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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda

    Film dünyasının en önemli serilerinden biri olan Indiana Jones serisinin yeni filmi için çalışmalar başlandı. Harrison Ford yine aynı rol ile filmde bulunacak.
    1 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda

    İlk filmi 1981 yılında yayınlanan film sektörünün en önemli serilerinden biri olan Indiana Jones'un yeni filmi için hazırlıklara başlandı. 

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    Normalde 2021 yılında yayınlanması beklenen film ne yazık ki salgın sebebiyle 2022 yılına ertelenmişti. Filmin ertelenmesinin ardından da yapım süreci de tahmin edebileceğiniz gibi ertelendi. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada da ise film ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

    Açıklamaya göre Indiana Jones 5'in yapım süreci başladı. Konusu ile ilgili şu an için ne yazık ki bir ayrıntı yok ancak Indiana Jones rolünde yine başarılı oyuncu Harrison Ford'u göreceğiz. Filmin yönetmenliğini ise daha önce Logan, Ford v Ferrari ve 3:10 to Yuma gibi filmlerin yönetmenliğini yapan James Mangold üstlenecek. Steven Spielberg, aylar önce filmden ayrılmıştı.

    Şu an için ne yazık ki filmin 2022 Temmuz ayında yayınlanacağı biliniyor. 2021 yılında daha fazla detay açıklanacaktır.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tavşanın suyunun, suyu!..
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    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    South Park'ın Indiana Jones'lu bölümü geldi aklıma Steven Spielberg iyi ki ayrılmış.
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Harrison Ford'u bastonla koşarken hayal edemiyorum, hele ki kırbaç sallarken kolu çıkarsa mazallah.
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    agent1453 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Çekimler sırasında kalp krizi geçirmezse iyidir
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steven Spielberg’ün ayrıldığı iyi olmuş hiç kusura bakmasın.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Remake çekseler ölmeden keşke ,ufak hataları giderip biraz daha kalite katarak. Ben küçükken bayılarak izlerdim özellikle ''Kanima'' ve yemek sahneleri olan kısımları kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum. :D
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel seri gelsin.
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    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dilaha dönüşebilen bastonla 20 30 kişiyi indirir artık
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu abdliler niye eski filmlerin suyunu çıkarmayı seviyor

    star wars mesala ilk 3 filmi ne kadar iyiyse diğerleri de o kadar kötü
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Eski filmlerin daima bir fan kitlesi oluyor. O kitlenin geleceğine garanti gözüyle bakıldığı için ve eğer seri de gerçekten iyiyse hype yapmak için kullanıyorlar. İndiana Jones gerçekten ilk 3 filmiyle çok iyi bir seriydi fakat 4. film ile başka şeyler denemek istediler tutmadı. Şimdi o hataya tekrar düşerler mi bilmiyorum göreceğiz. Ford'da çok yaşlandı doğrusu ama bir daha Solo gibi bir şey yaparlar mı onu da bilmiyorum. Ford gerçekten iyi bir oyuncu,yerine başka birisini koymak çok zor. Karizması bile yetiyordu ki hala o karizması bir nevi var.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ama artık bokunu çıkardınız yani !
    seyirci bu saatten sonra
    anca grafik silikon görüntüden başka bir şey bulamaz !
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bazi seyleri tadinda birakmak gerek.
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    2103 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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