçekten iyi bir oyuncu,yerine başka birisini koymak çok zor. Karizması bile yetiyordu ki hala o karizması bir nevi var.
seyirci bu saatten sonra
anca grafik silikon görüntüden başka bir şey bulamaz !