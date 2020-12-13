Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda

İlk filmi 1981 yılında yayınlanan film sektörünün en önemli serilerinden biri olan Indiana Jones'un yeni filmi için hazırlıklara başlandı.

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Normalde 2021 yılında yayınlanması beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle 2022 yılına ertelenmişti. Filmin ertelenmesinin ardından da yapım süreci de tahmin edebileceğiniz gibi ertelendi. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada da ise film ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

Açıklamaya göre Indiana Jones 5'in yapım süreci başladı. Konusu ile ilgili şu an için ne yazık ki bir ayrıntı yok ancak Indiana Jones rolünde yine başarılı oyuncu Harrison Ford'u göreceğiz. Filmin yönetmenliğini ise daha önce Logan, Ford v Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi filmlerin yönetmenliğini yapan James Mangold üstlenecek. Steven Spielberg, aylar önce filmden ayrılmıştı.

Şu an için ne yazık ki filmin 2022 Temmuz ayında yayınlanacağı biliniyor. 2021 yılında daha fazla detay açıklanacaktır.

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